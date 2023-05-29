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“فازت المساجد صوتها مزعج”.. مؤيدة لكليجدار أوغلو منهارة (فيديو)

الانتخابات التركية البرلمانية والرئاسية الأخيرة كشفت عن التجاذبات العميقة التي تُحرك الأتراك حول تصورهم للحريات العامة والشخصية في السياسة والمجتمع

كتب فهمي الورغمي
كليجدار أوغلو watanserb.com
كليجدار أوغلو
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وطن- عبّرت إحدى الناشطات البارزات في حزب الشعب الجمهوري العلماني المُعارض في تركيا، عن امتعاضها من نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، على مرشحهم كمال كليجدار أوغلو.

وزعمت الشابة التركية أن فوز أردوغان، يُشكل خطراً كبيراً على مستقبل تركيا كدولة علمانية وديمقراطية.

العلمانيون في تركيا مستاؤون من فوز أردوغان

وأضافت الناشطة بحزب الشعب الجمهوري أن حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على أغلبية المقاعد في البرلمان، سيسعى إلى تغيير الدستور والقوانين لفرض رؤيته الإسلامية على المجتمع التركي، وأنه سيحارب كل من يخالفه أو ينتقده، بما في ذلك المثليين والمثليات.

ودعت المتحدثة التي أبدت كرها كبيرا لأردوغان وحزبه، إلى توحيد صفوف المعارضة والشعب التركي للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وقيمهم العلمانية، وأن لا يسمحوا بأن يصبحوا رهائن لحزب واحد يريد أن يفرض هويته على الجميع، حسب زعمها.

وأعربت الشابة التركية عن قلقها مما وصفته برغبة أردوغان في إنهاء العلمانية في تركيا، مشيرة لانزعاجها من توجهات الحزب الحاكم الداعم لحريات الجميع في البلاد ومن بينهم المتدينين.

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وقالت بطريقة استفزازية “لقد فازت المساجد.. أنا منزعجة من أصوات المساجد.. سينهون العلمانية وسيحاربون الشذوذ.”

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

جدل الحريات يلقي بضلاله على الشارع التركي

منذ قرن من الزمن، تاريخ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك، يخوض المجتمع التركي مخاضا شديداً حول قواعد وأُسس هويته المُجتمعية سواء كان الأترك قوميين أو علمانيين أو يساريين أو محافظين متدينين.

الجدل في تركيا بين العلمانيين والقوميين واليساريين والإسلاميين هو جدل قديم ومستمر يتعلق بطبيعة الدولة ودور الدين في المجتمع. تأسست تركيا، في 29 أكتوبر/تشرين الأول1923، على أساس علماني بفضل الإصلاحات التي أجراها مصطفى كمال أتاتورك، الذي رأى في العلمانية ضرورة لبناء دولة حديثة وديمقراطية.

لكن هذه العلمانية لم تكن مقبولة بالنسبة لجزء من الشعب التركي، الذي ينتمي إلى التيار الإسلامي أو القومي.

هؤلاء يرون في العلمانية تهديدا لهوية تركيا وثقافتها وقيمها.

في السنوات الأخيرة، ازداد هذا الجدل حدة بسبب تأثير الحرب في سورية وظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وما ترتب عن ذلك من هجرة جماعية للسوريين نحو تركيا، الأمر الذي أحيا مجدداً التساؤلات بين الأتراك حول ضرورة حماية الهوية التركية.

يُتهم حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم تركيا منذ عام 2002، من قبل خصومه العلمانيين واليساريين بأنه يسعى إلى إضعاف العلمانية وإحياء التراث العثماني والإسلاموية. وهي تهم ينفيها الحزب قيادة وقواعد، مؤكدا على احترامه للدستور والديمقراطية والحرية الدينية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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