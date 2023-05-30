الثلاثاء, مايو 30, 2023
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حياتنا

7 أشياء يقوم بها المنعزلون تجعلهم محبوبين وودودين أكثر

"نادرًا ما يتأثر المنعزلون ببيئتهم الخارجية"

كتب معالي بن عمر
العزلة الاجتماعية watanserb.com
العزلة الاجتماعية
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وطن-غالبًا ما يتم تصنيف الأشخاص المنعزلين على أنهم أفراد منعزلون ومعادون للمجتمع. ومع ذلك، هناك سمات معينة يتميّز بها الأشخاص المنعزلون لا تجعلهم اجتماعيين فحسب، بل تجعلهم محبوبين وودودين أيضًا.

وفي الحقيقة، يمكن أن تساعد هذه السمات الفريدة في تحطيم الصور النمطية السلبية المرتبطة بالوحدة.

وفيما يلي كشف موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي، عن 7 أشياء يقوم بها المنعزلون، تجعلهم أكثر صدقًا مع الآخرين:

1) يتحدثون بصدق

يُعرف المنعزلون بصدقهم وصدق تفاعلاتهم وردور أفعالهم، إذ تساعدهم الوحدة في التفكير بعمق قبل التحدث، ولا يتحدثون إلا عندما يكون لديهم شيء مهم ليقولوه. يتألق هؤلاء الأشخاص لأنهم صادقون في وقت غاب فيه الصدق وعالم اكتسحته السطحية والشائعات.

العزلة
الوحدة

2) يميلون إلى تفادي الدراما

بشكل عام، يميل المنعزلون إلى تجنب المواقف الدرامية. كما يفضلون التركيز على أشياء أكثر أهمية بدلاً من الاندفاع نحو النزاعات أو الثرثرة.

إن قدرتهم على البقاء بعيدين عن زحام الحياة والحفاظ على رباطة جأشهم هي سمة لا يمتاز بها إلاّ أولئك الذين يبحثون عن بيئة سلميّة ومتناغمة. وهكذا، يعد تجنب المواقف الدرامية من أكثر السلوكيات شيوعًا لدى المنعزلين.

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3) يقدمون نصائح جيدة

يقدّم المنعزلون نصائح هامة، حيث تسمح لهم الوحدة بتحليل المواقف وفهم الناس. وبفضل هذه القدرة على المراقبة والملاحظة، يمكنهم تقديم المشورة السليمة. فضلاً عن أنه غالبًا ما يتم تقديس نصائحهم لأنها تأتي من التفكير السليم وفهم الفروق الدقيقة في الحياة.

4) لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر المعرفة الفريدة

يفضّل المنعزلون استكشاف مصادر مختلفة وفريدة من نوعها للمعرفة. ودائمُا ما يكون لديهم اهتمامات خارج المسار المُعتاد وينجذبون إلى الكتب أو الأفلام أو الموسيقى الأقل شهرة لعامة الناس. علاوة على ذلك، يمنحهم هذا الفضول الفكري إمكانية الوصول إلى وجهات نظر وأفكار غير مألوفة، ما يجعلها ممتعة للغاية لأولئك الذين يسعون إلى محادثات غنية بالمعرفة.

5) يسيرون حسب إيقاعهم

نادرًا ما يتأثر المنعزلون ببيئتهم الخارجية، إنهم يطورون اهتماماتهم وشغفهم وأهدافهم، لتكون فريدة ورائعة. لا يقتصر تفردهم على مظهرهم فحسب، بل يقتصر أيضًا على طريقة تفكيرهم وإدراكهم للعالم. من خلال رفض الامتثال للمعايير الاجتماعية المحددة مسبقًا.

وفق ترجمة “وطن“، فإنه يتم الكشف عن تفرد الشخص المنعزل عندما تتعرف عليه وتكتشف أهدافه ورؤاه الملهمة والغريبة والرائعة في بعض الأحيان. هذه ميزة جذابة بشكل خاص، حيث تساعد المنعزلين على فهم مسار حياتهم بشكل أفضل وتقديم وجهات نظر بديلة تتحدى التقاليد.

الأشخاص المنعزلون
يدرك محبي الوحدة نتائج أنماط التفكير التي يختارونها،

6) يفكرون خارج الصندوق

غالبًا ما يكون الأشخاص المنعزلون، استثنائيين وغير تقليديين، وهذا ما يميّزهم عن الآخرين. ويُذكر أن العديد من العباقرة المبدعين، مثل الفنان فنسنت فان جوخ والكاتب إف سكوت فيتزجيرالد، كانوا منعزلين. وعلى الرغم من ذلك، استمر عملهم في جذب المشاهير، ما جعلهم محبوبون إلى يومنا هذا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطريقة التي عبّروا بها عن تجاربهم وأفكارهم الفريدة حول الحياة لبقية العالم.

يمكن أن يكون الشعور بالوحدة أو الشعور بسوء الفهم والاستبعاد تجربة مؤلمة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور أشكال وفلسفات فنية خالدة وقوية تمس الجميع وتضيف قيمة وعمقًا وجمالًا إلى حياتنا للأجيال القادمة.

7) لديهم توقعات واقعية

مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح هناك أشخاص يتفاخرون بنجاحهم الخيالي ومظهرهم الخادع، إذ يتم نشر الصور بفلاتر خاصة ويشارك الأشخاص فقط أفضل جوانب حياتهم.

عندما تقابل شخصًا ما في موعد غرامي، فإنك تتوقع دون وعي منه أو منها أن يتطابق مع الصورة المثالية المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الأشخاص المنعزلين لا يأخذون مواقع التواصل الاجتماعي على محمل الجد، ويتمسّكون بالواقعية.

الأشخاص المنعزلون
الوحدة
المصدرسان إي ناتيرال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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