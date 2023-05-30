الثلاثاء, مايو 30, 2023
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رياضة

موعد مباراة روما ضد إشبيلية والتشكيلة في نهائي الدوري الأوروبي 2023

نهائي منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2023 بين روما وإشبيلية

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة روما ضد إشبيلية watanserb.com
موعد مباراة روما ضد إشبيلية
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وطن- يترقب عشاق الكرة المستديرة في كل مكان، موعد مباراة روما ضد إشبيلية المثيرة والصعبة بين كلا الفريقين، الأربعاء، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

وستنطلق صافرة بداية مباراة روما وإشبيلية، على ملعب ( بوشكاش أرينا) في دولة المجر، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والخليج العربي.

موعد مباراة روما ضد إشبيلية

كما وستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت دولة مصر، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة لمعرفة هوية المتوج بلقب بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم.

تشكيلة روما ضد إشبيلية

وسيلعب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المباراة أمام إشبيلية، بتشكيلة أساسية متوقعة في نهائي الدوري الأوروبي، كما يلي:

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حراسة المرمى: ميل سفيلار.

دفاع التشكيلة: ميسوري، سمولينغ، دييغو يورينتي، نيكولا زاليفسكي.

خط الوسط: فاينالدوم، سولباكن، إدواردو بوف، تاهيروفيتش.

مركز الهجوم: سفيان الشعراوي (ديبالا)، أندريا بيلوتي.

تشكيلة إشبيلية ضد روما

وسيدخل المدرب الإسباني خوسيه لويس، المباراة بتشكيلة أمام روما، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة: ماكوس أكونيا، كريم رقيق، غوديلج، غونزالو مونتييل.

خط الوسط: راكيتيتش، مانو بوينو، أليخاندرو غوميز (لاميلا).

مركز الهجوم: يوسف النصيري، رافا مير.

معلق مباراة إشبيلية وروما

وسيعلق على مجريات المباراة بين كلا الفريقين في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستبث مباراة إشبيلية وروما على قناة (1 Bein sport premium HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

جماهير روما
جماهير روما

تاريخ مواجهات روما وإشبيلية في الدوري الأوروبي

كما ووصل فريق إشبيلية الأندلسي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخ مسيرته، أي أكثر مرتين من أي فريق آخر، حيث تمكن من الفوز في جميع تلك المناسبات السابقة.

على عكس الفريق المنافس روما الذي وصل إلى نهائي البطولة الأوروبية للمرة الثانية، حيث أنه تلقى الخسارة في المرة الأولى أمام إنتر ميلان الإيطالي في عام 1991.

تدريبات إشبيلية
تدريبات إشبيلية
المصدروطن + روما تويتر + إشبيلية تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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