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كبير خدم الأميرة ديانا يفضح ميغان ماركل ويفجر مفاجأة غير متوقعة

الأمير هاري وميغان ماركل تزوّجَا في 19 مايو/أيار 2018، تحت سقف كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور بحضور أفراد العائلة المالكة وعلى رأسهم الملكة إليزابيث الثانية

كتب فهمي الورغمي
كبير خدم الأميرة ديانا يفضح ميغان ماركل ويفجر مفاجأة غير متوقعة watanserb.com
فضيحة الأمير هاري
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وطن- تفاعلت وسائل الإعلام البريطانية والدولية، مؤخراً، مع جملة من الادعاءات التي أطلقها كبير خدم الأميرة ديانا، بول بوريل، بشأن زواج الأمير هاري وميغان ماركل.

ووفقاً لبوريل، فقد أدرك هاري حقيقة زواجه من ميغان، لكنه يستمر معها من أجل رؤية طفليه وهما ينموان في بيئة مستقرة.

كبير خدم الأميرة ديانا يفضح ميغان ماركل

وزعم بول بوريل، حسب تقرير مُفصل لصحيفة “نيويورك بوست“، أن هاري يشعر بالحزن والندم على تخليه عن عائلته الملكية وبلده الأم، وأنه يتوق إلى العودة إلى حضن عائلته الملكية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن بوريل تصريحاته المثيرة للجدل، حول دوق ساسكس، الأمير هاري وزجته ميغان ماركل، مؤكدا أنه (الأمير هاري) يستمر في الزواج فقط ليتمكن من رؤية طفليه “أرشي وليليبت”، يكبرون برفقته.

الملك تشارلز والأمير هاري
الملك تشارلز والأمير هاري

وأشار بوريل، وهو الذى عمل لدى ديانا لأكثر من 10 سنوات حتى وفاتها المفاجئة فى عام 1997، أن ميغان تستغل شعبية هاري وشبهه بوالدته الراحلة، الأميرة ديانا، وأنها تسببت في توترات كبيرة مع باقي أفراد العائلة الملكية.

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وانتقد ذات المتحدث مشاركة الزوجين في مسلسل وثائقي على نتفليكس، قائلا إنهما يسعيان إلى جذب الانتباه والتضامن من الجمهور، في حين يُخفيان جوانب سلبية من حياتهما.

وقال بوريل: “هل أنا الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي يُفكر، هل استيقظ هارى أخيرًا على الحقيقة؟ هل رأى أخيرًا حقي ما تفعله زوجته وأنه تعرض لغسيل دماغ وفتن بجمالها أو شيء من هذا القبيل؟، واستمر: “لأننا نعلم جميعًا ذلك ولكن يبدو أنه لا يراه”.

الأمير هاري سيعود إلى حضن العائلة المالكة

لم ينس بوريل، ترديد التوقعات الأخيرة لجرانت هارولد، الخادم الشخصى السابق للملك تشارلز، قائلاً إنه “يعتقد أن الأمير هارى المنفى سيعود قريبًا إلى أرض الوطن إلى الأبد”.

ونوّه كبير خدم الأميرة ديانا في السياق إلى إمكانية عودة الأمير هاري إلى حضن العائلة المالكة، مشيرا أن تلك الحركة “ستُقابل بترحيب الشعب البريطاني”.

وعلّق قائلاً: “ليس لدى شك في أنه عندما يحدث هذا، لأننا نعلم جميعًا أنه سيحدث، وعندما يحدث ذلك، فسيعود إلى المملكة المتحدة وأعتقد أن والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير وليام أمير ويلز، سيستقبلون عودته إلى البلاد بأذرع مفتوحة، وأضاف: “هناك عنصر في هاري نحبه جميعًا، لا نفهم سبب قيامه بما يفعله في الوقت الحالى”.

5 سنوات على زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

زواج الأمير هاري وميغان ماركل كان حدثا مهما في تاريخ العائلة المالكة البريطانية والعلاقات الأمريكية البريطانية. حيث تزوج الثنائي في 19 مايو 2018 في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور بحضور أفراد العائلة المالكة والمشاهير والسياسيين والجماهير.

الأمير هاري هو الابن الثاني للأمير تشارلز والأميرة ديانا، والخامس في خط الخلافة على العرش البريطاني. أما ميغان ماركل فهي ممثلة أمريكية سابقة، اشتهرت بدورها في مسلسل “Suits”. التقى الزوجان في عام 2016 عن طريق صديق مشترك، وأعلنا عن خطوبتهما في نوفمبر 2017.

الأمير هاري وميغان ماركل
الأمير هاري وميغان ماركل

خاتم الخطوبة الذي أهداه الأمير هاري لميغان كان مصنوعا من ماسة كبيرة من بوتسوانا، واثنتين من مجوهرات أمه الراحلة. تم تعميد ميغان في كنيسة إنجلترا قبل الزفاف، وحصلت على إذن الملكة إليزابيث للزواج من حفيدها.

زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، كان مزيجا من التقاليد الملكية والعناصر الحديثة والمتنوعة. شارك في الحفل كورال من جامعة هوارد، وخطبة من رئيس أساقفة كانتربري، وأغنية من النجم البريطاني إلتون جون. بعد الزفاف، تم منح الزوجين لقب دوق ودوقة ساسكس.

المصدرنيويورك بوست ,تويتر، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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