ليندسي لوهان تسبح عارية داخل منتجع فاخر في سلطنة عمان

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وطن- وثّقت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية “ليندسي لوهان” فترة قضائها لإجازتها الصيفية في محافظة مسندم العُمانية، وهي منطقة ذات طبيعة خلابة وثقافة غنية.

ونشرت لوهان على حسابها الرسمي في انستجرام صوراً وفيديوهات لها وهي تستمتع بالمناظر الجبلية والبحرية والأنشطة المائية في المحافظة.

ليندسي لوهان في سلطنة عمان

ووسط إعجاب متابعيها، شاركت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان، صوراً وهي تستمتع بإجازتها في سلطنة عمان في منتجع Six Senses Zighy Bay الفاخر بمحافظة مسندم.

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ونشرت ليندسي صوراً من إجازتها الصيفية في إنستغرام، حيث لاقت إعجاب العديد من متابعيها على المنصة، ويتجاوز عددهم أكثر من 13 مليون متابع مما يساهم بالترويج للسياحة في السلطنة، كما أشار إلى ذلك ناشطون.

وليندسي لوهان، ممثلة ومغنية وعارضة أزياء أمريكية اشتهرت بأدوارها في أفلام ديزني وفيلم Mean Girls. وُلدت في نيويورك في عام 1986، وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء طفلة قبل أن تنتقل إلى التمثيل.

View this post on Instagram A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

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وفي خضمّ زيارتها للسلطنة، أبدى متابعو لوهان إعجابهم بجمال المكان وبسعادة النجمة. كما تلقت لوهان تعليقات إيجابية من معجبين عرب، خاصة من سكان عمان، الذين رحّبوا بها وشكروها على دعمها للسياحة في بلدهم.

وتعدّ لوهان من النجوم الأجانب الذين يحبّون الشرق الأوسط ويزورونه بشكل متكرر. فقد عاشت لفترة في دبي، وسبق أن خُطبت وتزوجت من رجل أعمال إماراتي يدعى بدر شماس، واحتفلت بخطوبتها في الكويت. كما أظهرت اهتمامها بالثقافة والدين الإسلامي، وارتدت الحجاب في بعض المناسبات.

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السياحة الصيفية في سلطنة عمان

السياحة الصيفية في سلطنة عمان هي فرصة لاستكشاف جمال الطبيعة والتراث الثقافي في هذا البلد العربي الساحر. تتمتع سلطنة عمان بتنوع جغرافي ومناخي يجعلها وجهة مثالية للمغامرين والمستجمين على حدٍّ سواء.

جمال الطبيعة الساحرة في سلطنة عمان 🥹❤️ pic.twitter.com/H1OYsts6zc — Screen Mix (@ScreenMix) April 1, 2023

يمكن للزائرين الاختيار بين السياحة الجبلية في الجبل الأخضر وجبل شمس والجبل الشرقي، أو السياحة البحرية في شواطئ بحر العرب وخوروري وبر الحكمان، أو السياحة الصحراوية في رمال الشرقية والخنادق، أو السياحة التاريخية في سمهرم القديمة وكهف الهوتة وقبر أيوب.

كما يمكن للزائرين المشاركة في مهرجان صلالة السياحي، الذي يقام كلّ عام في فصل الخريف، ويعرض مظاهر من التراث والفنون والحرف العُمانية. لدى سلطنة عمان مقومات سياحية رائعة تحتاج إلى الترويج والتطوير، وتسهيل إجراءات التأشيرة وتوفير المرافق والخدمات للزوار.

📍ثريد

صلالة | محافظة ظفار | سلطنة عمان 1- اذا كنت تخطط تزور سلطنة عمان هذا الصيف وبالتحديد مدينة صلالة بمحافظة ظفار؟

تعال تابع هذا الثريد بحاول اجمع فيه اهم وافضل المعلومات والاماكن والنصائح الي تهمكم وان شاء الله تقضون وقت ممتع 😍#خريف_ظفار #خريف_صلالة #السياحة_في_عمان pic.twitter.com/WB2Ln57KFM — زين بن حسين الحداد (@ZainAlhaddad) May 22, 2023

أفضل الأماكن لقضاء الإجازة الصيفية في عُمان

إذا كنت تبحث عن أجمل المناطق للإجازة الصيفية في سلطنة عمان، فلديك العديد من الخيارات المتنوعة والمميزة. سلطنة عمان تتمتع بطبيعة خلابة وتاريخ غني وثقافة متعددة، وتقدّم للزائر فرصة لاستكشاف مدنها وقراها وجبالها وصحاريها وشواطئها.

نستعرض لكم أدناه بعض من أفضل المناطق السياحية في سلطنة عمان التي يمكنك زيارتها في فصل الصيف.

مسقط: هي عاصمة سلطنة عمان وأكبر مدينة فيها، وتضم العديد من الأماكن السياحية المهمة، مثل: جامع السلطان قابوس الكبير، والمتحف الوطني، وسوق مطرح، والبوابات التاريخية. كما توفر مسقط خدمات حديثة ومجمعات تجارية وفنادق فخمة لراحة الزائر.

يُعتبر سوق #مطرح أحد أقدم الأسواق الشعبية في #سلطنة_عُمان ويرجع تاريخ نشأة هذا السوق التاريخي إلى حوالي 200 عام، ويمكن للزوار مدينة مطرح الجميلة الإستمتاع بتفاصيل السوق عبر امتداد عميق داخل المدينة، يبدأ ببوابة تواجه بحر عُمان وكورنيش مطرح وينتهي ببوابة أخرى على المدينة القديمة. pic.twitter.com/BFL7NVcx7j — نافذة عُمان السياحية (@WI_OM_TOURISM) January 18, 2021

مسندم: هي محافظة تابعة لسلطنة عمان تقع في أقصى شمال البلاد، وتشتهر بجمال طبيعتها الساحرة والمتنوعة بين الجبال والبحر والخور. تعدّ مسندم وجهة سياحية مميزة لمن يبحث عن الاستجمام والمغامرة والتعرف على التاريخ والثقافة العُمانية. يمكن للزائر الاستمتاع برحلات بحرية في العَبّارات أو القوارب التقليدية لرؤية الدلافين والشعاب المرجانية، أو التخييم على شواطئ رملية بيضاء، أو التجول في القلاع التاريخية.

صلالة: هي عروس السياحة في سلطنة عمان، وتقع على الساحل الجنوبي للبلاد. تتميز صلالة بكثرة المناطق الطبيعية الساحرة فيها، مثل وادي دربات، وشاطئ المغسيل، وغابات اللبان. كما تضم صلالة العديد من المعالم التاريخية، مثل قصر الحصن، وآثار قصر المربع.

الجبل الأخضر: هو من أفضل المناطق السياحية في سلطنة عمان لعشاق استكشاف الطبيعة والمغامرة. يقع الجبل الأخضر في محافظة الداخلية، وهو ثاني أعلى قمة في سلطنة عمان. يمكن للزائر صعود قمة الجبل والاستمتاع بالمشاهد البانورامية للوديان والقرى الجبلية. كما يوجد في الجبل فنادق رائعة توفر إقامة مريحة.

موسم قطف الورد بولاية الجبل الأخضر 🌸🌺🇴🇲 pic.twitter.com/NnRww643R8 — موسى الحجري (@moosa_alhajri) April 8, 2023

رأس الجنز: هو محمية طبيعية تقع جنوب ولاية صور، وتعتبر من أهم مناطق السياحة في سلطنة عمان لمحبي مشاهدة الحيوانات. يستقطب رأس الجنز أعداداً كبيرة من الزائرين لرؤية السلاحف البحرية التي تأتي إلى شواطئه لوضع بيضها. كما يوجد في رأس الجنز أنواع أخرى من الحيوانات، مثل الدلافين والفيلات.

تغطيتي الفوتوغرافية لموسم تعشيش السلاحف في راس الجنز بولاية صور، تم التصوير في سبعة أيام في وقت الشروق

🐢🐢🐢 pic.twitter.com/0s4LiDuccz — أحمد الطوقي (@AhmedAltoqi) July 2, 2020

صحراء وهيبة: هي من أجمل المناطق في سلطنة عمان لمحبي التخييم والسهر في أجواء مثيرة. تقع صحراء وهيبة في محافظة جنوب الشرقية، وتتكون من كثبان رملية ضخمة تتغير أشكالها بفعل الرياح. يمكن للزائر قضاء ليلة في خيام بدوية تقدم خدمات جيدة، أو التزحلق على الرمال، أو ركوب الإبل.