الثلاثاء, مايو 30, 2023
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زفاف الأمير الحسين .. ظهوران مهمان وغموض كبير وسرّ زيارة والدته ووالدة رجوة لميلانو!

الغموض يكتنف دار الأزياء التي اختارتها رجوة آل سيف لتنفيذ فستان زفافها

كتب سالم حنفي
زفاف الأمير الحسين بن عبدالله على رجوة آل سيف watanserb.com
رجوة آل سيف
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وطن –  سيكون الأردن، الخميس المقبل، مركز الملوك، مثلما كانت المملكة المتحدة يوم 6 مايو/ايار الجاري، خلال تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، حيث سيقام حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، من السعودية رجوة آل سيف.

وسيحضر الحفل أفراد العائلة المالكة، وشخصيات رسمية من جميع أنحاء العالم، حيث سيبدأ الحفل في الساعة 4:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) في قصر زهران، يليه احتفال في قصر الحسينية يستضيفه والدا العريس الملك عبد الله والملكة رانيا.

وريثتا عرش هولندا وبلجيكا ستحضران حفل زفاف الأمير الحسين

ووفقا لموقع “فانيتاتيس” الإسباني، سيكون في هذا الحدث، ظهور حقيقي ورائع لأول مرة، للأميرة أماليا وريثة عرش هولندا والأميرة إليزابيث وريثة عرش بلجيكا.

أماليا وريثة عرش هولندا والأميرة إليزابيث وريثة عرش بلجيكا
أماليا وريثة عرش هولندا والأميرة إليزابيث وريثة عرش بلجيكا

وبحسب الموقع ستظهر الوريثتان لأول مرة في حفل زفاف ملكي بهذه الخصائص، لأن الأمير الحسين هو نظيرهما كملك المستقبل، حيث ستحضر الأميرة أماليا برفقة والديها الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما، بينما ستحضر الأميرة “إليزابيث” مع والدها الملك فيليب، حيث أن والدتها، الملكة ماتيلد مرتبطة بحفل خطوبة في بلجيكا.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد تأكيد على أفراد العائلة المالكة الإسبانية الذين سيحضرون الزفاف، حيث أنه وفقًا لوسائل الإعلام المختلفة، سيتولى دون خوان كارلوس ودونيا صوفيا مسؤولية تمثيل التاج الإسباني في الأردن.

غياب وريثة عرش إسبانيا عن حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله

بالطبع، هذا يشمل أميرة أستورياس “ليونور” وريثة العرش الإسباني، التي بعد الانتهاء من دراستها في كلية أتلانتيك لديها جدول زمني واضح لتتمكن من حضور حفل الزفاف.

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ومع ذلك، لكونها قاصرة، لم يرغب والداها في أن تكون جزءًا من هذا النوع من السهرات، حيث سبق وأن غابت بالفعل عشاء عيد ميلاد إنغريد الكسندرا من النرويج في يونيو من العام الماضي؛ كما أنها لم تشارك في أي عمل يتعلق بتتويج تشارلز الثالث، على عكس نظيراتها إليزابيث وأماليا.

غموض كبير حول فستان زفاف رجوة آل سيف

ولفت الموقع إلى أن أحد أكبر الأشياء المجهولة والغامضة، كما هو الحال في أي حفل زفاف ملكي، هو فستان العروس، حيث لم يعرف أي شركة اختارت رجوة آل سيف لتختار منها فستان زفافها، لكن هناك بعض الصور التي التقطت في يناير الماضي لوالدة العريس الملكة رانيا ووالدة العروس رجوة في ميلانو.

الأمير الحسين ورجوة آل سيف watanserb.com
الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وأشار الموقع إلى أن الشائعات تشير إلى أنها ستكون من دار عرض ايطالية، حيث اختارت الأميرة إيمان، التي تزوجت جميل ألكساندر ترميوس قبل بضعة أشهر، فستان “ديور”، لذلك من الشائع أن تختار نساء العائلة المالكة الأردنية الشركات العالمية.

الأميرة إيمان و جميل ألكساندر watanserb.com
الأميرة إيمان و جميل ألكساندر

الزي الرسمي لضيوف حفل زفاف الأمير الحسين

ووفقًا لمدونة “Royal Watcher” ، أكدت الملكة الماليزية التي حضرت حفل الزفاف مؤخرًا “قواعد اللباس” للضيوف، وشددت على أنه “سيكون أكثر من مجرد تسمية ، مع فساتين طويلة ، ولكن بدون التيجان”.

وعلى الرغم من ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كانت العروس نفسها سترتدي تاجًا في يوم زفافها أم لا؟، كما فعلت أخت زوجها إيمان، رغم أنها اختارت قطعة ألماس ليست جديدة، ولم يكن هناك الكثير من المعلومات عنها، مع الإشارة إلى ان لدى العروس رجوة آل سيف العديد من التيجان الملكية المتاحة للاختيار من بينها ليومها الكبير.

وأعلن الأمير الحسين ورجوة خطوبتهما في أغسطس الماضي، عندما اجتمعت عائلتيهما في منزل عائلتها في الرياض، حيث شاركت والدة العريس الملكة رانيا في تقديم التهاني لهما.

المصدرفانيتاتيس - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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