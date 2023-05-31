الأربعاء, مايو 31, 2023
الرئيسيةرياضةأخبار كريم بنزيما بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً للغاية هذا الصيف
رياضة

أخبار كريم بنزيما بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً للغاية هذا الصيف

الاتحاد السعودي تقدّم بعرض مغرٍ للتعاقد مع كريم بنزيما تبلغ قيمته 200 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
أخبار كريم بنزيما watanserb.com
أخبار كريم بنزيما
- Advertisement -

وطن- لم يتخذ النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد الحالية، قراره بالرحيل أو الاستمرار مع النادي الملكي، بعد تلقّيه عرضاً مغرياً هذا الصيف للانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن مستقبل عرض بنزيما للانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة اتحاد جدة: “يتوقع الاتحاد الإيجابية النهائية لكريم بنزيما في القريب العاجل”.

أخبار كريم بنزيما بعد تلقيه العرض السعودي

وأضاف الموثوق رومانو: “من المفهوم أن العرض الرسمي المقدّم من الجانب السعودي يقترب من 100 مليون يورو لكل موسم، بالإضافة إلى الفوائد التي سيتحصل عليها اللاعب”.

كما تابع الخبير في سوق الانتقالات: “ينتظر ريال مدريد أن يتخذ كريم بنزيما قراره قريباً، حيث إن اللاعب أخبر رئيس النادي فلورنتينو بيريز عن عرضه في آخر 24 ساعة”.

قرار كريم بنزيما

وختم حديثه: “بنزيما تلقى العرض السعودي الرسمي من النادي السعودي الأسبوع الماضي، أي قبل مباراة إشبيلية الماضية، ولا يزال اللاعب يناقش عرضه حالياً مع عائلته، كما أنه أبلغ ريال مدريد بهذا العرض”.

- Advertisement -
كريم بنزيما
كريم بنزيما

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن عرض الفرنسي بنزيما المقدم من نادي اتحاد جدة السعودي، تبلغ قيمته 200 مليون يورو، لمدة موسمين كاملين للرحيل في سوق الميركاتو الصيفي.

وكان ريال مدريد قد توصّل إلى اتفاق مع كريم بنزيما في أكتوبر الماضي، بعد تتويجه بالكرة الذهبية، كأفضل لاعب لعام 2022، للبقاء مع الفريق الملكي لموسم إضافي آخر.

أخبار بنزيما بعد تلقيه العرض السعودي المغري
أخبار بنزيما بعد تلقيه العرض السعودي المغري

وسجل الفرنسي بنزيما 18 هدفاً في منافسات الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، ليحتلّ وصافة جدول الترتيب، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر برصيد 23 هدفاً.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي، وسط غموض يحيط مستقبل اللاعب في البقاء أو الرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

الحارس الجزائري مصطفى زغبة يتصدى لكرة بطريقة غريبة في الدوري السعودي (شاهد)

رياضة

خبر صادم لعشاق الملكي بشأن كريم بنزيما

رياضة

تغييرات ستطرأ على خطة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

رياضة

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع البرازيلي فيرمينو

رياضة

الاتحاد يتوج بلقب الدوري السعودي على حساب النصر للمرة ال9 في تاريخه (صور)

رياضة

صفقة انتقال جود بيلينغهام إلى ريال مدريد تمت.. وهذه تفاصيلها

رياضة

زيدان يرفض العرض المغريّ لتدريب النصر السعودي.. وهذه قيمته

رياضة

احتاج إلى 5 غرز.. تفاصيل إصابة كريم بنزيما في الدوري الإسباني (صور)

رياضة

ليفاندوفسكي يتربع على الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023

رياضة

وانتصر فينيسيوس.. رابطة “الليغا” تتخذ قرارات صارمة ضد جماهير فالنسيا

رياضة

رئيس “الليغا” يردُ على هتافات العنصرية ضد فينيسيوس في الملاعب الإسبانية

الهدهد

ردّ ناري من “فينيسيوس” بعد تعرضه لإهانات عنصرية .. هل يُغادر نجم ريال مدريد فريقه؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعذيب وحشي لشاب سوداني لا يتحمله بشر ورسالة إلهية توقف الاعتداء (فيديو)

ماذا يحدث في دماغ الطفل عندما نستخدم العقوبة البدنية؟

آشلي غراهام.. المرأة الأكثر إثارة في العالم تستعرض منحنياتها بفستان صغير! (شاهد)

دبلوماسيون مغاربة يعتدون على ممثل “البوليساريو” أثناء الاحتفال بيوم أفريقيا في أستراليا (شاهد)

الحوثيون يطالبون سيدة يمنية بممارسة الجنس مع سياسيين لخدمة الوطن (شاهد)

آل باتشينو ينتظر طفلاً من صديقته الكويتية التي تصغره بـ53 عاماً نور الفلاح (شاهد)

تشكيلة المنتخب التونسي ضد البرازيل والتوقيت في كأس العالم للشباب 2023

صحيفة تشيكية: الأزمة تختمر في المغرب ومحمد السادس لا يريد أن يحكم ويختفي مع كيك بوكسر!

5 خرافات عن الشيخوخة قد تغيّر تفكيرك..

لا نبيع للكلاب.. تركي يمارس عنصرية تجاه طفل بسبب أردوغان وتدخل عاجل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC