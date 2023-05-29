الإثنين, مايو 29, 2023
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لقطات درامية لضحايا حرس الحدود الإيراني بعد اشتباكات مع طالبان

اشتباكات مسلحة اندلعت بين حرس الحدود الإيراني وقوات حكومة طالبان على الشريط الحدودي بين إيران وأفغانستان

كتب خالد السعدي
الحرس الحدودي الإيراني watanserb.com
إصابة جنود إيرانيين إثر اشتباكات بين قوات حرس الحدود الإيرانية وعناصر طالبان
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وطن – وثّقت مقاطع فيديو، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إصابة جنود إيرانيين على إثر الاشتباكات التي اندلعت بين قوات حرس الحدود الإيرانية، وعناصر حركة طالبان في مناطق حدودية.

وأظهر أحد المقاطع، لحظة نقل المصابين بسيارات الإسعاف وهي تهرول بالجنود في محاولة لإنقاذهم، وسط حالة من الفزع والصراخ والبكاء الهستيري جراء الحالة كانوا عليها.

كما انتشر مقطع آخر، يُظهر حالة أحد جنود حرس الحدود الإيراني، يُرجح أنها جثة ممددة، وقد كان زملاؤه منهارين من البكاء.

واندلعت، قبل يومين، اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود الإيراني وقوات حكومة “طالبان” على الشريط الحدودي بين إيران وأفغانستان.

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وتم الإعلان عن مقتل عنصرين من قوات حرس الحدود الإيرانية وإصابة اثنين آخرين، جراء اشتباك مع قوات طالبان في منطقة ساسولي الحدودية مع أفغانستان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا“، أن الاشتباك الذي وقع اليوم بين قوات حرس الحدود وعناصر تابعة لحركة طالبان أدى إلى مقتل اثنين من القوات الإيرانية وإصابة مواطنين آخرين.

وأضافت أن القوات الحدودية الإيرانية ردت بإطلاق وابل من النار على الجانب الذي وصفته بـ”المعتدي”، ما كبده أضرارا كبيرة.

رواية أفغانية

وكان متحدث وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور، قد قال إن شخصين قتلا في اشتباكات ولاية نمروز الحدودية- أحدهما من إيران والآخر من أفغانستان، وأصيب آخرون.

وأكد تاكور أن الوضع تحت السيطرة حاليا، مضيفا أن “الإمارة الإسلامية لا تدعم الاشتباكات مع جيرانها”، بحسب ما نقلت قناة طلوع نيوز المحلية.

وأفادت مصادر أفغانية وإيرانية بتوقف الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات يوم السبت، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة، بعدما اندلعت بين الجانبين عند ولاية نيمروز الأفغانية على الحدود مع إيران.

بدوره، أشار التلفزيون الإيراني الرسمي إلى انتهاء الاشتباكات وانعقاد اجتماع بين مسؤولي الطرفين لتقييم أسباب اندلاعها، وأظهرت مشاهد مصورة بثها التلفزيون الإيراني دوي اشتباكات عنيفة في المنطقة الحدودية.

وجاءت هذه التطورات بعد مقتل قائد قوى الأمن الداخي في مخفر ساسولي الحدودي، قبل أسبوع، على أيدي عناصر طالبان أيضا.

تهديد لإيران

وكان قيادي في حركة طالبان، قد صعّد من هجوم الحركة على إيران قائلا: “إذا سمح شيوخ الإمارة الإسلامية لمـجاهدي الإمارة الإسلامية، فإن مجاهدي الإمارة الإسلامية سيحتلون إيران خلال 24 ساعة بإذن الله، نقول لإيران لا تختبروا قوتنا”.

المصدروسائل إعلام إيرانية + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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