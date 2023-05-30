الثلاثاء, مايو 30, 2023
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اجتماع مخابراتي في “إسرائيل” لضرب الجزائر .. “قنبلة” بتفاصيل مثيرة

"ضم الاجتماع إلى جانب المخابرات الإسرائيلية الاستخبارات الفرنسية والمغربية"

كتب أنس السالم
اجتماع مخابراتي في إسرائيل لضرب الجزائر watanserb.com
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وطن – فجّرت صحيفة “الخبر” الجزائرية، “قنبلة” بكشفها أنّ اجتماعاً مخابراتياً عقد “على أعلى مستوى” في إسرائيل الاثنين (29 مايو/أيار/2023)، لزعزعة الاستقرار في الجزائر، ضم إلى جانب المخابرات الإسرائيلية الاستخبارات الفرنسية والمغربية”.

وقالت “الخبر” في تقريرها: “لا تزال النجاحات التي تحققها الجزائر، داخليا وخارجيا، واستعادتها مكانتها وقوتها في عالم الكبار تزعج أجهزة الاستخبارات للدول التي تكن عداء بشكل مطرد للجزائر وشعبها وجيشها”.

الجزائر
اجتماع مخابراتي عقد “على أعلى مستوى” في إسرائيل لزعزعة الاستقرار في الجزائر (الخبر)

وتابعت تقول:” فلا تتوقف مخططات الفتن والدسائس تطبخ في دوائر الظلام لخلق الفوضى وحالات اللااستقرار، مثلما حدث ويحدث مع عدد من الدول العربية الشقيقة. لاسيما أن التاريخ سيكتب للجزائر وشعبها أنها كسرت سلسلة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يحاول إحكام قبضته على الوطن العربي والتحكم في موارده”.

اجتماع مخابراتي في “إسرائيل” لخلق الفوضى في الجزائر

وأوضحت الصحيفة أن معلومات مؤكدة تشير إلى الاجتماع في إسرائيل “جمع أجهزة مخابرات الكيان الصهيوني وجهاز المخابرات الفرنسية ممثلا في 5 مسؤولين رفيعي المستوى و12 مسؤولا من الاستخبارات المغربية، وقد حدد جدول أعمال الاجتماع نقطة واحدة تتناول زعزعة الاستقرار في الجزائر وخلق الفوضى في 4 ولايات.

الجزائر
شارك في الإجتماع الأمني الإستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والمغربية

وتقول “الخبر” نقلا عن المصادر أن “مخطط زعزعة الاستقرار يشمل خلق بؤر توتر ونزاع وفتن في ولايات عديدة، أبرزها الجزائر العاصمة ووهران وتيزي وزو وبجاية، في محاولة لضرب الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي”.

تونس لم تسلم! 

وأكدت المصادر أن “الجارة تونس لم تسلم هي أيضا ولا شعبها من مخططات زعزعة الاستقرار، حيث أطلقت الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والمغربية عملية ضد تونس بعنوان (لوب)، بدأت في 20 مايو الجاري، وذلك عبر خلق موجات من الاحتجاجات العنيفة والفوضى، الغرض منها إضعاف وعزل الرئيس التونسي قيس سعيّد”.

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قيس سعيد watanserb.com
قيس سعيد

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس عبدالمجيد تبون في فبراير الماضي، والتي قال فيها إن “الجزائر تتعرض كل خمس سنوات تقريبا لمحاولات زعزعة استقرارها، وهو الأمر الذي تقف له بالمرصاد، بفضل مؤسساتها والنضج السياسي لمواطنيها الذين لن يسقطوا في هذا الفخ… الجزائر مستهدفة من كافة الجوانب لأنها دولة لا تقبل الانبطاح، والمواطن الجزائري يفتخر بدولته التي تسير برأسها مرفوعا بين الأمم”.

عبد المجيد تبون watanserb.com
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

وأكد أن “هذه الأطراف ليس باستطاعتها المواجهة المباشرة، وهي تعمل تحت غطاء منظمات غير حكومية، بعضها تابع لمخابرات بلدانها”.

كما استحضرت صحيفة الخبر تصريحات سابقة لرئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، عن “إحباط محاولات كافة المناورات التي تستهدف نشر الفوضى بين صفوف الشعب الواحد ومحاولة تهديد وحدته الترابية والشعبية وضرب أركان دولته الوطنية خدمة لأجندات مشبوهة ومرام مغرضة، وذلكم دليل قاطع آخر على تماسك شعبنا وتفطنه الدائم لمكائد هؤلاء الأعداء المتربصين”.

المصدرصحيفة "الخبر" الجزائرية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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