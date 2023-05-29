انتخابات تركيا.. قناة العربية تصف أنصار أردوغان بـ”المتشددين” وهجوم ناري (فيديو)

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وطن – أثيرت حالة من الجدل والهجوم ضد مذيعة بقناة العربية، وذلك بعدما وصفت المصوِّتين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفائز في الانتخابات الرئاسية بأنها متشددون.

وقالت المذيعة إن المجتمع التركي واجه انقساما في الفترة الماضية بين العلمانيين والمتشددين المتدينين (في إشارة إلى أنصار الرئيس التركي)، مشيرة إلى أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات على ملف اللجوء والملفات الاقتصادية والسياسات الداخلية في الفترة المقبلة.

هجوم حاد على القناة السعودية

كلمات مذيعة قناة العربية السعودية جعلتها محط هجوم وانتقاد حاد من قِبل النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع التدوين المصغر تويتر.

فقال ناشط: “وماذا تنتظر من العبرانيين!!!!”.

وماذا تنتظر من العبرانيين!!!! — أسفار🛤️ (@Joan285316251) May 28, 2023

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وغرد هيثم: “كلما زادت الكلامات والأوصاف القاسية من قناة العبرية اعرف أن الألم شديد!”.

كلما ذادت الكلامات والأوصاف القاسية من قناة العبرية اعرف ان الالم شديد! — Hytham maglawy (@maglawyhytham) May 28, 2023

وكتبت شروق: “لا ينشق حلجها من التوتّر”.

لاينشق حلجها من التوتّر — شروق (@newdawn404) May 28, 2023

وقال ثابت: “الجماعة فقدوا السيطرة ، والعربية أم الكذب هي مقياس الحرارة الزائدة في الأجواء ، كثر الله من عزاءاتكم”.

الجماعة فقدوا السيطرة ، والعربية ام الكذب هي مقياس الحرارة الزائدة في الاجواء ، كثر الله من عزائاتكم — ثابت @ القدس الشريف (@thapet1976) May 28, 2023

وغرد ناشط: “الصراخ على قدر الألم”.

الصراخ على قدر الألم — 🕋بلد الطيوب 🇱🇾🇵🇸 (@BaladAltoyob) May 29, 2023

ولخص سيف المشهد بالقول: “قناة صهيون!!”.

قناة صهيون!! — سيف السيف (اصدع) (@Sword05170138) May 28, 2023

وكتب آدم: “الفوز والفرح في تركيا ولدى المسلمين والعزاء لدى ال سعود وال نهيان والعسكر في مصر”.

هههههه الفوز والفرح في تركيا ولدى المسلمين والعزاء لدى ال سعود وال نهيان والعسكر في مصر — Adam (@Adam09312254) May 28, 2023

ووجهت انتقادات حادة لقناة العربية، إثر طبيعة تغطيتها للانتخابات التركية والتي أظهرت فيها ميلا واضحا مع مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وهذا يرجع إلى طبيعة التوترات التي شابت العلاقات مع أردوغان في السنوات الماضية، رغم تحسنها في الفترة الأخيرة.

ويعود السبب الأبرز لتوتر العلاقات في السنوات الماضية، إلى مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وهي الجريمة التي اتهم فيها ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان بالوقوف ورائها.

وكان التعاطي التركي الحازم مع تلك الجريمة، سواء سياسيا أو قانونيا، سببا في توتر العلاقات بين الرياض وأنقرة، قبل أن تتحسن مؤخرا، وتُجرى زيارات متبادلة على أرفع مستوى.

فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة

وكان المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، قد أعلن فوز الرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس المجلس الأعلى الانتخابي التركي، أحمد ينر، في مؤتمر صحفي مباشر، إن النتائج الرسمية الأولية بعد فرز 99.43٪ من الأصوات، أظهرت فوز أردوغان بعد حصوله على 52.14%، في حين حصل كليجدار أوغلو على 47.86%.

السعودية تهنئ أردوغان

وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

تهنئة خادم الحرمين

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة، لأردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك: “بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

تهنئة محمد بن سلمان

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لأردوغان جاء فيها: “بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.