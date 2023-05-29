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“صرصور” يسقط جرحى في إسرائيل ويستنفر الاحتلال.. ما مصيره؟ (شاهد)

تسبب الحادث الغريب بإصابة شخصين بجروح طفيفة، جراء تحطم الزجاج أثناء محاولتهما الفرار من المكان لاعتقادهم أن هناك خطراً أمنياً

كتب خالد الأحمد
صرصور يسقط جرحى في إسرائيل watanserb.com
صرصور يسقط جرحى في إسرائيل
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وطن- شهد أحد مقاهي تل أبيب في إسرائيل، يوم السبت الماضي، حادثة غريبة من نوعها بعدما شاهدت امرأة صرصوراً وبدأت بالصراخ بصوت عال.

الواقعة حدثت في مقهى ديزنغوف

فاعتقد رواد المقهى أن هناك خطراً أمنياً وهرعوا إلى الفرار وقلبوا الطاولات والكراسي، مما تسبب بإصابة شخصين بجروح طفيفة، جراء تحطم الزجاج أثناء محاولتهما الفرار من المكان.

وتُعرف حالة الخوف من الصراصير باسم رهاب الصراصير (katsaridaphobia). وهو أحد أنواع الفوبيا التي يصاب المريض بها بالتجمد ويصرخ، وتظهر لديه الكثير من الأعراض الأخرى بمجرد رؤية صرصار أمامه، ويمكن ألا يقدر على التحرك من مكانه حتى يأتي من يقتل هذه الحشرة.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن وحدات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث في مقهى ديزنغوف، حيث تم تمشيط المكان والقبض على “المشتبه بهم”.

لكن في خضم الفوضى، تبين لهم أن صراخ المرأة المذعورة كان بسبب رؤيتها لصرصور تحت الطاولات ما أثار فزعها، ليعتقد رواد المقهى أن هناك خطرا أمنيا.

وأفاد موقع “والا ” العبري أن المرأة أثناء صراخها وذعرها قلبت الطاولة التي كانت تجلس عليها، مما تسبب في ضجة وإثارة مخاوف من وقوع هجوم.

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إسرائيل
صرصور يسقط جرحى في إسرائيل

شهود عيان يكشفون التفاصيل

وقال شاهد عيان في المطعم الواقع في وسط شارع ديزنغوف: “كان هذا هو الأمر الأكثر رعبا الذي حدث لي على الإطلاق”.

وأضاف الشاهد لـ”القناة12″ العبرية أن رواد المطعم سمعوا فجأة صراخ من الحانة، و”قلب الناس الطاولات وبدأ الجميع بالصراخ والركض والدوس على بعضهم البعض. فتحطمت الكثير من الأكواب في الطريق ، وسقط الناس على الزجاج وجُرحوا”.

وتابع : “أنا لا ألوم الفتاة التي صرخت بسبب صرصور.”

وقالت شاهدة أخرى، وهي حامل في شهرها الثامن وكان عليها التوجه مباشرة إلى عيادة الطوارئ للتأكد من أن حملها لم يصب بأذى: “في بلد عادي ، يمر مثل هذا الأمر بروح الدعابة”.

صرصور يسقط جرحى في إسرائيل
صرصور يسقط جرحى في إسرائيل

وقال مستوطن آخر: “يجب أن يكون هذا درسًا للناس، يجب أن يكونوا منضبطين وأن يفهموا ما يحدث من حولهم قبل أن يبدأوا بالصراخ في الشارع”.

كما وصف شاهد الفوضى والذعر بين المستوطنين: “كان الناس خائفين من الصراخ وبدأوا يركضون في كل الاتجاهات ، ويقلبون الطاولات”.

مضيفاً أنه رأى وجه رجل ملطخاً بالدماء وكان في حالة صدمة، وكانت هناك فتاتان صغيرتان تجلسان في المقهى وقد تلطخت أقدامهما بالدماء.

ويعيش الإسرائيليون في حالة تأهب قصوى وتوتر دائم في أعقاب سلسلة من الهجمات الفلسطينية هذا العام في إسرائيل والضفة الغربية، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 19 إسرائيليا وإصابة العديد بجروح خطيرة.

وأطلقت فصائل المقاومة، في أوائل مايو الجاري، عشرات الرشقات الصاروخية من قطاع غزة تجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية بينها “تل أبيب” ردا على العدوان الأخير ضد القطاع.

وطالت صواريخ المقاومة مدن أسدود وعسقلان و سديروت ونتيفوت ومفلاسيم، وكافة مستوطنات محيط قطاع غزة.

المصدرتويتر، موقع تايمز أوف إسرائيل، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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