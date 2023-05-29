أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 وكيفية الحصول عليها

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وطن- تتوجه أنظار عشاق الكرة المستديرة في كافة أرجاء المعمورة، صوب ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية، من أجل معرفة هوية بطل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 الشهر المقبل.

لكن ما يشغل العشاق قبيل أيام قليلة تفصلنا عن مباراة نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، هو معرفة أسعار تذاكر حضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، وكيفية الحصول عليها وحجزها عبر شبكة الإنترنت العنكبوتية.

لكن دعونا قبل أن نضع بين يديكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا وكيفية حجزها من قبل عشاق وجماهير كرة القدم الذين يريدون الذهاب إلى إسطنبول لحضور المباراة النهائية بين السيتي وإنتر ميلان، نتعرف معاً على موعد المباراة توقيتها.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، في ال10 من شهر يونيو/ حزيران القادم، على ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية.

فيما ستقام المباراة النهائية بين كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، كما وبتوقيت القاهرة (مصر) فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تأهل إلى مباراة نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، على حساب بطل النسخة الماضية ريال مدريد الأكثر تتويجاً بها برصيد 14 مرة، بعد الفوز عليه في دور النصف النهائي بنتيجة 5-1.

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كما ونجح الفريق المنافس إنتر ميلان الإيطالي من الفوز على جاره ميلان، في مباراة النصف النهائي بنتيجة 3-0. ليتأهل بتلك النتيجة إلى المباراة النهائية.

أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

وتتراوح أسعار تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، من 70 يورو وحتى 690 يورو حسب الفئة، وفق ما ذكره موقع (box office)، وهي كما يلي:

الفئة الأولى: 690 يورو. (739 دولار)

الفئة الثانية: 490 يورو. ( 525دولار)

الفئة الثالثة: 180 يورو. (192 دولار)

الفئة الرابعة: 70 يورو. (75 دولار)

كيفية حجز تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

يمكنكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، شراء تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، من خلال اتباع الطريقة الآتية:

الدخول على موقع (box office) المخصص لشراء تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.