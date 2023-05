كبير خدم الأميرة ديانا يفضح ميغان ماركل ويفجر مفاجأة غير متوقعة

- Advertisement -

وطن- تفاعلت وسائل الإعلام البريطانية والدولية، مؤخراً، مع جملة من الادعاءات التي أطلقها كبير خدم الأميرة ديانا، بول بوريل، بشأن زواج الأمير هاري وميغان ماركل.

ووفقاً لبوريل، فقد أدرك هاري حقيقة زواجه من ميغان، لكنه يستمر معها من أجل رؤية طفليه وهما ينموان في بيئة مستقرة.

كبير خدم الأميرة ديانا يفضح ميغان ماركل

وزعم بول بوريل، حسب تقرير مُفصل لصحيفة “نيويورك بوست“، أن هاري يشعر بالحزن والندم على تخليه عن عائلته الملكية وبلده الأم، وأنه يتوق إلى العودة إلى حضن عائلته الملكية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن بوريل تصريحاته المثيرة للجدل، حول دوق ساسكس، الأمير هاري وزجته ميغان ماركل، مؤكدا أنه (الأمير هاري) يستمر في الزواج فقط ليتمكن من رؤية طفليه “أرشي وليليبت”، يكبرون برفقته.

وأشار بوريل، وهو الذى عمل لدى ديانا لأكثر من 10 سنوات حتى وفاتها المفاجئة فى عام 1997، أن ميغان تستغل شعبية هاري وشبهه بوالدته الراحلة، الأميرة ديانا، وأنها تسببت في توترات كبيرة مع باقي أفراد العائلة الملكية.

William and Harry 'had secret meeting' with Diana's butler Paul Burrell https://t.co/T7Wn2pKZ03 pic.twitter.com/yYtdRQ0p35 — Daily Mail Online (@MailOnline) May 28, 2023

وانتقد ذات المتحدث مشاركة الزوجين في مسلسل وثائقي على نتفليكس، قائلا إنهما يسعيان إلى جذب الانتباه والتضامن من الجمهور، في حين يُخفيان جوانب سلبية من حياتهما.

Breaking News: A Hearing on the @Heritage @OversightPR Prince Harry immigration records case will be held in Washington, DC Federal Court in front of a U.S. Federal Judge at 2.30 pm on Tuesday June 6 in Courtroom 17. The Hearing will be open to the press. pic.twitter.com/T7TkCykB0V — Nile Gardiner (@NileGardiner) May 30, 2023

وقال بوريل: “هل أنا الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي يُفكر، هل استيقظ هارى أخيرًا على الحقيقة؟ هل رأى أخيرًا حقي ما تفعله زوجته وأنه تعرض لغسيل دماغ وفتن بجمالها أو شيء من هذا القبيل؟، واستمر: “لأننا نعلم جميعًا ذلك ولكن يبدو أنه لا يراه”.

الأمير هاري سيعود إلى حضن العائلة المالكة

لم ينس بوريل، ترديد التوقعات الأخيرة لجرانت هارولد، الخادم الشخصى السابق للملك تشارلز، قائلاً إنه “يعتقد أن الأمير هارى المنفى سيعود قريبًا إلى أرض الوطن إلى الأبد”.

Prince Harry 👊🏽 pic.twitter.com/pOJM8yLvQS — 'Privacy' is freedom from unauthorized intrusion. (@mary_ndlela) May 30, 2023

ونوّه كبير خدم الأميرة ديانا في السياق إلى إمكانية عودة الأمير هاري إلى حضن العائلة المالكة، مشيرا أن تلك الحركة “ستُقابل بترحيب الشعب البريطاني”.

When ANY photo of this loving couple sees even a little traction, racist white Brits automatically chime in accusing Meghan of lies + chastising their previously beloved Prince Harry—now that he married a Black Woman and is forging HIS own path. Racists can’t help themselves🇺🇸✊🏽 pic.twitter.com/FAs9dmDJae — Jay Perkins (@JohnathanPerk) May 26, 2023

وعلّق قائلاً: “ليس لدى شك في أنه عندما يحدث هذا، لأننا نعلم جميعًا أنه سيحدث، وعندما يحدث ذلك، فسيعود إلى المملكة المتحدة وأعتقد أن والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير وليام أمير ويلز، سيستقبلون عودته إلى البلاد بأذرع مفتوحة، وأضاف: “هناك عنصر في هاري نحبه جميعًا، لا نفهم سبب قيامه بما يفعله في الوقت الحالى”.

5 سنوات على زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

زواج الأمير هاري وميغان ماركل كان حدثا مهما في تاريخ العائلة المالكة البريطانية والعلاقات الأمريكية البريطانية. حيث تزوج الثنائي في 19 مايو 2018 في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور بحضور أفراد العائلة المالكة والمشاهير والسياسيين والجماهير.

الأمير هاري هو الابن الثاني للأمير تشارلز والأميرة ديانا، والخامس في خط الخلافة على العرش البريطاني. أما ميغان ماركل فهي ممثلة أمريكية سابقة، اشتهرت بدورها في مسلسل “Suits”. التقى الزوجان في عام 2016 عن طريق صديق مشترك، وأعلنا عن خطوبتهما في نوفمبر 2017.

خاتم الخطوبة الذي أهداه الأمير هاري لميغان كان مصنوعا من ماسة كبيرة من بوتسوانا، واثنتين من مجوهرات أمه الراحلة. تم تعميد ميغان في كنيسة إنجلترا قبل الزفاف، وحصلت على إذن الملكة إليزابيث للزواج من حفيدها.

📸 تقام مراسم زواج الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة القديس جورج التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر بقلعة وندسور. 🇬🇧#الزفاف_الملكي pic.twitter.com/7h8QYOUtOO — عربي بوست (@arabic_post) May 19, 2018

زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، كان مزيجا من التقاليد الملكية والعناصر الحديثة والمتنوعة. شارك في الحفل كورال من جامعة هوارد، وخطبة من رئيس أساقفة كانتربري، وأغنية من النجم البريطاني إلتون جون. بعد الزفاف، تم منح الزوجين لقب دوق ودوقة ساسكس.