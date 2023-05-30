الثلاثاء, مايو 30, 2023
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القبض على زوجين يمارسان الجنس الفموي على متن عربة دولاب هوائي بمدينة الملاهي (شاهد)

الفيديو تم تصويره خلال مهرجان كريمفيلدز الخاص بموسيقى الرقص الإلكترونية

كتب سالم حنفي
watanserb.com
زوجين يمارسان الجنس الفموي
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وطن- أظهر مقطع فيديو صادم تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تورط زوجين في فعل جنسي صريح على متن دولاب هوائي في مدينة الملاهي في أحد المهرجانات في المملكة المتحدة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره على ما يبدو في مهرجان كريمفيلدز ‏-هي سلسلة من المهرجانات الخاصة بموسيقى الرقص الإلكترونية- الذي أقيم في الفترة من 26-28 مايو الجاري، زوجين في إحدى عربات الدولاب وهما يمارسان الجنس الفموي.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد بدى أن الزوجين المجهولين غير مدركين لوجود الكاميرا التي التقطت المشهد من المقعد في الركوب الخلفي.

ويمكن رؤية شعار مهرجان ” كريمفيلدز “الرقمي بالأسفل على جانب المسرح، على الرغم من عدم وجود دليل يحدد بشكل مؤكد السنة التي تم فيها التصوير.

زوجين في إحدى عربات الدولاب وهما يمارسان الجنس الفموي
زوجين في إحدى عربات الدولاب وهما يمارسان الجنس الفموي

ويقام المهرجان في موقعين ، أحدهما في الشمال في دارسبري ، شيشاير ، والآخر في هايلاندز بارك في تشيلمسفورد.

ويُعتقد -بحسب الصحيفة- أن الفيديو الجنسي الذي انتشر خلال اليومين الماضين قد حدث في النسخة الجنوبية من الحدث الموسيقى الإلكتروني الضخم.

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وأقيمت النسخة الأخيرة من المهرجان في نهاية هذا الأسبوع في الفترة من 26 مايو إلى 28 مايو.

وشهدت النسخة الجديدة من المهرجان ظهور العديد من الفنانين مثل آني ماك وكالفن هاريس وآندي سي ونينا كرافيز وشيف إكس على المسرح.

كما شهدت النسخة الجنوبية نزول حوالي 50000 شخص إلى موقع إسيكس العام الماضي لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإيقاعات المبهجة.

المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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