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دراسة: عدم انتظام الدورة الشهرية يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب

"عاني ما بين 14 و 25 في المائة من النساء من عدم انتظام الدورة الشهرية".

كتب معالي بن عمر
عاني ما بين 14 و 25 في المائة من النساء من عدم انتظام الدورة الشهرية watanserb.com
عاني ما بين 14 و 25 في المائة من النساء من عدم انتظام الدورة الشهرية
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وطن-أكدت دراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن الدورة الشهرية التي تكون أقصر أو أطول من المعتاد، ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والرجفان الأذيني.

وبشكل عام، يعاني ما بين 14 و 25 في المائة من النساء من عدم انتظام الدورة الشهرية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، بحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

وفقًا لهذه الدراسة عادةً ما تستمر الدورة الشهرية في المتوسط ​​بين 22 و 34 يومًا، لكن فترة الحيض تكون أقل لدى حوالي 20٪ من النساء؛ أي إما أن تدوم أقل (أقل من 21 يومًا) أو أكثر (أكثر من 35 يومًا). وهذا الاضطراب من شأنه أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
عدم انتظام الدورة الشهرية يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب
عدم انتظام الدورة الشهرية يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب

أمراض القلب والأوعية الدموية: فترة الحيض الطويلة جدًا أو القصيرة جدًا تزيد من المخاطر

بعد تحليل السجلات الطبية لأكثر من 58000 امرأة في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهن بين 40 و 69 عامًا، أبن على استبيان حول طول وانتظام دورات الحيض مع مرور الوقت والمعلومات الطبية الأخرى على مدار فترة تبلغ حوالي 12 عامًا، كشف باحثون من مستشفى نانفانغ التابع للجامعة الطبية الجنوبية (الصين) أن النساء اللواتي لديهن دورات شهرية قصيرة أو طويلة؛ هن الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الرجفان الأذيني.

وكشف الباحثون أن 2.5٪ من النساء اللواتي لديهن دورات منتظمة أُصيبن بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بـ 3.4٪ من النساء اللواتي يعانين من دورة شهرية غير منتظمة.

كما كتب الباحثون أن دورة الحيض غير المنتظمة ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على الرغم من عوامل الخطر الأخرى، على غرار: العمر والعرق ومؤشر كتلة الجسم والتدخين واستهلاك الكحول والنشاط البدني وتاريخ استخدام موانع الحمل عن طريق الفم.

أمراض القلب والأوعية الدموية
0.56٪ من النساء اللواتي لديهن دورات منتظمة أصيبن بالرجفان الأذيني

كما أظهرت البيانات أن 0.56٪ من النساء اللواتي لديهن دورات منتظمة أصيبن بالرجفان الأذيني، مقارنة بـ 0.92٪ من النساء اللواتي يعانين من دورات غير منتظمة.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن عدم انتظام الدورة الشهرية ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19٪. وارتبطت الدورات الأقصر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 29٪، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب. أما بالنسبة للدورات الشهرية التي استمرت لفترة طويلة، فكانت المخاطر أعلى بنسبة 11٪ مقارنة بالدورات الشهرية ذات الفترات”العادية”.

الرجفان الأذيني: خطر متزايد بنسبة 40٪ مع عدم انتظام الدورة الشهرية

الرجفان الأذيني؛ هو أكثر أنواع عدم انتظام ضربات القلب شيوعاً، وتسبب خفقان القلب والدوخة وألم الصدر. وغالبًا ما يكون شائعًا بشكل خاص عند النساء اللواتي يعانين من دورات غير قياسية. وزاد خطر المعاناة من هذا المرض بينهم بنسبة 40٪ مقارنة بالآخرين. هذا الارتباط مهم، لأن هذا المرض يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات، مثل: السكتة الدماغية، والتي يمكن تجنبها إذا تم اكتشاف الحالة مبكرًا.

من جانبه، أوضح الدكتور أوجي زانع-Huijie Zhang، المؤلف الرئيسي لـ الدراسة في بيان صحفي: “يشير تحليلنا إلى أن النساء المصابات بخلل في الدورة الشهرية قد يعانين من عواقب صحية تؤثّر بشكل خاص على القلب والأوعية الدموية. لذلك، نحتاج إلى زيادة الوعي بأن الأشخاص الذين يعانون من دورات شهرية غير منتظمة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.”

وخلص أويجي زانغ إلى أن “هذه النتائج لها آثار صحية عامة مهمة للوقاية من الرجفان الأذيني والنوبات القلبية لدى النساء وتؤكد على أهمية مراقبة خصائص الدورة الشهرية طوال الحياة الإنجابية للمرأة”.

أهمية مراقبة خصائص الدورة الشهرية طوال الحياة الإنجابية للمرأة"
أهمية مراقبة خصائص الدورة الشهرية طوال الحياة الإنجابية للمرأة”
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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