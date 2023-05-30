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لتجعل سفرك مريحا.. 4 أشياء لا تحملها معك في حقيبة السفر

هذه الأغراض لا ينصحك الخبراء بحملها أبدا في حقيبة السفر

كتب ايمان الباجي
لتجعل سفرك مريحا.. 4 أشياء لا تحملها معك في حقيبة السفر watanserb.com
حقيبة السفر
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وطن– السفر أمر مدهش يحمل الكثير من المتع والترفيه، إلا أن توضيب الأغراض التي نحتاجها تعد مهمة شاقة بالنسبة للكثيرين.

أثناء تجهيز حقيبة السفر، يقوم المسافر في بعض الأحيان بحمل معه الكثير من الأشياء داخل الحقيبة، ما يعرضه الى الوقوع فى الأخطاء، حيث توجد الكثير من الأشياء والملابس التي لا يصلح أخذها أثناء السفر.

وفي هذا السياق، استعرض موقع “explore” الأشياء التي لا ينصحك الخبراء بحملها في حقيبة السفر وتركها في المنزل.

الكثير من مستلزمات النظافة الشخصية

يمكن أن يؤدي تعبئة حقيبة أدوات النظافة إلى جعل أمتعتك أثقل، وأكثر تعقيدًا. وستحتل هذه الأدوات مساحة أكبر في حقيبتك.

يمكن أن يؤدي تعبئة حقيبة أدوات النظافة إلى جعل أمتعتك أثقل

يمكنك على سبيل المثال استخدام الأدوات الموجودة في الفندق أو قم بالتنسيق مع رفقائك في السفر (إذا كنت ذاهب معهم) حتى لا تضاعف جميع المنتجات الإضافية.

ومن جهتها، قالت ليديا مانسل، خبيرة التعبئة والتغليف، إنها عادة ما تأخذ ما تستخدمه حقا من مستلزمات النظافة الشخصية عندما تسافر.

ملابس مختلفة لكل يوم

إذا كنت تخطط لتعبئة ملابس مختلفة تمامًا لكل يوم من رحلتك، فإنك تخاطر بالتعبئة الزائدة.

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بالنسبة لجميع الرحلات باستثناء الرحلات الأطول، ينصح دائما بإحضار مجموعة صغيرة من الملابس والإكسسوارات التي يمكن مزجها ومطابقتها بطرق لا تعد ولا تحصى. 

كما أنه من الضروري اختيار ملابس مريحة وعملية لقضاء وقت ممتع ولطيف خلال الرحلة السياحية أثناء السفر.

مجفف الشعر

العديد من الأشخاص يرغبون دائما في أخذ أدوات تصفيف الشعر الخاصة بهم لرحلتهم، بما في ذلك مجفف الشعر المثالي.

إن أخذ هذا الجهاز معك ليس ضروريًا حقًا، حيث يوجد في الفنادق مجففات شعر يمكن إستخدامها.

الكتب

الكتب يمكن أن تكون ثقيلة حقًا عندما تكون في حقيبة السفر.

الكتب يمكن أن تكون ثقيلة عندما تكون في حقيبة السفر

يمكنك على سبيل المثال قراءة كتابك المفضل على أجهزة القراءة الإلكترونية والتي تعد بالتأكيد رائعة لتوفير المساحة. كما أنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ويسهل التعامل معها، ويمكن تخزين آلاف الكتب فيها.

ولكن إذا أردت الإبتعاد عن الشاشات والأجهزة الإلكترونية خلال رحلتك، يمكنك أن تأخذ معك الكتب التي تحتوي على أحجام صفحات صغيرة.

المصدرموقع "explore"، ترجمة وتحرير وطت
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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