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زوجها ذُهل.. مصرية تغسل البيض بالصابون وتكشف السر (فيديو)

فيديو غريب انتشر على نطاق واسع وثق قيام سيدة مصرية بغسل البيض بالماء والصابون قبل وضعه في الثلاجة

كتب خالد الأحمد
مصرية تغسل البيض بالصابون watanserb.com
مصرية تغسل البيض بالصابون
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وطن- من الطبيعي أن نغسل الطعام قبل تناوله وقبل طهيه، ولكن في حالة بعض الأطعمة فإن غسلها يمكن أن يضر أكثر مما ينفع خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالبيض.

وكذلك قد يزيد غسل البيض احتمال نمو بكتيريا جديدة في داخله. ولهذا من الأفضل شراء البيض وحفظه على درجة حرارة أقل من 11 مئوية.

فيديو لسيدة تغسل البيض وتثير الجدل

وفي هذا السياق تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مصرية تقوم بغسل البيض بالماء والصابون، قبل وضعه في الثلاجة.

ويسمع صوت زوجها وهو يقول:” أنا عمري ما شفت حد بيغسل البيض”. وسألها: “لماذا تغسلينه نحن لا نأكله بقشره”، فأجابت أن البيض يكون عليه بعض الفضلات من الدجاج، لذلك نقوم بغسله جيدًا قبل ذلك وكي لا يكون فيه رائحة.

وتسبب هذا الفيديو في جدل واسع بين النشطاء نظرا لغرابته، حيث من النادر أن يقوم الناس بغسل البيض.

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والمعتاد هو شراء البيض واستخدامه بالطريقة العادية سواء “مقلي أو مسلوق” دون غسله مسبقا.

ورأى ناشطون أن هذا الفيديو متعمد من قبل هذه المرأة وزوجها لإثارة الجدل، وكسب المشاهدات ليس إلا، حسب وصفهم.

غسل البيض
مصرية تغسل البيض بالصابون

هل يجب علينا غسل البيض أم لا؟

ووفق أطباء يؤدي غسل البيض إلى دفع البكتيريا التي تتواجد بالقشرة إلى الداخل بشكل مباشر، نظرا لأن القشرة رقيقة ويمكن للبكتيريا العبور مباشرة خلالها.

ومن المعروف أن الشركات المنتجة للبيض تقوم عادة بتنظيفه من بقايا الأوساخ والريش التي يمكن أن تَعلق عليه. كما تعمل على تعقيمه لحمايته من تأثير البكتيريا الضارّة.

لكن هذا لا ينفي احتمال التقاط البيض عدوى “السالمونيلا” فور خروجها من الدجاجة. إذاً يُنصح بشراء البيض من مصادر موثوق بها لتفادي الإصابة بأي عدوى، خصوصاً في موسم انتشار “كوفيد 19” وأمراض الشتاء المختلفة.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الفيديو وما قامت به السيدة بين مؤيد ومعارض.

وعلق أحدهم: “ممنوع غسل البيض بالماء قبل حفظه في الثلاجة.. الغسيل يؤثر على قشرة البيض المسامية مما يؤدي لفساد البيض السريع.. وإنما يكتفى بمسحة بقطعة قماش وحفظه في وعاء مغلق.”

وعقب آخر أنه لا يجوز غسل البيض ثم تخزينه لأن هذه الطريقة كما قال- تزيد فرصة نقل فيروسات “السالمونيلا و الإي كولاي” وتهيئة بيئة مناسبة لهم ؛ وعلى سيدة المنزل حسب قوله -تخزنه بعلبة مغلقة ووضعه في الثلاجة.

وأكد مغرد أن غسل البيض يدفع البكتيريا التي تتواجد بالقشرة الى الداخل بشكل مباشر، نظراً لأن القشرة رقيقة ويمكن للبكتيريا العبور من خلال شقوق رقيقة لا تري بالعين المجردة. كما أكد الخبراء إلى أن غسل البيض يؤدي أيضا إلى إزالة الطبقة الواقية التي تغلفه.

فيما وافقت مغردة على غسل البيض قبل استخدامه مباشرة موضحة أنه عند كسر البيضة قد يأتي جزء من البياض ويلامس القشرة الخارجية التي تكون بكل تأكيد متسخة.

ولكنها في نفس الوقت حذرت من غسل البيض بالمساحيق وما شابه قبل فترة، لأن مسام القشرة تكون أساساً ناقلة لهذه المواد إلى الداخل مما قد يفسد مكوناتها.

وعقب “علي” أن غسل البيض ووضعه بالثلاجة يسبب نمو الجراثيم على قشر البيض.

خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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