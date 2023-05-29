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لماذا تشعر بحكة في لسانك عند تناول هذه الفاكهة؟

"هذا التأثير مؤقت ولا يشكل أي مخاطر صحية".

كتب معالي بن عمر
الأناناس watanserb.com
الأناناس
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وطن-لا شكّ في أن هناك سبب واضح، يجعلك دائمًا تشعر بالحكة عند تناول هذه الفاكهة الاستوائية.

وفي الحقيقة، بقطع النظر عن أنواع الفواكه والخضروات، تنصح منظمة الصحة العالمية باستهلاك ما لا يقل عن 5 قطع من الفاكهة والخضروات يوميًا. لهذا، يمكنك الاختيار من بين الأنواع المختلفة، من أجل اتباع نظام غذائي صحيّ ومتوازن وتتذوق جميع النكهات في يوم واحد. ومع ذلك، هناك فاكهة معينة تجعلك تشعر بحكة في اللسان عند تناولها.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هذه الفاكهة الاستوائية المعروفة تسبب لك حكة اللسان بسهولة بمجرّد تناولها، مشيرة إلى كيفية تناولها دون الشعور بهذه الحكة المُزعحة.

الفاكهة التي تلسع اللسان عند تناولها

ما هي الفاكهة الغامضة التي تلسع اللسان عند تناولها؟ إذا كنت من محبيها، فمن المؤكد أنك تعرف بالفعل ما نعنيه؛ إنه فاكهة الأناناس. هذه الفاكهة لذيذة للغاية وصحية، فضلاً عن أنها غنية بفيتامين ج والمعادن، ما من شأنه أن يساعدك على تحسين عملية الهضم وتقوية جهاز المناعة، ولكن عند تناولها عادة ما تترك إحساسًا بالوخز في اللسان.

الشعور بحكة في اللسان بعد تناول الأناناس
الشعور بحكة في اللسان بعد تناول الأناناس

في الواقع، إن إحدى مكونات الأناناس تسبب هذه الحكة؛ وهو البروميلين. يُعرف البروميلين بأنه  إنزيم لديه القدرة على تكسير البروتينات، سواء في الطعام أو في الخلايا على سطح اللسان. عند القيام بذلك، فإنه يسبب تهيجًا ينتج عنه حكة.

لا داعي للقلق، لأن هذا التأثير مؤقت ولا يشكل أي مخاطر صحية، إذ إن الجسم يجدّد الخلايا التالفة بنفسه، ما يساهم في اختفاء الحكة بعد فترة. ومع ذلك، إذا استمرت الحكة أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الطفح الجلدي أو سيلان الأنف أو تهيج الأنف، فقد تكون لديك حساسية من الأناناس ويجب استشارة الطبيب، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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كيف تتجنب حكة اللسان عند تناول الأناناس؟

لتجنب أو تقليل الحكة على اللسان عند تناول الأناناس، هناك بعض النصائح التي يمكننا اتباعها، على سبيل المثال:

  • اختر الأناناس الناضج لأنه يحتوي على نسبة أقل من حمض الأكساليك، ما يجعل الشعور بالحكّة أقل. ومن بين إحدى طرق معرفة ما إذا كانت ثمرة الأناناس ناضجة أم لا؛ هي سحب أوراقها، فإن كانت أوراقها مرنة فهي ناضحةً.
  • تجنب تناول الأنناس من الساق أو قلب الفاكهة، لأن مادة البروميلين تتركز هناك أكثر.
  • قم بطهي الأناناس لأن الحرارة تدمر البروميلين وتمنعه ​​من تكسير البروتينات الموجودة على اللسان. وفيما يلي طريقة جيدة لطهيه: يمكنك وضعه على سبيل المثال، في الفرن أو مع اقتراب الصيف، يمكننا شواؤها؛ جرب هذه الطريقة، فهي تجعل الأناناس ألذّ.
  • استهلك الأناناس المعلب، لأنه يخضع لمعالجة حرارية تقلل من محتواه من البروميلين. بالطبع، يجب أن نضع في اعتبارنا أنه يحتوي أيضًا على عدد أقل من الفيتامينات والمعادن، ومزيد من السكريات والسعرات الحرارية.
  • اخلط الأناناس مع فواكه أخرى أقل حموضة أو مع جبنة الموزاريلا لمقاومة حموضتها وجعلها أكثر قابلية للهضم.
الأناناس
حكة اللسان عند تنازل الأناناس

فوائد البروميلين

على الرغم من أن البروميلين يسبّب حكة اللسان، فإنه إنزيم مليء بالفوائد حتى لو سبب لنا وخزًا في اللسان، لهذا اتبع النصائح للتخلص من مادة البروميلين، وحاول الاستمرار في تناوله لأن الأناناس من أفضل الفواكه.

من بين فوائد البروميلين:

  • قد يساعد على فقدان الوزن، إذ يمكن أن يعزز البروميلين عملية التمثيل الغذائي، ويزيد من حرق الدهون، ويقلل الشهية، ما قد يساهم في إنقاص الوزن بشكل صحي.
  • يساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي. كما ذكرنا سابقًا، يسهل البروميلين هضم البروتينات ويقلل من حرقة المعدة والإسهال والإمساك. كما أنه يساعد في القضاء على الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض والطفيلية في الأمعاء.
  • يوفر إعادة تأهيل أفضل في العمليات الجراحية والإصابات، إذ يقلل البروميلين من الالتهاب والوذمة والألم والكدمات الناتجة عن الصدمات الجراحية أو الرياضية. كما أنه يسرع من التئام الجروح وحروق الجلد.
  • يحارب الحساسية والربو. يقلل البروميلين من حساسية الطعام في الأمعاء وينظم الاستجابة المناعية، والتي من شأنها أن تخفف أعراض الحساسية التنفسية مثل تهيج الأنف والربو.
  • يحتوي البروميلين على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تنظيف الشعب الهوائية والقضاء على إفرازات الأنف ومكافحة الالتهابات البكتيرية التي تسبب التهاب الأنف.
  • يقلل من آلام المفاصل. البروميلين له تأثير مسكن ومضاد للالتهابات يمكن مقارنته ببعض الأدوية الموصوفة، والتي يمكن أن تساعد في علاج الألم الناجم عن هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض المفاصل الأخرى.
الأناناس
البروميلين، وهو أحد مكونات الأناناس يسبب حكة اللسان
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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