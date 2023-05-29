الإثنين, مايو 29, 2023
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حياتنا

لمستخدمي هواتف “أندرويد”..غوغل تكشف 3 قواعد لتحسين بطارية الهاتف

يمكن تطبيق هذه القواعد كذلك على العديد من أجهزة أندرويد المختلفة

كتب ايمان الباجي
لمستخدمي هواتف
هاتف أندرويد
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وطن- أصدرت شركة “غوغل” مؤخراََ مجموعة من النصائح لمستخدمي هواتف أندرويد الذين يعانون من استنزاف بطارياتهم.

 وكشفت الشركة عن ثلاث قواعد لإطالة عمر بطارية الهاتف على صفحة ويب Pixel الخاصة بها، مشيرة إلى أنه يمكن تطبيق هذه القواعد كذلك على العديد من أجهزة أندرويد المختلفة، وفقا لما أوردته صحيفة “the-sun“.

القاعدة الأولى

تتمثل القاعدة الأولى في تحسين قدرات بطارية الهاتف من خلال العناية بها وتقليل أي استنزاف كبير.

يمكن أن تستنزف الهواتف الذكية بسرعة كبيرة اعتمادًا على كيفية استخدامها.

لكن شركة “غوغل” كشفت عن البعض من الميزات المعروفة باستنزاف بطارية الهاتف بسرعة، ويمكن أن نذكر منها نقطة الاتصال Hotspot و شبكة Wi-Fi

وينصح عملاق التكنولوجيا بما يلي: “أوقف هذه الإعدادات عندما لا تريد إستخدامها.”

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فيما يتعلق بالعناية بالبطارية، يجب عليك استخدام محول الطاقة المرفق بهاتفك والذي يمكنك شحنه كثيرًا أو قليلاً حسب الحاجة.

هاتف أندرويد

القاعدة الثانية

القاعدة الذهبية التالية التي كشفتها الشركة هي تمديد طاقة البطارية المنخفضة عن طريق تشغيل وضع Battery Saver في الهاتف.

يمكنك العثور عليه بالذهاب إلى الإعدادات والنقر على البطارية وموفر البطارية ثم انقر فوق “تعيين جدول”.

ويمكن للمستخدمين اختيار No Schedule، مما يعني ببساطة تشغيله أو إيقاف تشغيله يدويًا.

ويمكنك أيضًا ضبطه على أساس روتينك أو على نسبة شحن.

من الجيد أيضًا ضبط الميزة على إيقاف التشغيل عند الشحن، والتي يمكن ضبطها تلقائيًا على 90 بالمائة.

تحتوي بعض هواتف Google Android أيضًا على وضع يسمى “توفير البطارية العالي” Extreme Battery Saver والذي يعمل على تقييد معظم التطبيقات التي تستهلك الطاقة.

القاعدة الثالثة

تتمثل القاعدة الأخيرة التي كشفتها الشركة في الحفاظ على ميزتي “البطارية التكيفية” (Adaptive Battery) و”تحسين البطارية” battery optimization قيد التشغيل.

وتقول شركة غوغل في هذا السياق: “لجعل التطبيقات تستخدم بطارية هاتفك فقط عندما تحتاج إليها، قم  بتفعيل ميزتي البطارية التكيفية وتحسين البطارية. كما يتم تشغيل هذه الإعدادات بشكل افتراضي.”

يمكنك تفعيل هذه الميزات للتطبيقات الفردية عن طريق فتح التطبيقات في الإعدادات والنقر فوق رؤية جميع التطبيقات والبطارية.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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