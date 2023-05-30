ترى واحدا وهناك آخر.. ظبيان في الصورة عليك اكتشافهما في 5 ثوان

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وطن- تعمل هذه الأوهام البصرية من خلال التلاعب بالطريقة التي يدرك بها دماغنا المعلومات المرئية، مما يؤدي غالبًا إلى تفسيرات خاطئة للواقع.

سابقاً، استخدم علماء الأعصاب صور الوهم البصري لدراسة كيف يخلق الدماغ تصورًا للواقع.

ويبدو أن الأفراد الذين يمارسون ألغاز الوهم البصري بشكل منتظم أفضل في حل المشكلات ومهارات الملاحظة من أقرانهم.

هل أنت مستعد لاختبار سريع لمهاراتك في الملاحظة؟

جرّب هذا التحدي الآن.. اعثر على اثنين من الظباء بين الصخور في 5 ثوانٍ.

تُظهر الصورة المأخوذة عن JagranJosh مشهدًا في الغابة يمكن فيه رؤية صخور كبيرة.

يمتزج بشكل مثالي مع الصخور اثنين من الظباء والتحدي هو اكتشاف الظباء المموهة في غضون 5 ثوان.

يعد العثور على الظباء المموهة أمرًا صعبًا، ويمكن للأفراد الذين يتمتعون بمهارات مراقبة ممتازة تحقيق ذلك في غضون الوقت المحدد.

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مفتاح اكتشاف الظباء المموهة في هذه الصورة هو عين ثاقبة توّاقة للتفاصيل.

كم منكم اكتشف الظباء؟

إذا كنت تراقب باهتمام، فستتمكن من اكتشاف الظباء. الطريقة التي تمتزج بها الظباء مع الصخور تخدع عينيك وعقلك مما يجعل من الصعب اكتشافها.

أسرع.. الوقت ينفذ الساعة هل نجحت في رصد أحد الظباء؟

لم يبق الكثير من الوقت.. امسح الصورة مرة أخرى ولاحظ ما إذا كنت قادرًا على اكتشاف شيء يشبه الظباء.

و… انتهى الوقت.

نأمل أن يكون بعض الأفراد الأكثر ذكاءً وحدة العين قد اكتشفوا بالفعل الظباء.

كان هذا تحديًا صعبًا ويمكنك دائمًا أن تتحسن بالممارسة.

تتساءل أين توجد الظباء؟

تحقق من الحل أدناه:

يمكن رصد الظباء المختبئين على الجانب الأيمن والأيسر من الصورة، ويتم تمييز موقعهما بدوائر لسهولة التعرف عليهما.