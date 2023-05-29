لماذا تشعر بحكة في لسانك عند تناول هذه الفاكهة؟

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وطن-لا شكّ في أن هناك سبب واضح، يجعلك دائمًا تشعر بالحكة عند تناول هذه الفاكهة الاستوائية.

وفي الحقيقة، بقطع النظر عن أنواع الفواكه والخضروات، تنصح منظمة الصحة العالمية باستهلاك ما لا يقل عن 5 قطع من الفاكهة والخضروات يوميًا. لهذا، يمكنك الاختيار من بين الأنواع المختلفة، من أجل اتباع نظام غذائي صحيّ ومتوازن وتتذوق جميع النكهات في يوم واحد. ومع ذلك، هناك فاكهة معينة تجعلك تشعر بحكة في اللسان عند تناولها.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هذه الفاكهة الاستوائية المعروفة تسبب لك حكة اللسان بسهولة بمجرّد تناولها، مشيرة إلى كيفية تناولها دون الشعور بهذه الحكة المُزعحة.

الفاكهة التي تلسع اللسان عند تناولها

ما هي الفاكهة الغامضة التي تلسع اللسان عند تناولها؟ إذا كنت من محبيها، فمن المؤكد أنك تعرف بالفعل ما نعنيه؛ إنه فاكهة الأناناس. هذه الفاكهة لذيذة للغاية وصحية، فضلاً عن أنها غنية بفيتامين ج والمعادن، ما من شأنه أن يساعدك على تحسين عملية الهضم وتقوية جهاز المناعة، ولكن عند تناولها عادة ما تترك إحساسًا بالوخز في اللسان.

في الواقع، إن إحدى مكونات الأناناس تسبب هذه الحكة؛ وهو البروميلين. يُعرف البروميلين بأنه إنزيم لديه القدرة على تكسير البروتينات، سواء في الطعام أو في الخلايا على سطح اللسان. عند القيام بذلك، فإنه يسبب تهيجًا ينتج عنه حكة.

لا داعي للقلق، لأن هذا التأثير مؤقت ولا يشكل أي مخاطر صحية، إذ إن الجسم يجدّد الخلايا التالفة بنفسه، ما يساهم في اختفاء الحكة بعد فترة. ومع ذلك، إذا استمرت الحكة أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الطفح الجلدي أو سيلان الأنف أو تهيج الأنف، فقد تكون لديك حساسية من الأناناس ويجب استشارة الطبيب، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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كيف تتجنب حكة اللسان عند تناول الأناناس؟

لتجنب أو تقليل الحكة على اللسان عند تناول الأناناس، هناك بعض النصائح التي يمكننا اتباعها، على سبيل المثال:

اختر الأناناس الناضج لأنه يحتوي على نسبة أقل من حمض الأكساليك، ما يجعل الشعور بالحكّة أقل. ومن بين إحدى طرق معرفة ما إذا كانت ثمرة الأناناس ناضجة أم لا؛ هي سحب أوراقها، فإن كانت أوراقها مرنة فهي ناضحةً.

تجنب تناول الأنناس من الساق أو قلب الفاكهة، لأن مادة البروميلين تتركز هناك أكثر.

قم بطهي الأناناس لأن الحرارة تدمر البروميلين وتمنعه ​​من تكسير البروتينات الموجودة على اللسان. وفيما يلي طريقة جيدة لطهيه: يمكنك وضعه على سبيل المثال، في الفرن أو مع اقتراب الصيف، يمكننا شواؤها؛ جرب هذه الطريقة، فهي تجعل الأناناس ألذّ.

استهلك الأناناس المعلب، لأنه يخضع لمعالجة حرارية تقلل من محتواه من البروميلين. بالطبع، يجب أن نضع في اعتبارنا أنه يحتوي أيضًا على عدد أقل من الفيتامينات والمعادن، ومزيد من السكريات والسعرات الحرارية.

اخلط الأناناس مع فواكه أخرى أقل حموضة أو مع جبنة الموزاريلا لمقاومة حموضتها وجعلها أكثر قابلية للهضم.

فوائد البروميلين

على الرغم من أن البروميلين يسبّب حكة اللسان، فإنه إنزيم مليء بالفوائد حتى لو سبب لنا وخزًا في اللسان، لهذا اتبع النصائح للتخلص من مادة البروميلين، وحاول الاستمرار في تناوله لأن الأناناس من أفضل الفواكه.

من بين فوائد البروميلين: