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بعد نجاحه الكبير.. هل يعود مسلسل “الخلافة succession” بجزء خامس؟

تم بث الحلقة الأخيرة من مسلسل "الخلافة succession " في المملكة المتحدة، ليلة الأحد، بعد أربعة مواسم مذهلة

كتب خالد الأحمد
مسلسل الخلافة succession watanserb.com
مسلسل الخلافة succession
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وطن- كشف النجم العالمي “كيران كولكين” بطل مسلسل “succession الخلافة” أفكاراً جديدة وصفها بـ”الرائعة” لموسم خامس محتمل من المسلسل وهو من تأليف جيسي أرمسترونغ.

بطل مسلسل “الخلافة succession” يلمح لجزء خامس

ويستند المسلسل إلى قصة رجل الإعلام الملياردير “روبرت مردوخ”، ومن وتم بث الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع لمسلسل “الخلافة succession ” في المملكة المتحدة، ليلة الأحد، بعد أربعة مواسم مذهلة.

ويدور المسلسل حول صعود إمبراطوية إعلامية اقتصادية رأسمالية، شركة “وايستار رويكو”، لمالكها ومديرها التنفيذي لوغان روي، براين كوكس، الذي يُصاب بعارض صحي، يدفعه للتفكير في خليفته على رأس الإمبراطورية، لتبدأ الصراعات بين الأبناء، وبين المنافسين.

وتحدث “كولكين” 40 عامًا ، الذي يلعب دور رومان روي، لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية حول انتهاء العرض الناجح لـ”الخلافة succession” ، وكشف أن صانع المسلسل جيسي أرمسترونغ لديه عدة أفكار لموسم خامس محتمل.

وفيما لم يصدر أي قرار رسمي عن قناة “أتش بي أو” المنتجة، أشار كولكين إلى أن أرمسترونغ أبلغه بأن النص المقبل لا يزال في إطار الأفكار، لكنها أفكار جميلة جداً، وستواصل رحلة نجاحات العمل، وقد تسفر عن جمهور جديد ينضم إلى قافلة المتابعين للمسلسل الناجح.

ونقل كولكين عن جيسي إشارته إلى أن سيناريو العمل سيقوم على مجموعة من الأفكار، بعد موت الأب، وصراعات الأشقاء على الأمبراطورية الإعلامية، فأعجبته الأفكار ورأى أن فيها قوة قد تختم الموسم الجديد، وتبشّر بموسم جديد.

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الخلافة succession
الخلافة succession

4 مواسم من مسلسل “الخلافة succession”

يأتي ذلك بعد أن كشف جيسي ، 52 عامًا ، أن المسودة الأولى من مسلسل الخلافة succession كانت “فاشلة” قبل أن يكتب العرض الحائز على الجوائز.

يذكر أن الموسم الأول من المسلسل عرض في يونيو (حزيران) 2018، على قناة “أتش بي أو”، وكان من 10 حلقات، حققت نجاحاً لافتاً، مما دفع بمنتجيه إلى إنتاج موسم ثانٍ في أغسطس (آب) 2019، بـ 10 حلقات جديدة، تلاها ثالث في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ورابع وأخير في مارس (آذار) 2023، وكان من 8 حلقات فقط.

وفاز مسلسل “الخلافة succession” بجائزتي “غولدن غلوب” لأفضل مسلسل درامي في 2020 و2022، وبجائزتي “إيمي برايم تايم” لأفضل مسلسل درامي في ذات العامين، وحصل نجماه براين كوكس وجريمي، سترونغ، على جائزة غولدن غلوب عن أفضل ممثل في مسلسل درامي.

المصدرصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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