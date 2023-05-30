فيديو مؤلم يوثق لحظة انتشال جثمان طفل يمني لقي مصرعه غرقا

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وطن- تداول نشطاء يمنيون، مقطع فيديو على موقع تويتر، يُوثّق لحظة انتشال جثمان طفل يبلغ من العمر 13 عاما، لقي مصرعه غرقا في سد بمديرية السدة بمحافظة إب.

وأظهر الفيديو، إقدام العشرات من المواطنين وهم يحاولون تقديم إسعافات أولية لإنقاذ الطفل، إلا أنّ محاولاتهم باءت بالفشل بعدما لقي مصرعه.

إنالله وإنا إليه راجعون 🥺😔

انتشال جثة طفل بعمر 13 عام بعد غرقه في سد بمديرية السدة

بمحافظة إب…….. pic.twitter.com/eZpFUIa8UI — مقتدى هاشم (@mgtadahashm2002) May 29, 2023

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بأن طفلا توفي غرقا في محافظة إب وسط البلاد، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله “الحوثي”.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنين انتشلوا جثمان طفل في الثالثة عشرة من العمر في مديرية السدة بمحافظة إب، موضحة أن الطفل يدعى سامر البدوي.

مصرع 4 أطفال غرقا

وجاءت هذه الفاجعة، بعد أيام من مصرع أربعة أطفال غرقاً، في حفرة أحدثها تدفق السيول الناتجة عن هطول الأمطار في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

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وقالت السلطة المحلية في محافظة شبوة في بيان، في مطلع مايو الماضي، إن أربعة أطفال سقطوا في حفرة تجمع مياه الأمطار في بلدة الخشعة السفلى بعزلة المصينعة، في مديرية الصعيد إلى الجهة الغربية من المحافظة الساحلية.

وأضاف البيان أنه جرى انتشال جثث الأطفال الأربعة ونقلها إلى مستشفى المصينعة، مشيرا إلى أن أعمار الأطفال ما دون 12 عاماً، وينتمون جميعاً لعائلة “الخشعي”.

وكانت محافظة شبوة قد شهدت قبل حدوث تلك الكارثة، هطول أمطار غزيرة تدفقت على أثرها السيول إلى أنحاء مختلفة من المحافظة مخلفة خسائر مادية كبيرة.