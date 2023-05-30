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رسميا.. أوغندا تفرض عقوبات قد تصل للإعدام على “العلاقات المثلية”

رئيس أوغندا يويري موسيفيني، صادق على قانون مناهض لمثليي الجنس قد تصل عقوباته إلى الإعدام أو السجن لمدة 20 عاما

كتب خالد الأحمد
رئيس أوغندا يويري موسيفيني watanserb.com
رئيس أوغندا يويري موسيفيني
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وطن- قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن رئيس أوغندا يويري موسيفيني، صادق على قانون مناهض لمثليي الجنس قد تصل عقوباته إلى الإعدام أو السجن لمدة 20 عاما.

وأعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها في تويتر الاثنين، أن “الرئيس وقّع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023. أصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023”.

رئيس أوغندا يقر قانونا يفرض عقوبات شديدة على “المثليين”

وأثار طرح مشروع القانون في البرلمان في 21 مارس/آذار الماضي موجة استنكار دولية واسعة، وطلب الرئيس موسيفيني في نهاية أبريل/نيسان من البرلمانيين “إعادة النظر” في النص وخصوصا توضيح أن “حقيقة أن يكون الشخص مثليا ليست جريمة، إنما وحدها العلاقات الجنسية تُعَد جريمة”.

وأقر البرلمان القانون في 2 مايو/أيار الجاري، في تصويت بالإجماع عدا صوت واحد.

ووفق “سي إن إن” قاومت الحكومة الأوغندية الضغوط لإسقاط التشريع.

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رئيس أوغندا يقر قانونا يفرض عقوبات شديدة على المثليين
رئيس أوغندا يقر قانونا يفرض عقوبات شديدة على المثليين

بايدن يعلق

وفي بيان صدر في وقت لاحق يوم الاثنين، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تمرير القانون بأنه “انتهاك مأساوي لحقوق الإنسان العالمية” ، وحث أوغندا على إلغاء التشريع على الفور.

وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان الدولية مشروع القانون ، لكنه يحظى بتأييد شعبي واسع في أوغندا.

وقال بايدن أيضا إن واشنطن تدرس “خطوات إضافية ، بما في ذلك تطبيق العقوبات وتقييد الدخول إلى الولايات المتحدة ضد أي شخص متورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو الفساد”.

كما تم إدانة التشريع من قبل مجموعات الحملات الأوغندية ، التي رفعت دعوى قضائية لإلغاء التشريع على أساس أنه تمييزي وينتهك حقوق المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا.

وتم إلغاء قانون مماثل من قبل المحكمة الدستورية الأوغندية في عام 2014.

وبدورها ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن الناشطة الحقوقية الأوغندية كلير بياروغابا قالت إن ذلك كان “يومًا حزينًا ومظلمًا للغاية” بالنسبة لمجتمع المثليين.

وأضافت الناشطة: “لقد شرّع الرئيس الأوغندي اليوم رهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسيا الذي ترعاه الدولة”.

سيحمي قدسية الأسرة

فيما رحبت رئيسة البرلمان أنيتا أمبين بقرار الرئيس موسيفيني التوقيع على القانون ، قائلة إنه “سيحمي قدسية الأسرة”.

وأضافت في بيان على تويتر نقلته الوكالة “لقد وقفنا بقوة في الدفاع عن ثقافة وقيم وتطلعات شعبنا”.

نائب واحد معارض

وتمت الموافقة على مشروع القانون في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر ، ولم يعارضه سوى نائب واحد.

بدوره، وجّه الاتحاد الأوربي تحذيرا لأوغندا، قائلا إن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهددة.

وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل على تويتر “تصديق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على القانون المناهض لمثلية الجنس مؤسف. هذا القانون يتعارض مع حقوق الإنسان. من واجب الحكومة الأوغندية حماية كل مواطنيها وفرض احترام حقوقهم الأساسية، وإذا لم تقم بذلك فإن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهدَّدة”.

ويشار إلى أنه منذ حقبة الاستعمار البريطاني، ينص القانون في أوغندا على تجريم المثلية الجنسية، ويُعاقب على “الأفعال المثلية الجنس” بالسجن مدى الحياة.

وفي النسخة الجديدة من النص، أبقى البرلمانيون بندا يجعل “المثلية الجنسية الشديدة” جريمة يعاقَب عليها بالإعدام، مما يعني أنه يمكن الحكم بالإعدام على الذين يكررون فعلتهم، إلا أن عقوبة الإعدام لم تعد مطبَّقة في البلاد منذ سنوات.

كما يتضمن النص الجديد بندا بشأن الترويج للمثلية الجنسية، إذ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 سنة أي شخص “يروج للمثلية الجنسية عن قصد”، ويفرض حظرا على المنظمات المروجة للمثلية الجنسية تصل مدته إلى 10 سنوات.

المصدرتويتر، سي إن إن، وكالة "رويترز" للأنباء، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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