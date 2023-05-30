الثلاثاء, مايو 30, 2023
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رصاص كالمطر وفيديو يخلع القلوب من لبنان.. نجا من موت محقق بمعجزة

أظهر الفيديو الموظف وهو داخل كشك الحراسة الخاص به في العاصمة بيروت والرصاص ينهال عليه كالمطر

كتب خالد الأحمد
محاولة قتل في وضح النهار بلبنان watanserb.com
محاولة قتل في وضح النهار بلبنان
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وطن- تعرض موظف لبناني لمحاولة قتل في وضح النهار أثناء دوامه في لبنان، في مؤشر إلى فقدان الأمن والأمان في بلد يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والفقر والفاقة منذ سنوات.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان محاولة قتل موظف خلال دوام عمله في منطقة “الأوزاعي” ببيروت.

محاولة قتل في وضح النهار بلبنان

وأظهر فيديو مصور من كاميرا أمنية الموظف وهو داخل كشك الحراسة الخاص به، لتظهر بعدها عدة طلقات نارية تصوب باتجاهه، وبدا الموظف وهو يضع يديه على رأسه ثم يخرج من الكشك هارباً من الرصاص الذي لم يصبه كما يبدو من الفيديو.

وأفاد موقع “لبنان 24“، بأن مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم، على حارس إحدى المؤسسات، وقد نجا الحارس بأعجوبة، على الرغم من أن عدة طلقات نارية أطلقت باتجاهه.

وفيما تسببت هذه الحادثة المروعة في استنكار وغضب عارم في البلاد، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن هوية الجناة ودوافع الهجوم الذي لم تعرف أسبابه ودوافعه حتى الآن.

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محاولة قتل في وضح النهار بلبنان
محاولة قتل في وضح النهار بلبنان

ارتفاع مخيف في معدل الجرائم بلبنان

ووفق إحصائيات شبه رسمية رُصد ارتفاع مخيف في المعدّل الشهري لجرائم القتل، والخطف، والسرقة، والسلب في لبنان بين عام 2019 وآذار من العام الماضي 2022، أي منذ تدحرج كرة الانهيار في البلاد.

إذ ارتفعت نسبة جرائم القتل بنحو 100%، فيما زاد المعدّل الشهري لجرائم الخطف مقابل فدية ماليّة بنسبة بلغت 515%.

أمّا المعدل الشهري للسرقات الموصوفة، فلامست نسبة ارتفاعه الـ 142%.

فيما بلغت نسبة زيادة جرائم السلب 334%، وارتفع المعدّل الشهري لجرائم سلب السيارات على وجه الخصوص بنسبة 142%.

المصدرتويتر، موقع لبنان 24، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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