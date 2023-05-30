رئيس تحرير “الأهرام” يكشف ما اقترحه سلطان عُمان لإعادة العلاقات بين إيران ومصر! (شاهد)

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وطن- كشف رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية، أشرف العشري، تفاصيل ما اقترحه سلطان عمان هيثم بن طارق على القيادة المصرية بشأن إعادة العلاقات مع إيران، وشروط القاهرة الحازمة لإعادتها.

وقال “العشري” في لقاء مع قناة “العربية الحدث” السعودية، إن السلطان هيثم بن طارق اقترح على القاهرة معاودة الاتصالات مع طهران لعودة علاقات البلدين، مؤكدا أن البلدين انطلاقا في سباق الـ100 متر بالفعل لعودة العلاقات.

ونوه “العشري” إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية عقدت العديد من المباحثات بين البلدين بوساطة عراقية، إلا نه لم تحقق النتائج المرجوة بسبب تمسك الجانب المصري بعدد من الشروط أو الإجراءات التي يتوجب على طهران القيام بها.

شروط القاهرة لعودة العلاقات مع طهران

وأكد ان القاهرة طلبت من الجانب الإيراني تقديم إجابات شافية، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الامني والتدخل في الشؤون الداخلية لمصر وعدم تغذية أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية سواء فيما يتعلق بتنظيم القاعدة او داعش.

كما اشترطت القاهرة عدم وجود أي أشخاص مصريين محسوبين على هذه التنظيمات على الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى تمسك مصر بتغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي المرتبط بقاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية أشرف العشري: السلطان هيثم بن طارق اقترح على #القاهرة معاودة الاتصالات مع #طهران لعودة علاقات البلدين pic.twitter.com/guQAWbKdcN — ا لـحـدث (@AlHadath) May 29, 2023

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خامنئي يرحب بعودة العلاقات مع مصر

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين، أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال في اجتماع مع سلطان عمان إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وبحسب “رويترز“، غالبًا ما كانت العلاقات بين مصر وإيران مشحونة في العقود الأخيرة على الرغم من أن البلدين حافظا على اتصالات دبلوماسية.

وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي تتخذ فيه دول الشرق الأوسط بما في ذلك مصر خطوات لتخفيف التوترات الإقليمية.

وفي مارس/ آذار الماضي ، أنهى الخصمان الإقليميان المملكة العربية السعودية وإيران الشيعية سنوات من العداء واتفقا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.