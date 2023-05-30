رصاص كالمطر وفيديو يخلع القلوب من لبنان.. نجا من موت محقق بمعجزة

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وطن- تعرض موظف لبناني لمحاولة قتل في وضح النهار أثناء دوامه في لبنان، في مؤشر إلى فقدان الأمن والأمان في بلد يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والفقر والفاقة منذ سنوات.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان محاولة قتل موظف خلال دوام عمله في منطقة “الأوزاعي” ببيروت.

محاولة قتل في وضح النهار بلبنان

وأظهر فيديو مصور من كاميرا أمنية الموظف وهو داخل كشك الحراسة الخاص به، لتظهر بعدها عدة طلقات نارية تصوب باتجاهه، وبدا الموظف وهو يضع يديه على رأسه ثم يخرج من الكشك هارباً من الرصاص الذي لم يصبه كما يبدو من الفيديو.

وأفاد موقع “لبنان 24“، بأن مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم، على حارس إحدى المؤسسات، وقد نجا الحارس بأعجوبة، على الرغم من أن عدة طلقات نارية أطلقت باتجاهه.

وفيما تسببت هذه الحادثة المروعة في استنكار وغضب عارم في البلاد، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن هوية الجناة ودوافع الهجوم الذي لم تعرف أسبابه ودوافعه حتى الآن.

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ارتفاع مخيف في معدل الجرائم بلبنان

ووفق إحصائيات شبه رسمية رُصد ارتفاع مخيف في المعدّل الشهري لجرائم القتل، والخطف، والسرقة، والسلب في لبنان بين عام 2019 وآذار من العام الماضي 2022، أي منذ تدحرج كرة الانهيار في البلاد.

إذ ارتفعت نسبة جرائم القتل بنحو 100%، فيما زاد المعدّل الشهري لجرائم الخطف مقابل فدية ماليّة بنسبة بلغت 515%.

أمّا المعدل الشهري للسرقات الموصوفة، فلامست نسبة ارتفاعه الـ 142%.

فيما بلغت نسبة زيادة جرائم السلب 334%، وارتفع المعدّل الشهري لجرائم سلب السيارات على وجه الخصوص بنسبة 142%.