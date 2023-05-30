الأربعاء, مايو 31, 2023
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هيفاء وهبي تتعرض لصدمة كبرى.. ممثل فرنسي جعلها تخسر الكثير!

كان الفنان الفرنسي بي بي ناصري قد قدّم مستندات تضمّنت رفضاً منه لعرض صورته في فيلم "رمسيس باريس"

كتب رفيف عبدالله
هيفاء وهبي تتعرض لصدمة كبرى.. ممثل فرنسي جعلها تخسر الكثير! watanserb.com
هيفاء وهبي
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وطن– تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى صدمة كبرى، فور تنفيذ سحب فيلم “رمسيس باريس” الذي تلعب بطولته، من دور العرض السينمائي.

سحب وإيقاف عرض بشكل نهائي

حيث قام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، بسحب فيلم هيفاء وهبي، “رمسيس باريس”، وأمر بوقف عرضه عبر المنصات.

وأبلغت الرقابة بحسب بيانها، موزع فيلم “رمسيس باريس”، بضرورة سحب النسخ، تنفيذاً لقرار المحكمة الاقتصادية الذي صدر لصالح الممثل الفرنسي بي بي ناصري.

سحب فيلم هيفاء وهبي
الممثل الفرنسي بي بي ناصري

وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً قضائياً نهائياً لصالح الفنان بي بي ناصري، بوقف عرض الفيلم تماماً.

حكم قضائي

وفي نيسان الماضي، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً قضائياً، بوقف عرض الفيلم، بعد أن طالب بي بي ناصري بحذف مشاهده من العمل.

من جانبه، أصدر ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالممثل الفرنسي بياناً صحفياً أكد فيه حصوله على حكم قضائي بمنع عرض فيلم “رمسيس باريس”.

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وأشار قنطوش حينها، إلى أنه سيرسل صورة من هذا الحكم للرقابة العامة على المصنفات الفنية، لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم.

وترجم ياسر قنطوش القرار الصادر من المحكمة للغة الإنجليزية والفرنسية لمخاطبة جميع المنصات الموجودة بداخل مصر أو خارجها لعدم التعاقد على الفيلم وعرضه.

صورة بي بي ناصر

وكان الفنان الفرنسي قد قدّم مستندات تضمّنت رفضاً منه لعرض صورته في فيلم “رمسيس ــ باريس”.

وأوضح أنه لم يصرّح بموافقته على عرض صورته في هذا الفيلم أو استغلالها في العروض الدعائية أو الإعلانات، أو أي حملات ترويجية أخرى أو استخدام اسمه أو أي إشارة إليه في نطاق هذا الفيلم. ويطلب إزالة أي صور أو أي إشارات إليه في أي حملات ترويجية أخرى متداولة حالياً.

سحب فيلم هيفاء وهبي
بوستر الفيلم

الجدير بالذكر، أن فيلم “رمسيس باريس”، من بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين.

والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

قصة فيلم رمسيس باريس

ويروي الفيلم قصة حب بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم.

وتهرب إيزابيل ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا، وهناك تلجأ لساحر مغربي كي يجلب لها سليم بأي وسيلة.

فيعطيها الساحر شكمجية بها مخدرات ويطلب منها إرسالها لسليم حتى يستعملها ويحضر لفرنسا، ولكن يتم القبض على سليم وتظل الشكمجية حتى يمر عليها الزمن ويعثر عليها شخص في العصر الحديث.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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