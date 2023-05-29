الإثنين, مايو 29, 2023
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دراسة علمية تكشف النقاب عن أفضل طعام صحيّ في العالم

"إنه عنصر غذائي من فئة الخضروات، كان يستهلكها أجدادنا على نطاق واسع".

كتب معالي بن عمر
الجرجير watanserb.com
الجرجير
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وطن-يعد اتباع نظام غذائي صحيّ ومتوازن أمرًا ضروريًا للتمتع بصحة جيدة جسديًا وعقليًا، إذ توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بتناول ثلاث قطع من الفاكهة ووجبتين من الخضار خلال اليوم، ويُفضّل أن تكون في موسمها.

لكن، اليوم لا تتشابه الفواكه والخضروات في نفس القيمة الغذائية، إذ كشفت دراسة نشرت في المجلة العلمية “الوقاية من الأمراض المزمنة“، عن أفضل طعام صحيّ في العالم، بحسب ما أفادت به صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

في الحقيقة، إنه عنصر غذائي من فئة الخضروات، كان يستهلكها أجدادنا على نطاق واسع ولكنه اليوم لا يحظى بشعبية كبيرة: إنه الجرجير. للوصول إلى هذا الاستنتاج، أجرى باحثون من جامعة ويليام باترسون في نيوجيرسي مقارنة بين 47 نوعًا من الفاكهة والخضار. وحصل الجرجير على 100 نقطة من أصل 100، بينما تحصّل ثاني أفضل طعام صحيّ في العالم على 92 نقطة من أصل 100.

اتباع نظام غذائي صحي
اتباع نظام غذائي صحي

الفوائد الصحية للجرجير

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الجرجير نبات يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات A و C والفلافونويد. كما له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. بالإضافة إلى كونه مصدرًا غنيًا بالألياف، فهو من الخضروات الموصى بها بشدة لمحاربة مشاكل الإمساك وفقدان الوزن، لأنه ينظم العبور المعوي ويولد الشعور بالشبع.

وتجدر الإشارة إلى أن للجرجير نكهة حارة قليلاً ومتعددة الاستخدامات في المطبخ. يمكن أن يُستهلك الجرجير في مجموعة واسعة من الأطباق مثل: الحساء، واليخنات، والسلطات. فضلاً عن أنه يمكنك تحضير منقوع بأوراقه. لكن، في الحقيقة، أفضل طريقة لاستهلاك الجرجير هو تناوله نيئًا.

الفوائد الصحية الرئيسية للجرجير كالآتي:

  • يحمي ويعزز الأداء السليم لجهاز المناعة بفضل محتواه العالي من الفيتامينات A و C.
  •  بالإضافة إلى أنه مصدر غني بالألياف، فالجرجير يساعد على تنظيم العبور المعوي وتوليد الشبع، ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية.
  • فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو مرض شائع جدًا بين السكان، لكن، يحتوي هذا النوع من الخضار على كمية كافية من الحديد وفيتامين ج، ما يساعد على امتصاص هذا المعدن.
  • يعتبر الجرجير غذاءً ممتازًا للنساء الحوامل لأنه يوفر حمض الفوليك؛ وهو فيتامين ب الذي يساعد في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء.
  • في كل من جذر وأوراق الجرجير توجد أنواع مختلفة من المركبات المضادة للأكسدة، وظيفتها الرئيسية هي مكافحة الضرر التأكسدي للجذور الحرة في الجلد والخلايا.
يُستهلك الجرجير في مجموعة واسعة من الأطباق
الجرجير
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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