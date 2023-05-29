الإثنين, مايو 29, 2023
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حياتنا

خبيرة نوم تكشف..ما السبب وراء رؤية الحبيب السابق بصفة مترددة في المنام؟

رؤية شريكك السابق في المنام لا يعني ببساطة أنك ما زلت تحبه، بل يمكن أن يكون علامة على أنك تشعر بالوحدة فقط

كتب ايمان الباجي
خبيرة نوم تكشف..ما السبب وراء رؤية الحبيب السابق بصفة مترددة في المنام؟ watanserb.com
ما تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام؟
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وطن- إن رؤية الحبيب السابق في المنام تبدو وكأنها كابوس بالنسبة للعديد من الأشخاص، لكن وفقاً لخبيرة النوم الدكتورة ديزي ماي، يمكن أن تقدّم مثل هذه الأحلام نظرة ثاقبة لما يشعر به المرء حقًا.

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام

متحدثة في صحيفة ديلي ميل البريطانية، تقول الدكتورة ماي إن أحد أسباب ظهور الحبيب السابق في الأحلام يدلّ على أن صاحب الحلم ما زال لديه مشاعر قوية تجاه هذا الشخص، حتى لو كان لا يرغب في العودة إليه في المستقبل.

وفي كثير من الأحيان، يمكن أن يظهر حبيبك السابق في المنام، لأنك تشعر غالباً بعدم الاستقرار بخصوص الطريقة التي انتهت بها الأمور بينكما.

وتقول في هذا الإطار الدكتورة ماي، التي عملت مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة “NHS” لمدة 30 عامًا: “هذا لا يعني بالضرورة أنك تريد العودة إليه، ولكن قد تشعر في البعض الأحيان بالحزن لأن هذا الشخص لم يعد في حياتك بعد الآن، حتى كصديق”.

رؤية الحبيب السابق في المنام يبدو وكأنه كابوس بالنسبة للعديد من الأشخاص

كما تضيف: “بمجرد أن تتوقف عن رؤية حبيبك السابق في المنام، فهذه علامة على أنك قد تخطيت العلاقة”.

تفسيرات أخرى

قد يشير ظهور الحبيب السابق في حلمك أيضًا إلى أنك قلق من تأثير انفصالكما على علاقتك الجديدة، إما لأنك قلق من أن تنتهيَ العلاقة بشكل سيء أو أنك خائف ببساطة من الجرح والكذب في علاقتك الجديدة.

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كما يمكن أن يدلّ تفسير حلم رؤية الحبيب السابق في المنام على أنك تفكر في مصالحته.

وتضيف في هذا السياق: “قد تكون قلقًا بشأن حدوث هذه المواقف في العلاقات المستقبلية، لذلك فكّر فقط في ما كان يمكنك القيام به بشكل مختلف وفكر في كيفية منع مثل هذه المشاكل مع شريكك الجديد”.

كما تشير الدكتور ماي إلى أن رؤية الحبيب السابق في الحلم قد يكون أيضًا علامة على أنك تفتقد إلى العلاقة الحميمة التي كانت بينكما.

ورؤية شريكك السابق في المنام لا يعني ببساطة أنك ما زلت تحبه؛ بل يمكن أن يكون علامة على أنك تشعر بالوحدة فقط.

ونصحت الدكتورة في هذا الإطار ببناء علاقات وثيقة مع الأصدقاء والعائلة لتحسين علاقاتك العاطفية.

المصدرديلي ميل البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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