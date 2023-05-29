زوجها ذُهل.. مصرية تغسل البيض بالصابون وتكشف السر (فيديو)

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وطن- من الطبيعي أن نغسل الطعام قبل تناوله وقبل طهيه، ولكن في حالة بعض الأطعمة فإن غسلها يمكن أن يضر أكثر مما ينفع خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالبيض.

وكذلك قد يزيد غسل البيض احتمال نمو بكتيريا جديدة في داخله. ولهذا من الأفضل شراء البيض وحفظه على درجة حرارة أقل من 11 مئوية.

فيديو لسيدة تغسل البيض وتثير الجدل

وفي هذا السياق تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مصرية تقوم بغسل البيض بالماء والصابون، قبل وضعه في الثلاجة.

ويسمع صوت زوجها وهو يقول:” أنا عمري ما شفت حد بيغسل البيض”. وسألها: “لماذا تغسلينه نحن لا نأكله بقشره”، فأجابت أن البيض يكون عليه بعض الفضلات من الدجاج، لذلك نقوم بغسله جيدًا قبل ذلك وكي لا يكون فيه رائحة.

أنا أحسبه غسل البيض شي عادي وأصلًا انا مستحيل اكل بيض لونه بني 😩 https://t.co/yGCLGOTNRu — JoJ (@tooka2010) May 29, 2023

وتسبب هذا الفيديو في جدل واسع بين النشطاء نظرا لغرابته، حيث من النادر أن يقوم الناس بغسل البيض.

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والمعتاد هو شراء البيض واستخدامه بالطريقة العادية سواء “مقلي أو مسلوق” دون غسله مسبقا.

ورأى ناشطون أن هذا الفيديو متعمد من قبل هذه المرأة وزوجها لإثارة الجدل، وكسب المشاهدات ليس إلا، حسب وصفهم.

هل يجب علينا غسل البيض أم لا؟

ووفق أطباء يؤدي غسل البيض إلى دفع البكتيريا التي تتواجد بالقشرة إلى الداخل بشكل مباشر، نظرا لأن القشرة رقيقة ويمكن للبكتيريا العبور مباشرة خلالها.

ومن المعروف أن الشركات المنتجة للبيض تقوم عادة بتنظيفه من بقايا الأوساخ والريش التي يمكن أن تَعلق عليه. كما تعمل على تعقيمه لحمايته من تأثير البكتيريا الضارّة.

لكن هذا لا ينفي احتمال التقاط البيض عدوى “السالمونيلا” فور خروجها من الدجاجة. إذاً يُنصح بشراء البيض من مصادر موثوق بها لتفادي الإصابة بأي عدوى، خصوصاً في موسم انتشار “كوفيد 19” وأمراض الشتاء المختلفة.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الفيديو وما قامت به السيدة بين مؤيد ومعارض.

وعلق أحدهم: “ممنوع غسل البيض بالماء قبل حفظه في الثلاجة.. الغسيل يؤثر على قشرة البيض المسامية مما يؤدي لفساد البيض السريع.. وإنما يكتفى بمسحة بقطعة قماش وحفظه في وعاء مغلق.”

ممنوع غسل البيض بالماء قبل حفظه في الثلاجة، الغسيل يؤثر على قشرة البيض المسامية من ما يودي لفساد البيض السريع وأنما يكتفى بمسحة بقطعة قماش وحفظة في وعاء مغلق. — Ali bin mohammed (@Alibinm51761786) May 28, 2023

وعقب آخر أنه لا يجوز غسل البيض ثم تخزينه لأن هذه الطريقة كما قال- تزيد فرصة نقل فيروسات “السالمونيلا و الإي كولاي” وتهيئة بيئة مناسبة لهم ؛ وعلى سيدة المنزل حسب قوله -تخزنه بعلبة مغلقة ووضعه في الثلاجة.

وأكد مغرد أن غسل البيض يدفع البكتيريا التي تتواجد بالقشرة الى الداخل بشكل مباشر، نظراً لأن القشرة رقيقة ويمكن للبكتيريا العبور من خلال شقوق رقيقة لا تري بالعين المجردة. كما أكد الخبراء إلى أن غسل البيض يؤدي أيضا إلى إزالة الطبقة الواقية التي تغلفه.

فيما وافقت مغردة على غسل البيض قبل استخدامه مباشرة موضحة أنه عند كسر البيضة قد يأتي جزء من البياض ويلامس القشرة الخارجية التي تكون بكل تأكيد متسخة.

ولكنها في نفس الوقت حذرت من غسل البيض بالمساحيق وما شابه قبل فترة، لأن مسام القشرة تكون أساساً ناقلة لهذه المواد إلى الداخل مما قد يفسد مكوناتها.

بالفعل،وأنا أغسله قبل إستخدامه مباشرة، لأننا عندما نكسر البيضة قد يأتي جزء من البياض ويلامس القشرة الخارجية التي تكون بكل تأكيد متسخة!،ومن ثم الخبراء ينصحون بعدم غسل البيض بالمساحيق وما شابه قبل فتره لأن مسام القشرة تكون أساساً ناقلة لهذه المواد إلى الداخل مما قد يفسد مكوناتها! — princess.of.heaven (@The_Lady7) May 29, 2023

وعقب “علي” أن غسل البيض ووضعه بالثلاجة يسبب نمو الجراثيم على قشر البيض.