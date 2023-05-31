أخبار كريم بنزيما بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً للغاية هذا الصيف

- Advertisement -

وطن- لم يتخذ النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الحالية، قراره بالرحيل أو الاستمرار مع النادي الملكي، بعد تلقّيه عرضاً مغرياً هذا الصيف للانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن مستقبل عرض بنزيما للانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة اتحاد جدة: “يتوقع الاتحاد الإيجابية النهائية لكريم بنزيما في القريب العاجل”.

أخبار كريم بنزيما بعد تلقيه العرض السعودي

وأضاف الموثوق رومانو: “من المفهوم أن العرض الرسمي المقدّم من الجانب السعودي يقترب من 100 مليون يورو لكل موسم، بالإضافة إلى الفوائد التي سيتحصل عليها اللاعب”.

Al Ittihad expect Karim Benzema's final answer very soon. The official proposal is understood to be close to €100m per season plus benefits. 🚨⚪️🇸🇦 Real Madrid are waiting for Karim to make his decision soon, as he told Florentino Pérez about the bid in the last 24h. pic.twitter.com/fKijxIj2bN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2023

كما تابع الخبير في سوق الانتقالات: “ينتظر ريال مدريد أن يتخذ كريم بنزيما قراره قريباً، حيث إن اللاعب أخبر رئيس النادي فلورنتينو بيريز عن عرضه في آخر 24 ساعة”.

قرار كريم بنزيما

وختم حديثه: “بنزيما تلقى العرض السعودي الرسمي من النادي السعودي الأسبوع الماضي، أي قبل مباراة إشبيلية الماضية، ولا يزال اللاعب يناقش عرضه حالياً مع عائلته، كما أنه أبلغ ريال مدريد بهذا العرض”.

- Advertisement -

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن عرض الفرنسي بنزيما المقدم من نادي اتحاد جدة السعودي، تبلغ قيمته 200 مليون يورو، لمدة موسمين كاملين للرحيل في سوق الميركاتو الصيفي.

Karim Benzema received the official bid from Saudi club last week, it was before the game vs Sevilla. ⚪️🇸🇦 #Benzema He’s discussing that together with his camp and family, Real Madrid informed and still ready to sign his new deal until June 2024 in case Karim wanted to stay. pic.twitter.com/VE4NTXJmiO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2023

وكان ريال مدريد قد توصّل إلى اتفاق مع كريم بنزيما في أكتوبر الماضي، بعد تتويجه بالكرة الذهبية، كأفضل لاعب لعام 2022، للبقاء مع الفريق الملكي لموسم إضافي آخر.

وسجل الفرنسي بنزيما 18 هدفاً في منافسات الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، ليحتلّ وصافة جدول الترتيب، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر برصيد 23 هدفاً.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي، وسط غموض يحيط مستقبل اللاعب في البقاء أو الرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف.