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رئيس تحرير “الأهرام” يكشف ما اقترحه سلطان عُمان لإعادة العلاقات بين إيران ومصر! (شاهد)

القاهرة متمسكة بعدة شروط وإجراءات تطلب من طهران القيام بها من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين

كتب باسل النجار
رئيس تحرير
علي خامنئي والسيسي
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وطن- كشف رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية، أشرف العشري، تفاصيل ما اقترحه سلطان عمان هيثم بن طارق على القيادة المصرية بشأن إعادة العلاقات مع إيران، وشروط القاهرة الحازمة لإعادتها.

وقال “العشري” في لقاء مع قناة “العربية الحدث” السعودية، إن السلطان هيثم بن طارق اقترح على القاهرة معاودة الاتصالات مع طهران لعودة علاقات البلدين، مؤكدا أن البلدين انطلاقا في سباق الـ100 متر بالفعل لعودة العلاقات.

ونوه “العشري” إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية عقدت العديد من المباحثات بين البلدين بوساطة عراقية، إلا نه لم تحقق النتائج المرجوة بسبب تمسك الجانب المصري بعدد من الشروط أو الإجراءات التي يتوجب على طهران القيام بها.

شروط القاهرة لعودة العلاقات مع طهران

وأكد ان القاهرة طلبت من الجانب الإيراني تقديم إجابات شافية، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الامني والتدخل في الشؤون الداخلية لمصر وعدم تغذية أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية سواء فيما يتعلق بتنظيم القاعدة او داعش.

كما اشترطت القاهرة عدم وجود أي أشخاص مصريين محسوبين على هذه التنظيمات على الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى تمسك مصر بتغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي المرتبط بقاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

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خامنئي يرحب بعودة العلاقات مع مصر

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين، أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال في اجتماع مع سلطان عمان إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وبحسب “رويترز“، غالبًا ما كانت العلاقات بين مصر وإيران مشحونة في العقود الأخيرة على الرغم من أن البلدين حافظا على اتصالات دبلوماسية.

وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي تتخذ فيه دول الشرق الأوسط بما في ذلك مصر خطوات لتخفيف التوترات الإقليمية.

وفي مارس/ آذار الماضي ، أنهى الخصمان الإقليميان المملكة العربية السعودية وإيران الشيعية سنوات من العداء واتفقا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.

المصدر رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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