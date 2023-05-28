هيفاء وهبي تشعل “ممشى أهل مصر” برقص ساخن ومثير بفستان قصير (فيديو)

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وطن – أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بملابس جريئة، خلال احيائها حفلاً غنائياً ضخماً بممشى أهل مصر.

هيفاء وهبي بفستان ضيق مثير في حفل ممشى أهل مصر

وظهرت هيفاء وهبي بفستان ضيق مثير وقصير مطرز بالكامل، نسقت معه حذاء برقبة عالية تصل لأعلى الركبة Over Knees من نفس التطريز، من تصميم الكويتي يوسف الجسمي، من مجموعته للأزياء الراقية 2023.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل من الحفل الغنائي الكبير، شاركت الفنانة هيفاء وهبي جزءاً منها على ستوري حسابها الرسميّ في انستغرام.

رقص هيفاء وهبي في ممشى أهل مصر

كما ظهرت هيفاء في الحفل، وهي ترقص وتتمايل بإثارة على ايقاع أغنيتها الشهيرة “فاكرني”، بينما قدمت مجموعة من اغانيها من بينها: (يا حياة قلبي، بوس الواوا، يا ابن الحلال)، تفاعل معها الجمهور بشكلٍ لافت.

وقد تصدر هاشتاغ (#هيفاء_في_ممشي_اهل_مصر) الترند في موقع تويتر بالسعودية ومصر، فيما تناقل مغردون مقاطع من الحفل لهيفاء وهي ترقص بإثارة.

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ووصف بعض المغردين حفل هيفاء وهبي في حفل ممشى أهل مصر بانها ليلة لن تنسى.

ووصف البعض هيفاء وهبي بأنها من أكثر الفنانات حباً لدى الجمهور وتمتاز بالتقدير والتواضع. بينما آخذ البعض بالتغزّل والتغني بجمالها في الحفل الغنائي الكبير .

كما تداول البعض من المغردين مقطعا مصوراً يظهر تفاعل الاعلامية السعودية لجين عمران مع هيفاء وهي تغني على المسرح في ممشى اهل مصر.

هيفاء وهبي في “رمسيس باريس”

من ناحية أخرى تواصل هيفاء وهبي حصد نجاحات فيلمها الجديد “رمسيس باريس“، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.

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تبدأ قصة حب بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم، وتهرب ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا، وهناك تلجأ لساحر مغربي كي يجلب لها سليم بأي وسيلة، فيعطيها الساحر شكمجية بها مخدرات ويطلب منها إرسالها لسليم حتى يستعملها ويحضر لفرنسا، ولكن يتم القبض على سليم وتظل الشكمجية حتى يمر عليها الزمن ويعثر عليها شخص في العصر الحديث.

الفيلم من بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، وتأليف كريم حسن بشير ومن إخراج أحمد خالد موسى، وهو من أفلام عيد الفطر2023.