موعد مباراة روما ضد إشبيلية والتشكيلة في نهائي الدوري الأوروبي 2023

- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق الكرة المستديرة في كل مكان، موعد مباراة روما ضد إشبيلية المثيرة والصعبة بين كلا الفريقين، الأربعاء، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

وستنطلق صافرة بداية مباراة روما وإشبيلية، على ملعب ( بوشكاش أرينا) في دولة المجر، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والخليج العربي.

كما وستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت دولة مصر، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة لمعرفة هوية المتوج بلقب بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم.

وسيلعب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المباراة أمام إشبيلية، بتشكيلة أساسية متوقعة في نهائي الدوري الأوروبي، كما يلي:

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

دفاع التشكيلة: ميسوري، سمولينغ، دييغو يورينتي، نيكولا زاليفسكي.

خط الوسط: فاينالدوم، سولباكن، إدواردو بوف، تاهيروفيتش.

مركز الهجوم: سفيان الشعراوي (ديبالا)، أندريا بيلوتي.

وسيدخل المدرب الإسباني خوسيه لويس، المباراة بتشكيلة أمام روما، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة: ماكوس أكونيا، كريم رقيق، غوديلج، غونزالو مونتييل.

خط الوسط: راكيتيتش، مانو بوينو، أليخاندرو غوميز (لاميلا).

مركز الهجوم: يوسف النصيري، رافا مير.

وسيعلق على مجريات المباراة بين كلا الفريقين في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

4️⃣8️⃣ hours until the #UELfinal ⏳ pic.twitter.com/ZFS1RgfjIp

كما وستبث مباراة إشبيلية وروما على قناة (1 Bein sport premium HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

كما ووصل فريق إشبيلية الأندلسي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخ مسيرته، أي أكثر مرتين من أي فريق آخر، حيث تمكن من الفوز في جميع تلك المناسبات السابقة.

📋 José Luis Mendilibar will bring the whole team to Budapest. ✈️🇭🇺#UELfinal #WeareSevilla

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 29, 2023