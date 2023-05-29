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انتخابات تركيا.. قناة العربية تصف أنصار أردوغان بـ”المتشددين” وهجوم ناري (فيديو)

كلمات مذيعة قناة العربية السعودية جعلتها محط هجوم وانتقاد حاد من قِبل النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي

كتب خالد السعدي
رجب طيب أردوغان watanserb.com
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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وطن – أثيرت حالة من الجدل والهجوم ضد مذيعة بقناة العربية، وذلك بعدما وصفت المصوِّتين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفائز في الانتخابات الرئاسية بأنها متشددون.

وقالت المذيعة إن المجتمع التركي واجه انقساما في الفترة الماضية بين العلمانيين والمتشددين المتدينين (في إشارة إلى أنصار الرئيس التركي)، مشيرة إلى أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات على ملف اللجوء والملفات الاقتصادية والسياسات الداخلية في الفترة المقبلة.

هجوم حاد على القناة السعودية

كلمات مذيعة قناة العربية السعودية جعلتها محط هجوم وانتقاد حاد من قِبل النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع التدوين المصغر تويتر.

فقال ناشط: “وماذا تنتظر من العبرانيين!!!!”.

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وغرد هيثم: “كلما زادت الكلامات والأوصاف القاسية من قناة العبرية اعرف أن الألم شديد!”.

وكتبت شروق: “لا ينشق حلجها من التوتّر”.

وقال ثابت: “الجماعة فقدوا السيطرة ، والعربية أم الكذب هي مقياس الحرارة الزائدة في الأجواء ، كثر الله من عزاءاتكم”.

وغرد ناشط: “الصراخ على قدر الألم”.

ولخص سيف المشهد بالقول: “قناة صهيون!!”.

وكتب آدم: “الفوز والفرح في تركيا ولدى المسلمين والعزاء لدى ال سعود وال نهيان والعسكر في مصر”.

ووجهت انتقادات حادة لقناة العربية، إثر طبيعة تغطيتها للانتخابات التركية والتي أظهرت فيها ميلا واضحا مع مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وهذا يرجع إلى طبيعة التوترات التي شابت العلاقات مع أردوغان في السنوات الماضية، رغم تحسنها في الفترة الأخيرة.

ويعود السبب الأبرز لتوتر العلاقات في السنوات الماضية، إلى مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وهي الجريمة التي اتهم فيها ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان بالوقوف ورائها.

وكان التعاطي التركي الحازم مع تلك الجريمة، سواء سياسيا أو قانونيا، سببا في توتر العلاقات بين الرياض وأنقرة، قبل أن تتحسن مؤخرا، وتُجرى زيارات متبادلة على أرفع مستوى.

فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة

وكان المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، قد أعلن فوز الرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس المجلس الأعلى الانتخابي التركي، أحمد ينر، في مؤتمر صحفي مباشر، إن النتائج الرسمية الأولية بعد فرز 99.43٪ من الأصوات، أظهرت فوز أردوغان بعد حصوله على 52.14%، في حين حصل كليجدار أوغلو على 47.86%.

السعودية تهنئ أردوغان

وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

تهنئة خادم الحرمين

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لأردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك: “بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

تهنئة محمد بن سلمان

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لأردوغان جاء فيها: “بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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