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رياضة

موعد الزمالك ضد طلائع الجيش والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

منافسات الجولة ال23 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
موعد الزمالك ضد طلائع الجيش watanserb.com
موعد الزمالك ضد طلائع الجيش
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وطن- يلتقي فريق الزمالك ضد طلائع الجيش في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال23 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

وستقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، على ملعب ( ستاد القاهرة) الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة (مصر).

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

فيما ستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الثامنة مساءً.

كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السادسة مساءً.

معلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق حاتم بطيشة أو أيمن الكاشف.

الزمالك المصري
الزمالك المصري

كما وستنقل المباراة على قناة (1 ON TIME SPORT)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11861، وباستقطاب رأسي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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تشكيلة الزمالك ضد طلائع الجيش

وسيدخل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المباراة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام نظيره طلائع الجيش، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

دفاع الزمالك (الفارس الأبيض): حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، حاتم محمد.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، محمد أشرف روقا، نبيل عماد، شيكابالا.

مركز الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وجاء فريق الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، برصيد 47 نقطة. كما وبفارق نحو 12 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 59 نقطة حتى الآن.

ويحتل الفريق المنافس طلائع الجيش في المركز ال17 من الترتيب برصيد 26 نقطة.

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك
المصدروطن + الزمالك تويتر + طلائع الجيش تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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