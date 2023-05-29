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صحفي سوداني ينهار من البكاء على قناة سعودية ويتوسل للدعم السريع (فيديو مؤثر)

السعودية والولايات المتحدة أعلنتا حدوث انتهاكات من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد 5 أيام من بدء وقف إطلاق النار قصير الأجل

كتب خالد السعدي
الصحفي السوداني محمد لعوتة watanserb.com
لحظة بكاء الصحفي السوداني محمد لعوتة بسبب الحرب في بلاده
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وطن – انهار الصحفي السوداني محمد لعوتة من البكاء بسبب الحرب التي تعصف ببلاده، بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي منذ منتصف أبريل الماضي.

وقال لعوتة في مقابلة مع قناة الحدث السعودية، مخاطبا الدعم السريع: “علينا أن نُخرِج وطننا من المشكلة القائمة.. نحن شعب مسالم لا نريد الحرب ولا نريد الإجرام.. نحن عشنا في بيوتنا واعتدنا ألا يدخل إليها أي مجرم.. أخرجونا من هذه الحرب”.

وأضاف: “نحن معروفون لدى كل الشعوب ولدينا سمعة طيبة، لا نعرف الغدر ونتحلى بالكرم.. أخرجونا من الورطة التي أدخلتمونا فيها وأتيتم بمرتزقة من غرب إفريقيا ليقتلوا الناس”.

وأشار إلى أنّ قوات الدعم السريع اقتحمت مقر الحزب الشيوعي السوداني وارتكبت عمليات نهب وتخريب، كما احتلت عددا من المستشفيات.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للآخر.

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انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

وكانت السعودية والولايات المتحدة، قد أعلنتا الأحد، حدوث انتهاكات من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد 5 أيام من بدء وقف إطلاق النار قصير الأجل، أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية في البلاد.

ومساء 22 مايو الجاري، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” لمدة أسبوع، مع استمرار محادثات بينهما في السعودية، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح.

وقال بيان مشترك بين الرياض وواشنطن نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم: “تلاحظ بعد 5 أيام من بدء نفاذ وقف إطلاق النار قصير الأجل، حدثت انتهاكات من قبل الطرفين (الجيش السوداني والدعم السريع) أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية”.

وأضاف: “على سبيل المثال في انتهاك لحظر الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية أو الطائرات من دون طيار، حلقت يوميا طائرات عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية خلال وقف إطلاق النار”.

وتابع: “بما في ذلك غارة مؤكدة في 27 مايو الجاري في الخرطوم والتي قيل إنها قتلت شخصين، وكذلك غارة جوية دمرت مطبعة العملة السودانية (وسط الخرطوم)”.

وبحسب البيان، تواصل قوات الدعم السريع التعدي على المناطق المدنية بما في ذلك احتلال منازل المدنيين والشركات الخاصة والمباني العامة، وكانت هناك حالات مؤكدة لنهب المساكن والشركات في تلك المناطق، وأشار إلى أن كلا الجانبين “شن هجمات وتم نقل القوات والأسلحة والمواد الأخرى.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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