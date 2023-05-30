زفاف الأمير الحسين .. ظهوران مهمان وغموض كبير وسرّ زيارة والدته ووالدة رجوة لميلانو!

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وطن – سيكون الأردن، الخميس المقبل، مركز الملوك، مثلما كانت المملكة المتحدة يوم 6 مايو/ايار الجاري، خلال تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، حيث سيقام حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، من السعودية رجوة آل سيف.

وسيحضر الحفل أفراد العائلة المالكة، وشخصيات رسمية من جميع أنحاء العالم، حيث سيبدأ الحفل في الساعة 4:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) في قصر زهران، يليه احتفال في قصر الحسينية يستضيفه والدا العريس الملك عبد الله والملكة رانيا.

وريثتا عرش هولندا وبلجيكا ستحضران حفل زفاف الأمير الحسين

ووفقا لموقع “فانيتاتيس” الإسباني، سيكون في هذا الحدث، ظهور حقيقي ورائع لأول مرة، للأميرة أماليا وريثة عرش هولندا والأميرة إليزابيث وريثة عرش بلجيكا.

وبحسب الموقع ستظهر الوريثتان لأول مرة في حفل زفاف ملكي بهذه الخصائص، لأن الأمير الحسين هو نظيرهما كملك المستقبل، حيث ستحضر الأميرة أماليا برفقة والديها الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما، بينما ستحضر الأميرة “إليزابيث” مع والدها الملك فيليب، حيث أن والدتها، الملكة ماتيلد مرتبطة بحفل خطوبة في بلجيكا.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد تأكيد على أفراد العائلة المالكة الإسبانية الذين سيحضرون الزفاف، حيث أنه وفقًا لوسائل الإعلام المختلفة، سيتولى دون خوان كارلوس ودونيا صوفيا مسؤولية تمثيل التاج الإسباني في الأردن.

غياب وريثة عرش إسبانيا عن حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله

بالطبع، هذا يشمل أميرة أستورياس “ليونور” وريثة العرش الإسباني، التي بعد الانتهاء من دراستها في كلية أتلانتيك لديها جدول زمني واضح لتتمكن من حضور حفل الزفاف.

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ومع ذلك، لكونها قاصرة، لم يرغب والداها في أن تكون جزءًا من هذا النوع من السهرات، حيث سبق وأن غابت بالفعل عشاء عيد ميلاد إنغريد الكسندرا من النرويج في يونيو من العام الماضي؛ كما أنها لم تشارك في أي عمل يتعلق بتتويج تشارلز الثالث، على عكس نظيراتها إليزابيث وأماليا.

غموض كبير حول فستان زفاف رجوة آل سيف

ولفت الموقع إلى أن أحد أكبر الأشياء المجهولة والغامضة، كما هو الحال في أي حفل زفاف ملكي، هو فستان العروس، حيث لم يعرف أي شركة اختارت رجوة آل سيف لتختار منها فستان زفافها، لكن هناك بعض الصور التي التقطت في يناير الماضي لوالدة العريس الملكة رانيا ووالدة العروس رجوة في ميلانو.

وأشار الموقع إلى أن الشائعات تشير إلى أنها ستكون من دار عرض ايطالية، حيث اختارت الأميرة إيمان، التي تزوجت جميل ألكساندر ترميوس قبل بضعة أشهر، فستان “ديور”، لذلك من الشائع أن تختار نساء العائلة المالكة الأردنية الشركات العالمية.

الزي الرسمي لضيوف حفل زفاف الأمير الحسين

ووفقًا لمدونة “Royal Watcher” ، أكدت الملكة الماليزية التي حضرت حفل الزفاف مؤخرًا “قواعد اللباس” للضيوف، وشددت على أنه “سيكون أكثر من مجرد تسمية ، مع فساتين طويلة ، ولكن بدون التيجان”.

وعلى الرغم من ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كانت العروس نفسها سترتدي تاجًا في يوم زفافها أم لا؟، كما فعلت أخت زوجها إيمان، رغم أنها اختارت قطعة ألماس ليست جديدة، ولم يكن هناك الكثير من المعلومات عنها، مع الإشارة إلى ان لدى العروس رجوة آل سيف العديد من التيجان الملكية المتاحة للاختيار من بينها ليومها الكبير.

وأعلن الأمير الحسين ورجوة خطوبتهما في أغسطس الماضي، عندما اجتمعت عائلتيهما في منزل عائلتها في الرياض، حيث شاركت والدة العريس الملكة رانيا في تقديم التهاني لهما.