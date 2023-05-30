الثلاثاء, مايو 30, 2023
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حياتنا

لماذا تريد هذه الوظيفة..كيف تجيب باحترافية على هذا السؤال في مقابلات العمل؟

هذا السؤال هو وسيلة جيدة لصاحب العمل للتعرف عليك أكثر

كتب ايمان الباجي
لماذا تريد هذه الوظيفة..كيف تجيب باحترافية على هذا السؤال في مقابلات العمل؟ watanserb.com
مقابلات العمل
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وطن- “لماذا تريد هذه الوظيفة؟” يعد واحد من الأسئلة الذكية والأساسية التي يطرحها مسؤول التوظيف في مقابلات العمل.

يواجه الكثير من الأشخاص بعض المشاكل عند الإجابة عن هذا السؤال الذي يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز فرصهم في الحصول على وظيفة أحلامهم.

ومن بين الأنواع المعتادة من الأسئلة التي يتم طرحها أثناء المقابلة، “أخبرني عن نفسك”، و “ما هي نقاط ضعفك” و “لماذا تريد ترك وظيفتك الحالية؟”، وهي كلها أسئلة من الضروري أن تتمكن بشكل فعال من الاجابة عليها للحصول على الوظيفة.

وفي هذا السياق، كشف موقع “roberthalf” الأمريكي عن مجموعة من النصائح لتقديم أفضل إجابة لهذا السؤال.

متى سيسألك صحاب العمل هذا السؤال؟

من المرجح أن يتم طرح السؤال في وقت مبكر أثناء المقابلة.

أثناء الإعداد للمقابلة، قم بمطابقة مهاراتك لمتطلبات الوظيفة

من المهم أيضًا ملاحظة أن السؤال قد يأتي بصيغ متعددة يلجأ إليها المدير في المقابلات الشخصية للتوصل إلى الهدف الحقيقي من السؤال.

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ومن هذه الصيغ يمكن أن نذكر:

  • “لماذا تريد العمل لدينا؟”
  • “لماذا تقدمت لهذا الدور؟”

ماذا يعني هذا السؤال؟

هذا السؤال هو وسيلة جيدة لصاحب العمل للتعرف عليك أكثر.

أثناء الإعداد للمقابلة، قم بمطابقة مهاراتك لمتطلبات الوظيفة. فصاحب العمل يريد أن يعرف بالضبط ما الذي يمكن أن تضيفه للشركة إذا تم توظيفك. 

قد تعتمد احتمالية الحصول على الوظيفة أحيانًا على خبرتك السابقة وما حققته في الأدوار السابقة. سيوفر هذا للقائم بالمقابلة نظرة ثاقبة لمهاراتك وهو أمر مهم للغاية.

ولتوضيح سبب رغبتك في الوظيفة، يمكنك التحدث على سبيل المثال عن سنوات خبراتك ومهاراتك الشخصية.

كيف تحيب عليه؟

عند الإجابة على هذا السؤال، تحدث بهدوء وبوضوح قدر المستطاع. تذكر أنك ببساطة تقدم أسباب رغبتك في الوظيفة ولماذا ستكون مناسبًا للشركة.

وفيما يلي نستعرض بعض الإجابات النموذجية لسؤال “لماذا ترغب في هذه الوظيفة؟”

  • “هذه الفرصة رائعة حقًا بالنسبة لي حيث سأتمكن من …”
  • “أرى هذا الدور كطريقة لتطوير مسيرتي المهنية..”
  • “أشعر أنني سأنجح في هذا الدور لأن لدي خبرة في..”
  • “أعتقد أن مهاراتي مناسبة تمامًا لهذه الوظيفة لأن …”

احذر الإجابة بهذه الطريقة!

عليك أن تعرف جيداََ كيفية الإجابة على هذا السؤال، فإذا قلت على سبيل المثال “انا أحتاج فقط إلى وظيفة” أو لقد جذبني الراتب كثيراََ”، يمكن ان يقلل ذلك في الواقع من فرص حصولك على الوظيفة.

المصدرموقع "roberthalf" الأمريكي، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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