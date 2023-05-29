الإثنين, مايو 29, 2023
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ليندسي لوهان تسبح عارية داخل منتجع فاخر في سلطنة عمان

الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان من أشد المعجبين بالشرق الأوسط وجمال طبيعته حتى أنها مُتزوجة من رجل أعمال إماراتي منذ سنوات وسبق أن أعلنت أنها حامل منه

كتب فهمي الورغمي
ليندسي لوهان في سلطنة عمان watanserb.com
ليندسي لوهان في سلطنة عمان
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وطن- وثّقت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية “ليندسي لوهان” فترة قضائها لإجازتها الصيفية في محافظة مسندم العُمانية، وهي منطقة ذات طبيعة خلابة وثقافة غنية.

ونشرت لوهان على حسابها الرسمي في انستجرام صوراً وفيديوهات لها وهي تستمتع بالمناظر الجبلية والبحرية والأنشطة المائية في المحافظة.

ليندسي لوهان في سلطنة عمان

ووسط إعجاب متابعيها، شاركت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان، صوراً وهي تستمتع بإجازتها في سلطنة عمان في منتجع Six Senses Zighy Bay الفاخر بمحافظة مسندم.

 

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ليندسي لوهان
ليندسي لوهان في سلطنة عمان

ونشرت ليندسي صوراً من إجازتها الصيفية في إنستغرام، حيث لاقت إعجاب العديد من متابعيها على المنصة، ويتجاوز عددهم أكثر من 13 مليون متابع مما يساهم بالترويج للسياحة في السلطنة، كما أشار إلى ذلك ناشطون.

وليندسي لوهان، ممثلة ومغنية وعارضة أزياء أمريكية اشتهرت بأدوارها في أفلام ديزني وفيلم Mean Girls. وُلدت في نيويورك في عام 1986، وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء طفلة قبل أن تنتقل إلى التمثيل.

 

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ليندسي لوهان
ليندسي لوهان في سلطنة عمان

وفي خضمّ زيارتها للسلطنة، أبدى متابعو لوهان إعجابهم بجمال المكان وبسعادة النجمة. كما تلقت لوهان تعليقات إيجابية من معجبين عرب، خاصة من سكان عمان، الذين رحّبوا بها وشكروها على دعمها للسياحة في بلدهم.

وتعدّ لوهان من النجوم الأجانب الذين يحبّون الشرق الأوسط ويزورونه بشكل متكرر. فقد عاشت لفترة في دبي، وسبق أن خُطبت وتزوجت من رجل أعمال إماراتي يدعى بدر شماس، واحتفلت بخطوبتها في الكويت. كما أظهرت اهتمامها بالثقافة والدين الإسلامي، وارتدت الحجاب في بعض المناسبات.

 

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ليندسي لوهان
ليندسي لوهان في سلطنة عمان

السياحة الصيفية في سلطنة عمان

السياحة الصيفية في سلطنة عمان هي فرصة لاستكشاف جمال الطبيعة والتراث الثقافي في هذا البلد العربي الساحر. تتمتع سلطنة عمان بتنوع جغرافي ومناخي يجعلها وجهة مثالية للمغامرين والمستجمين على حدٍّ سواء.

يمكن للزائرين الاختيار بين السياحة الجبلية في الجبل الأخضر وجبل شمس والجبل الشرقي، أو السياحة البحرية في شواطئ بحر العرب وخوروري وبر الحكمان، أو السياحة الصحراوية في رمال الشرقية والخنادق، أو السياحة التاريخية في سمهرم القديمة وكهف الهوتة وقبر أيوب.

كما يمكن للزائرين المشاركة في مهرجان صلالة السياحي، الذي يقام كلّ عام في فصل الخريف، ويعرض مظاهر من التراث والفنون والحرف العُمانية. لدى سلطنة عمان مقومات سياحية رائعة تحتاج إلى الترويج والتطوير، وتسهيل إجراءات التأشيرة وتوفير المرافق والخدمات للزوار.

أفضل الأماكن لقضاء الإجازة الصيفية في عُمان

إذا كنت تبحث عن أجمل المناطق للإجازة الصيفية في سلطنة عمان، فلديك العديد من الخيارات المتنوعة والمميزة. سلطنة عمان تتمتع بطبيعة خلابة وتاريخ غني وثقافة متعددة، وتقدّم للزائر فرصة لاستكشاف مدنها وقراها وجبالها وصحاريها وشواطئها.

نستعرض لكم أدناه بعض من أفضل المناطق السياحية في سلطنة عمان التي يمكنك زيارتها في فصل الصيف.

  • مسقط: هي عاصمة سلطنة عمان وأكبر مدينة فيها، وتضم العديد من الأماكن السياحية المهمة، مثل: جامع السلطان قابوس الكبير، والمتحف الوطني، وسوق مطرح، والبوابات التاريخية. كما توفر مسقط خدمات حديثة ومجمعات تجارية وفنادق فخمة لراحة الزائر.

  • مسندم: هي محافظة تابعة لسلطنة عمان تقع في أقصى شمال البلاد، وتشتهر بجمال طبيعتها الساحرة والمتنوعة بين الجبال والبحر والخور. تعدّ مسندم وجهة سياحية مميزة لمن يبحث عن الاستجمام والمغامرة والتعرف على التاريخ والثقافة العُمانية. يمكن للزائر الاستمتاع برحلات بحرية في العَبّارات أو القوارب التقليدية لرؤية الدلافين والشعاب المرجانية، أو التخييم على شواطئ رملية بيضاء، أو التجول في القلاع التاريخية.

  • صلالة: هي عروس السياحة في سلطنة عمان، وتقع على الساحل الجنوبي للبلاد. تتميز صلالة بكثرة المناطق الطبيعية الساحرة فيها، مثل وادي دربات، وشاطئ المغسيل، وغابات اللبان. كما تضم صلالة العديد من المعالم التاريخية، مثل قصر الحصن، وآثار قصر المربع.

  • الجبل الأخضر: هو من أفضل المناطق السياحية في سلطنة عمان لعشاق استكشاف الطبيعة والمغامرة. يقع الجبل الأخضر في محافظة الداخلية، وهو ثاني أعلى قمة في سلطنة عمان. يمكن للزائر صعود قمة الجبل والاستمتاع بالمشاهد البانورامية للوديان والقرى الجبلية. كما يوجد في الجبل فنادق رائعة توفر إقامة مريحة.

  • رأس الجنز: هو محمية طبيعية تقع جنوب ولاية صور، وتعتبر من أهم مناطق السياحة في سلطنة عمان لمحبي مشاهدة الحيوانات. يستقطب رأس الجنز أعداداً كبيرة من الزائرين لرؤية السلاحف البحرية التي تأتي إلى شواطئه لوضع بيضها. كما يوجد في رأس الجنز أنواع أخرى من الحيوانات، مثل الدلافين والفيلات.

  • صحراء وهيبة: هي من أجمل المناطق في سلطنة عمان لمحبي التخييم والسهر في أجواء مثيرة. تقع صحراء وهيبة في محافظة جنوب الشرقية، وتتكون من كثبان رملية ضخمة تتغير أشكالها بفعل الرياح. يمكن للزائر قضاء ليلة في خيام بدوية تقدم خدمات جيدة، أو التزحلق على الرمال، أو ركوب الإبل.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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