محمد رمضان يتباهي بصوره مع نيمار في بطولة للقمار في موناكو (شاهد)

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وطن- نشر الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان صورا ومقطع فيديو له برفقة لاعب كرة القدم البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان “نيمار” ، وذلك خلال تواجده في موناكو.

وبحسب إحدى الصور التي نشرها محمد رمضان على انستغرام، ظهر الفنان في إحدى اماكن وهو يحتضن “نيمار” ويرفع كلا منهما إشارة “نمبر وان” المرتبطة بمحمد رمضان.

كما نشر محمد رمضان مقطع فيديو له من نفس المكان برفقة اللاعب “نيمار”، وظهر فيه وهو يهمس في أذنه، مما يشير إلى علاقة صداقة قوية تجمهما.

ونشر محمد رمضان أيضا صورة له وهو يصاقح “نيمار” بقوة ويتبادلان الضحكات والابتسامات مع بعضهما البعض.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وبالرغم مما أشيع بأن اللقاء الذي جمع بين الفنان المصري محمد رمضان واللاعب نيمار تم على هامش سباق “فورميلا1″، إلا أن صحيفة “بيلد” الالمانية فجرت مفاجئة مدوية عنه، وفق ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

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رصد نيمار في بطولة البوكر

وقالت الصحيفة أنه في نفس الليلة التي غاب فيها عن احتفالات فريقه باريس سان جيرمان بفوزه بلقب الدوري الفرنسي، كان ظهور “نيمار” في موناكو ليس فقط لمشاهدة سباق الجائزة الكبرى على الهواء مباشرة ، بل شارك أيضًا في بطولة بوكر ليلة السبت.

وبحسب الصحيفة، كشفت إحدى الصور عن وجود “نيمار” ، حيث حاول المرور دون أن يلاحظه أحد مرتديًا قبعة بيضاء.

وزعم التقرير أن “نيمار” شارك في البطولة التي أقيمت في ميناء موناكو، مشيرة إلى أنه أمضى جزءًا كبيرًا من الليل في البطولة ، وغادر الطاولة في حوالي الساعة 02:00.

نيمار عاشق للعبة البوكر

ومن المعروف أن النجم البرازيلي يستمتع بلعب الورق في أوقات فراغه وشوهد في الكازينو قبل سباق جائزة موناكو الكبرى في الفورمولا 1 وهو يستمتع بلعبة البوكر.

وبحسب الصحيفة، قد تمت دعوة العديد من صحافيي الفورمولا 1 للعب الورق مع نيمار من بين مشاهير آخرين، لكن نيمار كان نقطة جذب النجوم حيث قاموا بالتقاط الصور والفيديو معه.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي “نيمار” متغيب عن الملاعب حاليا بسبب الإصابة الكبيرة التي تعرض لها في مارس/آذار الماضي.