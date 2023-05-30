الثلاثاء, مايو 30, 2023
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حياتنا

فيديو مؤلم وصادم.. مصرية طلقها زوجها لسبب لا يُصدق!

كشفت الزوجة أنها تعرفت على زوجها السابق عن طريق العمل، وفترة الخطوبة كانت لمدة عام وفي هذه الفترة لم يكن يعلق على وزنها أو شكلها وكان يحبها

كتب خالد الأحمد
مصرية طلقها زوجها watanserb.com
مصرية طلقها زوجها
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وطن- في واقعة أثارت جدلا عبر مواقع التواصل أقدم مواطن مصري على تطليق زوجته لسبب لا يخطر على البال، وهو زيادة وزنها بعد ولادة طفلتها الأولى.

زوج يطلق زوجته لسبب غريب

وكشفت الزوجة لقناة “العربية” أنها تعرفت على زوجها السابق عن طريق العمل، وفترة الخطوبة كانت لمدة عام واحد وفي هذه الفترة لم يكن يعلق على وزنها أو شكلها وكان يحبها.

وأردفت الزوجة أنها اقترنت بزوجها لمدة عام وبعد أن أنجبت زاد وزنها حوالي 15 كيلوغرام، وقال لها إنه يخجل من المشي معها في الشارع والأسواق.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل هددها بأن تخفض وزنها ممهلاً إياها شهرين إما أن تنزل وزنها أو يطلقها.

‏وروت الزوجة ضحية السمنة أنها قامت بإجراء عملية “بالون المعدة”، وتمكنت من إنزال الوزن 20 كيلو لكن بعدها فوجئت بازدياد وزنها مرة ثانية أكثر مما كانت عليه.

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وبدأت بعدها المشاكل مع زوجها لأتفه الأسباب كما تقول، مضيفة أنها كانت مندهشة هي وأهلها من الأمر وتوقعوا أن يكون هناك مشكلة أكبر من مشكلة الوزن، لكن لم يكن هناك أي أسباب أخرى حتى انتهت علاقتهما بالطلاق البائن.

مصرية طلقها زوجها
مصرية طلقها زوجها

السمنة سبب من أسباب الطلاق

وكان مسح أجرته “حملة 100 مليون صحة” أكد أن 39.8% من المصريين البالغين يعانون من السمنة، مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30 كجم/م2 لعام 2019، والتي شملت 49.7 مليون مصري.

وأشارت الدراسة إلى أن السمنة أكثر انتشارًا بين النساء، بنسبة 49.5%، مقابل 29.5% عند الرجال.

حالة طلاق كل دقيقتين في مصر

وارتفعت نسبة الطلاق وبخاصة ضمن الفئات الشابة في مصر خلال الأعوام الماضي، وأشارت بيانات صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في أيلول سبتمبر 2022، إلى ارتفاع كبير في معدل الطلاق عام 2021، مقارنة بالعام الذي يسبقه، بلغت نسبته 14.7 في المئة.

وتشير الأرقام والإحصائيات إلى وقوع حالة طلاق كل دقيقتين، بينما كانت تقع 29 حالة طلاق كل ساعة في عام 2021، مقارنة بـ23.7 حالة طلاق عام 2017، بمتوسط ارتفاع 5.4 حالة في ساعة.

وزيادة نسبة الطلاق كما تشير إحصائيات رسمية كانت واضحة بين الشباب في الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاما، جعلت مصر في صدارة دول العالم من حيث عدد حالات الطلاق.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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