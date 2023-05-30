الثلاثاء, مايو 30, 2023
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حياتنا

ترى واحدا وهناك آخر.. ظبيان في الصورة عليك اكتشافهما في 5 ثوان

اثنان من الظباء يخفيان نفسيهما بخبرة بين الصخور، لديك مستوى عالٍ من الذكاء إذا تمكنت من اكتشاف كلا الظباء في 5 ثوانٍ

كتب فهمي الورغمي
ترى واحدا وهناك آخر.. ظبيان في الصورة عليك اكتشافهما في 5 ثوان watanserb.com
ظبيان في الصورة عليك اكتشافهما في 5 ثوان
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وطن- تعمل هذه الأوهام البصرية من خلال التلاعب بالطريقة التي يدرك بها دماغنا المعلومات المرئية، مما يؤدي غالبًا إلى تفسيرات خاطئة للواقع.
سابقاً، استخدم علماء الأعصاب صور الوهم البصري لدراسة كيف يخلق الدماغ تصورًا للواقع.

ويبدو أن الأفراد الذين يمارسون ألغاز الوهم البصري بشكل منتظم أفضل في حل المشكلات ومهارات الملاحظة من أقرانهم.

هل أنت مستعد لاختبار سريع لمهاراتك في الملاحظة؟

جرّب هذا التحدي الآن.. اعثر على اثنين من الظباء بين الصخور في 5 ثوانٍ.

تُظهر الصورة المأخوذة عن JagranJosh مشهدًا في الغابة يمكن فيه رؤية صخور كبيرة.

يمتزج بشكل مثالي مع الصخور اثنين من الظباء والتحدي هو اكتشاف الظباء المموهة في غضون 5 ثوان.

يعد العثور على الظباء المموهة أمرًا صعبًا، ويمكن للأفراد الذين يتمتعون بمهارات مراقبة ممتازة تحقيق ذلك في غضون الوقت المحدد.

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مفتاح اكتشاف الظباء المموهة في هذه الصورة هو عين ثاقبة توّاقة للتفاصيل.

ظبيان في الصورة عليك اكتشافهما في 5 ثوان
ظبيان في الصورة عليك اكتشافهما في 5 ثوان

كم منكم اكتشف الظباء؟

إذا كنت تراقب باهتمام، فستتمكن من اكتشاف الظباء. الطريقة التي تمتزج بها الظباء مع الصخور تخدع عينيك وعقلك مما يجعل من الصعب اكتشافها.

أسرع.. الوقت ينفذ الساعة هل نجحت في رصد أحد الظباء؟

لم يبق الكثير من الوقت.. امسح الصورة مرة أخرى ولاحظ ما إذا كنت قادرًا على اكتشاف شيء يشبه الظباء.

و… انتهى الوقت.

نأمل أن يكون بعض الأفراد الأكثر ذكاءً وحدة العين قد اكتشفوا بالفعل الظباء.

كان هذا تحديًا صعبًا ويمكنك دائمًا أن تتحسن بالممارسة.

تتساءل أين توجد الظباء؟

تحقق من الحل أدناه:

يمكن رصد الظباء المختبئين على الجانب الأيمن والأيسر من الصورة، ويتم تمييز موقعهما بدوائر لسهولة التعرف عليهما.

المصدرJagranJosh، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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