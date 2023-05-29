بعد نجاحه الكبير.. هل يعود مسلسل “الخلافة succession” بجزء خامس؟

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وطن- كشف النجم العالمي “كيران كولكين” بطل مسلسل “succession الخلافة” أفكاراً جديدة وصفها بـ”الرائعة” لموسم خامس محتمل من المسلسل وهو من تأليف جيسي أرمسترونغ.

بطل مسلسل “الخلافة succession” يلمح لجزء خامس

ويستند المسلسل إلى قصة رجل الإعلام الملياردير “روبرت مردوخ”، ومن وتم بث الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع لمسلسل “الخلافة succession ” في المملكة المتحدة، ليلة الأحد، بعد أربعة مواسم مذهلة.

ويدور المسلسل حول صعود إمبراطوية إعلامية اقتصادية رأسمالية، شركة “وايستار رويكو”، لمالكها ومديرها التنفيذي لوغان روي، براين كوكس، الذي يُصاب بعارض صحي، يدفعه للتفكير في خليفته على رأس الإمبراطورية، لتبدأ الصراعات بين الأبناء، وبين المنافسين.

وتحدث “كولكين” 40 عامًا ، الذي يلعب دور رومان روي، لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية حول انتهاء العرض الناجح لـ”الخلافة succession” ، وكشف أن صانع المسلسل جيسي أرمسترونغ لديه عدة أفكار لموسم خامس محتمل.

وفيما لم يصدر أي قرار رسمي عن قناة “أتش بي أو” المنتجة، أشار كولكين إلى أن أرمسترونغ أبلغه بأن النص المقبل لا يزال في إطار الأفكار، لكنها أفكار جميلة جداً، وستواصل رحلة نجاحات العمل، وقد تسفر عن جمهور جديد ينضم إلى قافلة المتابعين للمسلسل الناجح.

ونقل كولكين عن جيسي إشارته إلى أن سيناريو العمل سيقوم على مجموعة من الأفكار، بعد موت الأب، وصراعات الأشقاء على الأمبراطورية الإعلامية، فأعجبته الأفكار ورأى أن فيها قوة قد تختم الموسم الجديد، وتبشّر بموسم جديد.

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4 مواسم من مسلسل “الخلافة succession”

يأتي ذلك بعد أن كشف جيسي ، 52 عامًا ، أن المسودة الأولى من مسلسل الخلافة succession كانت “فاشلة” قبل أن يكتب العرض الحائز على الجوائز.

يذكر أن الموسم الأول من المسلسل عرض في يونيو (حزيران) 2018، على قناة “أتش بي أو”، وكان من 10 حلقات، حققت نجاحاً لافتاً، مما دفع بمنتجيه إلى إنتاج موسم ثانٍ في أغسطس (آب) 2019، بـ 10 حلقات جديدة، تلاها ثالث في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ورابع وأخير في مارس (آذار) 2023، وكان من 8 حلقات فقط.

وفاز مسلسل “الخلافة succession” بجائزتي “غولدن غلوب” لأفضل مسلسل درامي في 2020 و2022، وبجائزتي “إيمي برايم تايم” لأفضل مسلسل درامي في ذات العامين، وحصل نجماه براين كوكس وجريمي، سترونغ، على جائزة غولدن غلوب عن أفضل ممثل في مسلسل درامي.