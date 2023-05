أخبار كريم بنزيما بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً للغاية هذا الصيف

- Advertisement -

وطن- لم يتخذ النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الحالية، قراره بالرحيل أو الاستمرار مع النادي الملكي، بعد تلقّيه عرضاً مغرياً هذا الصيف للانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن مستقبل عرض بنزيما للانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة اتحاد جدة: “يتوقع الاتحاد الإيجابية النهائية لكريم بنزيما في القريب العاجل”.

وأضاف الموثوق رومانو: “من المفهوم أن العرض الرسمي المقدّم من الجانب السعودي يقترب من 100 مليون يورو لكل موسم، بالإضافة إلى الفوائد التي سيتحصل عليها اللاعب”.

Al Ittihad expect Karim Benzema's final answer very soon. The official proposal is understood to be close to €100m per season plus benefits. 🚨⚪️🇸🇦

Real Madrid are waiting for Karim to make his decision soon, as he told Florentino Pérez about the bid in the last 24h. pic.twitter.com/fKijxIj2bN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2023