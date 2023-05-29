قناة العربية تكتوي بنار عنصرية كليجدار أوغلو رغم دعمها له.. شاهد ما تعرضت له موفدتها

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وطن – رغم دعم قناة العربية لمرشح المعارضة الخاسر في الانتخابات الرئاسية التركية كمال كليجدار أوغلو، إلا أن مراسلة القناة راوية القاسم تعرضت للطرد رفقة طاقم العمل من إحدى المناطق التي تنشط فيها المعارضة.

وقالت راوية، التي كانت تتحدث من مركز بشكتاش، وهي من منطقة وصفتها بأنها محسوبة على المعارضة التركية، إنّهم تعرضوا لمضايقات من سيدة تعمل لحساب كمال كليجدار أوغلو وحزب الشعب.

وأضافت أن السيدة سمعتها تتحدث باللغة العربية، فقالت لها: “اخرجوا من المكان.. المشاكل سببها العرب”، فيما أشارت إلى أن شخصا آخر – لم تكشف هويته – تدخل للكف عن ذلك.

وأوضحت المراسلة، أنّ القناة حصلت على تصريح من وزارة الإعلام التركية لتغطية الانتخابات، كما حصلت على إذن من الشرطة الموجودة في المركز الانتخابي.

وأشار راوية القاسم إلى أنّ الوضع زاد توترا إلى أن تدخلت الشرطة للسيطرة على الموقف.

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انتقادات لقناة العربية

ووجهت انتقادات حادة لقناة العربية، إثر طبيعة تغطيتها للانتخابات التركية والتي أظهرت فيها ميلا مع كمال كليجدار أوغلو، وهذا يرجع إلى طبيعة التوترات التي شابت العلاقات مع أردوغان في السنوات الماضية، رغم تحسنها في الفترة الأخيرة.

ويعود السبب الأبرز لتوتر العلاقات في السنوات الماضية، إلى مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وهي الجريمة التي اتهم فيها ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان بالوقوف ورائها.

وكان التعاطي التركي الحازم مع تلك الجريمة، سواء سياسيا أو قانونيا، سببا في توتر العلاقات بين الرياض وأنقرة، قبل أن تتحسن مؤخرا، وتُجرى زيارات متبادلة على أرفع مستوى.

فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة

وكان المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، قد أعلن فوز الرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس المجلس الأعلى الانتخابي التركي، أحمد ينر، في مؤتمر صحفي مباشر، إن النتائج الرسمية الأولية بعد فرز 99.43٪ من الأصوات، أظهرت فوز أردوغان بعد حصوله على 52.14%، في حين حصل كليجدار أوغلو على 47.86%.

السعودية تهنئ أردوغان

وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

تهنئة خادم الحرمين

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لأردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك: “بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

تهنئة محمد بن سلمان

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لأردوغان جاء فيها: “بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.