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“طعن بالسكين ودماء”.. فرح في الكويت يتحول إلى مأتم (فيديو)

عملية الطعن كانت صادمة للحضور في الصالة التي تقع في منطقة "الرقعي" الكويتية، حيث وقفوا في حيرة من أمرهم حول ما الذي يجب عليهم فعله

كتب فهمي الورغمي
طعن في حفل زفاف بالكويت watanserb.com
طعن في حفل زفاف بالكويت
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وطن- تداولت وسائل إعلام كويتية مقطع فيديو مُروّع وثّق لحظة طعن على الهواء، قام خلالها الجاني بطعن أحد الأشخاص، في إحدى صالات الأفراح بمنطقة الرقعي بالكويت، وسط حالة من الدهشة والذهول التي اعتلت ملامح الحضور.

شخص يطعن آخر أثناء حفل زفاف بالكويت

ويُظهر مقطع فيديو رائج، تجمّع عدد من الرجال في مناسبة زواج، وتبادلهم التهاني والتبريكات. إلا أنه وعلى حين غرّة، تسلل أحد الأشخاص (رجل بالغ) بينهم وقام بإخراج سكين من جيبه، ليطعن به أحد الواقفين بقوة، ثم فرّ هاربًا.

عملية الطعن المفاجئة، أصابت بقية الحضور بالذهول والحيرة التي بدت واضحة على ملامحهم حيث أنهم، ببساطة، لم يجدوا تفسيرًا للحادثة التي وقعت أمامهم، وانشغل الحضور بالشخص المطعون، فيما حاول آخرون مطاردة الجاني.

الداخلية الكويتيّة تدخل على الخطّ

أفادت وزارة الداخلية، في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن رجال الأمن تعاملوا مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس.

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وتمكن قطاع الأمن الجنائي، حسب البيان، ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط الجاني وتم تسجيل قضية “شروع بالقتل بحقه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيقات تتواصل.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الدكتور (المطعون) سقط وسط الحضور مضرجاً بالدماء، بعد أن أقدم شقيقه على طعنه من دون معرفة الأسباب، وأسعف إلى مستشفى الفروانية وأدخل العناية المركزة التي مازال فيها.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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