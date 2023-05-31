أسعار تذاكر مباراة الأهلي والوداد 2023 في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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وطن- تترقب جماهير كرة القدم موعد مباراة القمة العربية الأفريقية بين الأهلي والوداد، الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

ويستضيف ملعب (ستاد القاهرة) الدولي، مباراة الوصيف الأهلي المصري أمام بطل النسخة الماضية الوداد الرياضي المغربي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

بينما ستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي، عند الساعة العاشرة مساءً. ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، ستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والوداد 2023

وفتح موقع تذكرتي المصري باب الحجز لحضور مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوداد، الأحد، في الـ4 من شهر يونيو/حزيران القادم على ملعب (ستاد القاهرة) الدولي.

وشهد موقع تذكرتي الإقبال الشديد من قبل الجماهير على حجز مباراة الأهلي والوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، على النحو الآتي:

المقصورة (قاعات الشرف): 1000 جنيه مصري.

الدرجة الأولى: 300 جنيه مصري.

الدرجة الثالثة (اليمين): 100 جنيه مصري.

الدرجة الثالثة (الشمال): 100 جنيه مصري.

من جهته، أعلن نائب الأهلي المصري فاروق العامري، في تصريح صحفي للقاهرة 24، أن العدد المسموح به لحضور مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال، ستكون نحو 20 ألف تذكرة، كما أن هناك اتصالات من أجل زيادة عدد الجماهير.

حجز تذاكر مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

تتمثّل طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والوداد، من خلال الدخول على موقع تذكرتي، المتخصص في حجز جميع تذاكر مباريات كرة القدم المصرية.

وبمجرد الدخول على موقع تذكرتي، تختار مباراة الأهلي والوداد، وبعدها تقوم باختيار فئة التذكرة وطريقة الدفع، ثم طباعتها في أحد المنافذ المعتمدة للموقع في دولة مصر.