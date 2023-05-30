“القوة المميتة والكيزان”.. رسالة من البرهان لـ حميدتي تنذر بدمار شامل في السودان

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وطن- نشر الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو لقائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهو يتجول وسط جنوده في منطقة القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم، فيما يعد الظهور الثاني له خلال شهر.

البرهان يهدد حميدتي باستخدام “القوة المميتة”

ويشهد مبنى القيادة العامة للجيش في السودان اشتباكات عنيفة منذ شهر، حيث يتنافس كل من الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة عليه.

وتفقد الفريق البرهان اليوم، الثلاثاء، القوات المرابطة ببعض المواقع وأشاد بوقفة الشعب السوداني، وظهر البرهان وسط مؤيديه من عساكر ومدنيين وهو يرتدي الزي العسكري ويلوح بيده عالياً فيما بدا العشرات من الجنود وهم يرفعون أسلحتهم ويسمع صوت زغاريد في المحيط.

القائد العام للقوات المسلحة في الميدان pic.twitter.com/ib89QPqDDg — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 30, 2023

ووفق الإعلام العسكري للقوات المسلحة السودانية، فقد حذر البرهان في خطاب له أمام مؤيديه قوات الدعم السريع من استخدام “القوة المميتة”، في إطار الصراع الدائر بين الطرفين منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وقال البرهان خلال الجولة التفقدية: “لم نستخدم حتى الآن القوة المميتة أو المفرطة، وإذا أصر العدو (الدعم السريع)، ولم ينصع ويستجب، سنضطر لاستخدام أقصى قوة عندنا”.

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وأضاف البرهان: “قواتنا الرئيسية لا تزال موجودة على الأرض”، مؤكدًا سيطرة الجيش على جميع المواقع العسكرية في السودان.

عبد الفتاح البرهان: نخوض هذه المعركة نيابة عن الشعب

وتابع البرهان أن المعارك التي تخوضها قواته هي “نيابة عن الشعب السوداني”. وذكر أن جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.

وبشأن تمديد الهدنة، ذكر البرهان أنه تمت الموافقة عليها بغرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين وقد نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير .

ودعا إلى عدم الالتفاف إلى ما يبثه ما وصفه بإعلام المليشيا المتمردة ساخرا من ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد الكيزان متسائلا: “أين الكيزان بين هؤلاء الجنود”.

و”الكيزان” صفة يطلقها أهل السودان تهكما على المنتمين إلى الحركة الإسلامية – وتشمل الإخوان المسلمين وغيرهم من أتباع الإسلام السياسي – والتي كان يتزعمها حسن الترابي على مدى نصف قرن تقريبا.

وفي ختام حديثه شدد عبد الفتاح البرهان، على أن القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتي النصر وأن المتمردين لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد مؤكداً أن النصر قريب لا محالة.

وتزامن الظهور الأخير للبرهان مع تواصل الاقتتال في أحياء العاصمة وسقوط قذائف على المنطقة الصناعية القديمة في الخرطوم، مما تسبب في خسائر مادية جسيمة.

وكان البرهان قد توارى عن الأنظار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يعود آخر ظهور له إلى بداية مايو/أيار الجاري عندما نشرت القوات المسلحة السودانية مقطع فيديو ظهر فيه خلال إشرافه على سير العمليات العسكرية في السودان مع تجدد القتال رغم الهدنة السادسة بين طرفي الصراع.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك تواجد “البرهان” وسط عدد من عناصر القوات المسلحة، خارج غرفة العمليات المركزية.

فيما بدا أنه محاولة لرفع معنويات جنوده وضباطه بعد إشاعات عن أسر 700 عنصر من القوات المسلحة السودانية.