الثلاثاء, مايو 30, 2023
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حياتنا

احذر وضع العطر عند الذهاب إلى هذه الأماكن..الأسباب ستصدمك

في الحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث المزدحمة، من الأفضل تجنب وضع أي عطر.

كتب ايمان الباجي
احذر وضع العطر عند الذهاب إلى هذه الأماكن..الأسباب ستصدمك watanserb.com
تعتبر العطور جزءًا مهمًا من الروتين اليومي للعديد من الأشخاص
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وطن- تعتبر العطور جزءًا مهمًا من الروتين اليومي للعديد من الأشخاص، فهي تساعدنا على الشعور بالثقة والجاذبية ويمكن أن تعبر حتى عن شخصيتنا وعن أذواقنا الخاصة.

ومع ذلك، نشرت مجلة “باست لايف” الأمريكية تقريرا استعرضت من خلاله مجموعة من الأماكن التي يجب على المرء تجنب وضع العطر عند الذهاب إليها.

في المواصلات العامة

سواء كنت تستقل مترو الأنفاق للذهاب إلى العمل، أو كنت على متن طائرة، أو تستقل سيارة أوبر إلى منزل أحد الأصدقاء، توصي الخبيرة في آداب السلوك ليزا ميرزا جروتس بشدة بتجنب وضع العطر.

وتشرح قائلة:”يمكن للمساحات الصغيرة- مثل المترو- أن تخلق روائح غريبة ووضع العطر يمكن أن يجعل الكثيرون يشعرون بالغثيان.”

احذر من وضع العطر في المواصلات العامة

في المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى

احذر من وضع العطر عندما تكون في عيادة طبيبك، أو عندما تزور شخصًا ما في المستشفى.

نظرًا لأن الأشخاص في هذه الأماكن قد يكونون مرضى، ويكونون جالسين بالقرب من بعضهم البعض في غرف الانتظار، فمن الأفضل تجنب وضع العطر الذي قد يعطي رائحة غير مرغوب فيها.

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وتوضح غودريدج في هذا الإطار:”في المستشفى، قد يكون هناك مرضى لديهم حساسية من الروائح. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل معظم المستشفيات لديها سياسة ضد وضع العطور.”

حول الحوامل

خلال فترة الحمل، تصبح تقريبًا كل امرأة حامل أكثر حساسية وتفاعلاً مع الروائح المحيطة بها، مما يشير إلى زيادة حاسة الشم لديهن تجاه العديد من من الروائح.

ومع أخذ هذا في الاعتبار، من الضروري تجنب رش أي عطور عندما تكون بجوار المرأة الحامل، حيث يمكن أن  يجعلها تشعر بالغثيان.

في الجنازات

كقاعدة عامة، ينصح الخبراء بعدم وضع العطر في الجنازة. وتوضح الخبيرة جروتس قائلة:”قد يتسبب وضع العطر في إصابة الحاضرين الآخرين بالصداع النصفي أو غيره من الأعراض إذا كان لديهم حساسية تجاه بعض العطور.”

في الصالة الرياضية

لا تضع العطر وأنت في قاعة الرياضة، فإن الكثير من الأشخاص لن يتحملوا استنشاق رائحة العطر التي قمت بوضعها.

لا تضع العطر وأنت في قاعة الرياضة

لذا، تخلص من العطر الثقيل واستخدم مزيل العرق بدلاً منه. 

في الحفلات الموسيقية المزدحمة

في الحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث المزدحمة، من الأفضل تجنب وضع أي عطر. وينطبق هذا خاصة على الحفلات الموسيقية الداخلية والخارجية، لأن الحشرات يمكن أن تنجذب إلى روائح معينة. 

وإذا كنت لا تريد حقًا وضع العطر في حفلة موسيقية أو مناسبة أخرى، فإن الخبراء ينصحون باختيار عطر خفيف.

المصدرباست لايف، رجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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