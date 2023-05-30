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“أبو سلة” خاطف مشاري المطيري.. من هو علي زعيتر أكبر تاجر مخدرات في لبنان؟

قال الجيش اللبناني إن "مشاري المطيري" أفرج عنه في "عملية خاصة" على طول الحدود اللبنانية السورية حيث احتجزه الخاطفون رهينة وطلبوا فدية

كتب خالد الأحمد
اختطاف مشاري المطيري في لبنان
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وطن- أوضح وزير الداخلية اللبناني ملابسات اختطاف المواطن السعودي “مشاري المطيري” في بيروت، الذي تمّ تحريره والإفراج عنه، اليوم الثلاثاء، بعدما شغلت قضيته الرأي العام في كلٍّ من السعودية ولبنان خلال اليومين الماضيين.

السفير السعودي في لبنان: مشاري المطيري بخير وبصحة جيدة

وقال الوزير بسام المولوي خلال لقائه مع السفير السعودي وليد البخاري في مقر السفارة السعودية بلبنان، إن اختطاف مشاري المطيري تمّ عبر سيارة مسروقة بعد خروجه من مطعم في وسط بيروت، مشيراً إلى أن هذه الجريمة “الكبيرة” لن تعكّر صفو العلاقات بين لبنان والسعودية.

واختطف المواطن السعودي الذي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية، مساء الأحد الماضي. وقال وزير الداخلية اللبناني حينَها إن السلطات اللبنانية تعمل على تحريره من خاطفيه الذين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار.

وفي بيان بثّته عبر تويتر، قالت السفارة السعودية في بيروت، إنها تلقّت “بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد”.

وأشارت إلى أنها على تواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية “على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن”، وفقاً للبيان الصادر الإثنين.

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هذا وصرّح السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، الثلاثاء، بأنّ المواطن السعودي الذي أعلن الجيش اللبناني تحريره من خاطفيه اليوم “بصحة جيدة”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البخاري للصحفيين خلال استقباله وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في السفارة السعودية لدى العاصمة بيروت.

وقال البخاري: “المواطن السعودي أجرى فحوصاً طبية وهو بصحة جيدة”.

وأضاف: “نثمن عمل كل الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية على إنجاز عملية تحرير المخطوف السعودي بسرعة، وأسجل تقديرنا ومحبتنا للجهود التي بُذلت”.

وأردف البخاري: “الجهود الأمنية المبذولة تؤكد حرص السلطات اللبنانية على تأمين أمن السياحة”.

تفاصيل عملية تحرير مشاري المطيري

وقال بيان للجيش اللبناني إن مشاري المطيري أفرج عنه في “عملية خاصة” على طول الحدود اللبنانية السورية، حيث احتجزه الخاطفون رهينة. كما تمّ توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف ولم تقدّم المزيد من التفاصيل.

هل يقف “أبو سلة” وراء خطف مشاري المطيري؟

وبحسب وسائل إعلام، فإن عملية التحرير تمّت عن طريق الجيش اللبناني قبل ساعات. والتحقيقات تشير إلى أنّ أكبر تاجر مخدرات في لبنان «علي زعيتر» الملقب بـ (أبو سلة) هو من قام باختطاف مشاري المطيري.

وطلب الخاطفون فدية قدرها 400,000$ (1.5 مليون ريال) لكن لم يتمّ لهم ذلك، وقام بعملية الخطف 7 أشخاص 3 منهم تنكروا بزي عسكري.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، بإطلاق سراح المطيري خلال عملية نفذتها شعبة استخبارات الجيش في منطقة الهرمل شمال شرقي البلاد.

من جانبه، نفى مصدر مطلع لـCNN الأنباء التي تحدثت عن تورط شخص يُدعى علي زعيتر ويشتهر باسم “أبو سلة” بخطف المواطن السعودي مشاري المطيري.

وأشار المصدر إلى أن زعيتر “لا يقف وراء عملية الخطف”، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل، سوى أن الخاطفين على الأرجح من تجار المخدرات والمطلوبين للجهات الأمنية في لبنان.

وكانت وسائل إعلام سعودية تداولت أنباء نقلاً عن مراسليها حول فرضية أن يكون “أبو سلة” خلف عملية الخطف، معرّفةً إياه على أنه “تاجر مخدرات”.

وبحسب تفاصيل نشرتها صحيفة “عكاظ” السعودية، نفّذت قوة من الجيش اللبناني في “حي الشراونة” عمليات دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري، كما قامت بمداهمة معمل كبتاغون عائداً للمطلوبين.

وكشف الجيش اللبناني عبر حسابه في «تويتر» أنّ بعضاً من المطلوبين أطلقوا النار باتجاه مركز عسكري ومنزل أحد العسكريين، ما أسفر عن اشتباك بينهم وبين الجيش دون وقوع إصابات.

وبالعودة إلى ظروف ملابسات الاختطاف، كشف الوزير المولوي في مؤتمر صحفي عقب لقائه السفير السعودي، عن أن المختطفين تعقّبوا السعودي بعد خروجه من مطعم قريب من وسط بيروت، ثم حصلت عملية اختطاف بواسطة سيارة مسروقة.

وأردف أن الأجهزة الأمنية تعقبت السيارة وحركة الهاتف الذي تنقل لعدة أماكن، ثم أجرى الجيش اللبناني عمليات بحث وتفتيش في البقاع وحتى الحدود، وحتى تمّ تحرير الضحية، مشيراً إلى توقيف 9 أشخاص في العملية.

وأشار الوزير خلال المؤتمر إلى أن ما حدث “جريمة كبيرة.. الخطف بقوة السلاح والتهديد ومحاولة تخريب علاقة لبنان بدول صديقة مثل السعودية جرائم كبيرة.. القضاء اللبناني المستقل سينظر بفداحة هذه الجريمة”.

وأكد الوزير أن العلاقات اللبنانية السعودية “ثابتة ولا يستطيع أحد تهديدها. السعودية لم ولن تترك لبنان”، مقدّراً “وقوف المملكة إلى جانب لبنان والأجهزة الأمنية والعسكرية وجميع القطاعات”.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تصريحات نشرها مكتبه، إن الحكومة عازمة على ضمان أمن مواطنيها والأجانب على حد سواء.

وهنّأ ميقاتي الجيش على نجاح العملية ودعا السائحين العرب لزيارة الدولة المنكوبة، مضيفاً أن لبنان لن يستخدم في أي هجوم ضد الدول العربية.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019. ثلاثة أرباع سكانه البالغ عددهم ستة ملايين نسمة وقعوا في براثن الفقر.

المصدرعكاظ, يوتيوب ,توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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