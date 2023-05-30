“أبو سلة” خاطف مشاري المطيري.. من هو علي زعيتر أكبر تاجر مخدرات في لبنان؟

- Advertisement -

وطن- أوضح وزير الداخلية اللبناني ملابسات اختطاف المواطن السعودي “مشاري المطيري” في بيروت، الذي تمّ تحريره والإفراج عنه، اليوم الثلاثاء، بعدما شغلت قضيته الرأي العام في كلٍّ من السعودية ولبنان خلال اليومين الماضيين.

السفير السعودي في لبنان: مشاري المطيري بخير وبصحة جيدة

وقال الوزير بسام المولوي خلال لقائه مع السفير السعودي وليد البخاري في مقر السفارة السعودية بلبنان، إن اختطاف مشاري المطيري تمّ عبر سيارة مسروقة بعد خروجه من مطعم في وسط بيروت، مشيراً إلى أن هذه الجريمة “الكبيرة” لن تعكّر صفو العلاقات بين لبنان والسعودية.

واختطف المواطن السعودي الذي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية، مساء الأحد الماضي. وقال وزير الداخلية اللبناني حينَها إن السلطات اللبنانية تعمل على تحريره من خاطفيه الذين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار.

وفي بيان بثّته عبر تويتر، قالت السفارة السعودية في بيروت، إنها تلقّت “بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد”.

وأشارت إلى أنها على تواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية “على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن”، وفقاً للبيان الصادر الإثنين.

سفارة المملكة لدى لبنان : تلقينا بلاغا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد ونتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستوبات لكشف ملابسات اختفاء المواطن pic.twitter.com/6kOswbeiDp — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) May 29, 2023

- Advertisement -

هذا وصرّح السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، الثلاثاء، بأنّ المواطن السعودي الذي أعلن الجيش اللبناني تحريره من خاطفيه اليوم “بصحة جيدة”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البخاري للصحفيين خلال استقباله وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في السفارة السعودية لدى العاصمة بيروت.

وقال البخاري: “المواطن السعودي أجرى فحوصاً طبية وهو بصحة جيدة”.

وأضاف: “نثمن عمل كل الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية على إنجاز عملية تحرير المخطوف السعودي بسرعة، وأسجل تقديرنا ومحبتنا للجهود التي بُذلت”.

وأردف البخاري: “الجهود الأمنية المبذولة تؤكد حرص السلطات اللبنانية على تأمين أمن السياحة”.

تحرير المواطن السعودي "مشاري المطيري" ولله الحمد من "الهرمل" أبرز معاقل حزب الله الإرهابي، والتحقيقات تشير إلى تورط "علي زعيتر" الملقب بـ "أبو سلة" أكبر تاجر مخدرات في لبنان بعملية الاختطاف.

— هنا المؤتمر الصحفي لسفير المملكة ووزير الداخلية اللبناني بعد تحرير المواطن المطيري pic.twitter.com/fJOWbjfEB8 — عبدالله البندر (@a_albander) May 30, 2023

تفاصيل عملية تحرير مشاري المطيري

وقال بيان للجيش اللبناني إن مشاري المطيري أفرج عنه في “عملية خاصة” على طول الحدود اللبنانية السورية، حيث احتجزه الخاطفون رهينة. كما تمّ توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف ولم تقدّم المزيد من التفاصيل.

تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السوية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/1gxyrcnqQ9 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 30, 2023

هل يقف “أبو سلة” وراء خطف مشاري المطيري؟

وبحسب وسائل إعلام، فإن عملية التحرير تمّت عن طريق الجيش اللبناني قبل ساعات. والتحقيقات تشير إلى أنّ أكبر تاجر مخدرات في لبنان «علي زعيتر» الملقب بـ (أبو سلة) هو من قام باختطاف مشاري المطيري.

وطلب الخاطفون فدية قدرها 400,000$ (1.5 مليون ريال) لكن لم يتمّ لهم ذلك، وقام بعملية الخطف 7 أشخاص 3 منهم تنكروا بزي عسكري.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، بإطلاق سراح المطيري خلال عملية نفذتها شعبة استخبارات الجيش في منطقة الهرمل شمال شرقي البلاد.

الحمدلله على سلامة المواطن مشاري المطيري. معلومات سريعة: – عملية التحرير تمت عن طريق الجيش اللبناني قبل ساعات

– التحقيقات تشير إلى أن أكبر تاجر مخدرات في لبنان «علي زعيتر» الملقب بـ (أبو سلة) قام باختطافه

– طلبوا فدية قدرها 400,000$ (1.5 مليون ريال) لكن لم يتم لهم ذلك

– عملية… pic.twitter.com/63LD3779jh — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 30, 2023

من جانبه، نفى مصدر مطلع لـCNN الأنباء التي تحدثت عن تورط شخص يُدعى علي زعيتر ويشتهر باسم “أبو سلة” بخطف المواطن السعودي مشاري المطيري.

وأشار المصدر إلى أن زعيتر “لا يقف وراء عملية الخطف”، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل، سوى أن الخاطفين على الأرجح من تجار المخدرات والمطلوبين للجهات الأمنية في لبنان.

وكانت وسائل إعلام سعودية تداولت أنباء نقلاً عن مراسليها حول فرضية أن يكون “أبو سلة” خلف عملية الخطف، معرّفةً إياه على أنه “تاجر مخدرات”.

وبحسب تفاصيل نشرتها صحيفة “عكاظ” السعودية، نفّذت قوة من الجيش اللبناني في “حي الشراونة” عمليات دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري، كما قامت بمداهمة معمل كبتاغون عائداً للمطلوبين.

وكشف الجيش اللبناني عبر حسابه في «تويتر» أنّ بعضاً من المطلوبين أطلقوا النار باتجاه مركز عسكري ومنزل أحد العسكريين، ما أسفر عن اشتباك بينهم وبين الجيش دون وقوع إصابات.

وبالعودة إلى ظروف ملابسات الاختطاف، كشف الوزير المولوي في مؤتمر صحفي عقب لقائه السفير السعودي، عن أن المختطفين تعقّبوا السعودي بعد خروجه من مطعم قريب من وسط بيروت، ثم حصلت عملية اختطاف بواسطة سيارة مسروقة.

وأردف أن الأجهزة الأمنية تعقبت السيارة وحركة الهاتف الذي تنقل لعدة أماكن، ثم أجرى الجيش اللبناني عمليات بحث وتفتيش في البقاع وحتى الحدود، وحتى تمّ تحرير الضحية، مشيراً إلى توقيف 9 أشخاص في العملية.

وأشار الوزير خلال المؤتمر إلى أن ما حدث “جريمة كبيرة.. الخطف بقوة السلاح والتهديد ومحاولة تخريب علاقة لبنان بدول صديقة مثل السعودية جرائم كبيرة.. القضاء اللبناني المستقل سينظر بفداحة هذه الجريمة”.

وأكد الوزير أن العلاقات اللبنانية السعودية “ثابتة ولا يستطيع أحد تهديدها. السعودية لم ولن تترك لبنان”، مقدّراً “وقوف المملكة إلى جانب لبنان والأجهزة الأمنية والعسكرية وجميع القطاعات”.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تصريحات نشرها مكتبه، إن الحكومة عازمة على ضمان أمن مواطنيها والأجانب على حد سواء.

وهنّأ ميقاتي الجيش على نجاح العملية ودعا السائحين العرب لزيارة الدولة المنكوبة، مضيفاً أن لبنان لن يستخدم في أي هجوم ضد الدول العربية.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019. ثلاثة أرباع سكانه البالغ عددهم ستة ملايين نسمة وقعوا في براثن الفقر.