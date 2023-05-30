فيديو مؤلم وصادم.. مصرية طلقها زوجها لسبب لا يُصدق!

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وطن- في واقعة أثارت جدلا عبر مواقع التواصل أقدم مواطن مصري على تطليق زوجته لسبب لا يخطر على البال، وهو زيادة وزنها بعد ولادة طفلتها الأولى.

زوج يطلق زوجته لسبب غريب

وكشفت الزوجة لقناة “العربية” أنها تعرفت على زوجها السابق عن طريق العمل، وفترة الخطوبة كانت لمدة عام واحد وفي هذه الفترة لم يكن يعلق على وزنها أو شكلها وكان يحبها.

"قالي أنا بتكسف أمشى معاكي".. زوج مصري يطلق زوجته بسبب زيادة في الوزن!@NadaHegazeiy#صباح_العربية pic.twitter.com/Ay3q8aClWB — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) May 30, 2023

وأردفت الزوجة أنها اقترنت بزوجها لمدة عام وبعد أن أنجبت زاد وزنها حوالي 15 كيلوغرام، وقال لها إنه يخجل من المشي معها في الشارع والأسواق.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل هددها بأن تخفض وزنها ممهلاً إياها شهرين إما أن تنزل وزنها أو يطلقها.

‏وروت الزوجة ضحية السمنة أنها قامت بإجراء عملية “بالون المعدة”، وتمكنت من إنزال الوزن 20 كيلو لكن بعدها فوجئت بازدياد وزنها مرة ثانية أكثر مما كانت عليه.

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وبدأت بعدها المشاكل مع زوجها لأتفه الأسباب كما تقول، مضيفة أنها كانت مندهشة هي وأهلها من الأمر وتوقعوا أن يكون هناك مشكلة أكبر من مشكلة الوزن، لكن لم يكن هناك أي أسباب أخرى حتى انتهت علاقتهما بالطلاق البائن.

السمنة سبب من أسباب الطلاق

وكان مسح أجرته “حملة 100 مليون صحة” أكد أن 39.8% من المصريين البالغين يعانون من السمنة، مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30 كجم/م2 لعام 2019، والتي شملت 49.7 مليون مصري.

وأشارت الدراسة إلى أن السمنة أكثر انتشارًا بين النساء، بنسبة 49.5%، مقابل 29.5% عند الرجال.

حالة طلاق كل دقيقتين في مصر

وارتفعت نسبة الطلاق وبخاصة ضمن الفئات الشابة في مصر خلال الأعوام الماضي، وأشارت بيانات صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في أيلول سبتمبر 2022، إلى ارتفاع كبير في معدل الطلاق عام 2021، مقارنة بالعام الذي يسبقه، بلغت نسبته 14.7 في المئة.

وتشير الأرقام والإحصائيات إلى وقوع حالة طلاق كل دقيقتين، بينما كانت تقع 29 حالة طلاق كل ساعة في عام 2021، مقارنة بـ23.7 حالة طلاق عام 2017، بمتوسط ارتفاع 5.4 حالة في ساعة.

وزيادة نسبة الطلاق كما تشير إحصائيات رسمية كانت واضحة بين الشباب في الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاما، جعلت مصر في صدارة دول العالم من حيث عدد حالات الطلاق.