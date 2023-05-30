الثلاثاء, مايو 30, 2023
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فيديو مؤلم يوثق لحظة انتشال جثمان طفل يمني لقي مصرعه غرقا

الطفل يبلغ من العمر 13 عاما وتوفي أحد السدود بمحافظة إب

كتب خالد الأحمد
وفاة طفل غرقاً في إب watanserb.com
وفاة طفل غرقاً في إب
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وطن- تداول نشطاء يمنيون، مقطع فيديو على موقع تويتر، يُوثّق لحظة انتشال جثمان طفل يبلغ من العمر 13 عاما، لقي مصرعه غرقا في سد بمديرية السدة بمحافظة إب.

وأظهر الفيديو، إقدام العشرات من المواطنين وهم يحاولون تقديم إسعافات أولية لإنقاذ الطفل، إلا أنّ محاولاتهم باءت بالفشل بعدما لقي مصرعه.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بأن طفلا توفي غرقا في محافظة إب وسط البلاد، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله “الحوثي”.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنين انتشلوا جثمان طفل في الثالثة عشرة من العمر في مديرية السدة بمحافظة إب، موضحة أن الطفل يدعى سامر البدوي.

مصرع 4 أطفال غرقا

وجاءت هذه الفاجعة، بعد أيام من مصرع أربعة أطفال غرقاً، في حفرة أحدثها تدفق السيول الناتجة عن هطول الأمطار في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

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وقالت السلطة المحلية في محافظة شبوة في بيان، في مطلع مايو الماضي، إن أربعة أطفال سقطوا في حفرة تجمع مياه الأمطار في بلدة الخشعة السفلى بعزلة المصينعة، في مديرية الصعيد إلى الجهة الغربية من المحافظة الساحلية.

وأضاف البيان أنه جرى انتشال جثث الأطفال الأربعة ونقلها إلى مستشفى المصينعة، مشيرا إلى أن أعمار الأطفال ما دون 12 عاماً، وينتمون جميعاً لعائلة “الخشعي”.

وكانت محافظة شبوة قد شهدت قبل حدوث تلك الكارثة، هطول أمطار غزيرة تدفقت على أثرها السيول إلى أنحاء مختلفة من المحافظة مخلفة خسائر مادية كبيرة.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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