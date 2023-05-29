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رياضة

أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 وكيفية الحصول عليها

تتراوح أسعار تذاكر مباراة نهائي دوري الأبطال من 70 وحتى 690 يورو

كتب فارس أبو شيحة
أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 watanserb.com
أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
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وطن- تتوجه أنظار عشاق الكرة المستديرة في كافة أرجاء المعمورة، صوب ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية، من أجل معرفة هوية بطل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 الشهر المقبل.

لكن ما يشغل العشاق قبيل أيام قليلة تفصلنا عن مباراة نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، هو معرفة أسعار تذاكر حضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، وكيفية الحصول عليها وحجزها عبر شبكة الإنترنت العنكبوتية.

لكن دعونا قبل أن نضع بين يديكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا وكيفية حجزها من قبل عشاق وجماهير كرة القدم الذين يريدون الذهاب إلى إسطنبول لحضور المباراة النهائية بين السيتي وإنتر ميلان، نتعرف معاً على موعد المباراة توقيتها.

أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، في ال10 من شهر يونيو/ حزيران القادم، على ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية.

فيما ستقام المباراة النهائية بين كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، كما وبتوقيت القاهرة (مصر) فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تأهل إلى مباراة نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، على حساب بطل النسخة الماضية ريال مدريد الأكثر تتويجاً بها برصيد 14 مرة، بعد الفوز عليه في دور النصف النهائي بنتيجة 5-1.

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كما ونجح الفريق المنافس إنتر ميلان الإيطالي من الفوز على جاره ميلان، في مباراة النصف النهائي بنتيجة 3-0. ليتأهل بتلك النتيجة إلى المباراة النهائية.

أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

وتتراوح أسعار تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، من 70 يورو وحتى 690 يورو حسب الفئة، وفق ما ذكره موقع (box office)، وهي كما يلي:

الفئة الأولى: 690 يورو. (739 دولار)

الفئة الثانية: 490 يورو. ( 525دولار)

حجز تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
حجز تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

الفئة الثالثة: 180 يورو. (192 دولار)

الفئة الرابعة: 70 يورو. (75 دولار)

كيفية حجز تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

يمكنكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، شراء تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، من خلال اتباع الطريقة الآتية:

  1. الدخول على موقع (box office) المخصص لشراء تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.
نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
  1. تحديد مكان الجلوس من خلال الرسم المرفق في صفحة الموقع.
  2. اختيار الفئة ونوع التذاكر التي تريد شراؤها.
  3. تحديد عدد التذاكر التي تريد شراؤها.
  4. النقر على احجز بجانب الفئة التي قمت باختيارها.
تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
المصدروطن + box office
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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