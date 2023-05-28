الأحد, مايو 28, 2023
الرئيسيةحياتناهيفاء وهبي تشعل "ممشى أهل مصر" برقص ساخن ومثير بفستان قصير (فيديو)
حياتنا

هيفاء وهبي تشعل “ممشى أهل مصر” برقص ساخن ومثير بفستان قصير (فيديو)

قدمت هيفاء وهبي مجموعة من اغانيها من بينها: (يا حياة قلبي، بوس الواوا، يا ابن الحلال)، تفاعل معها الجمهور بشكلٍ لافت

كتب أنس السالم
هيفاء وهبي في ممشى أهل مصر watanserb.com
هيفاء وهبي في ممشى أهل مصر
- Advertisement -

وطن – أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بملابس جريئة، خلال احيائها حفلاً غنائياً ضخماً بممشى أهل مصر.

هيفاء وهبي بفستان ضيق مثير في حفل ممشى أهل مصر 

وظهرت هيفاء وهبي بفستان ضيق مثير وقصير مطرز بالكامل، نسقت معه حذاء برقبة عالية تصل لأعلى الركبة Over Knees من نفس التطريز، من تصميم الكويتي يوسف الجسمي، من مجموعته للأزياء الراقية 2023.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل من الحفل الغنائي الكبير، شاركت الفنانة هيفاء وهبي جزءاً منها على ستوري حسابها الرسميّ في انستغرام.

رقص هيفاء وهبي في ممشى أهل مصر

كما ظهرت هيفاء في الحفل، وهي ترقص وتتمايل بإثارة على ايقاع أغنيتها الشهيرة “فاكرني”، بينما قدمت مجموعة من اغانيها من بينها: (يا حياة قلبي، بوس الواوا، يا ابن الحلال)، تفاعل معها الجمهور بشكلٍ لافت.

غناء و رقص هيفاء وهبي في ممشي أهل مصر
غناء و رقص هيفاء وهبي في ممشي أهل مصر

وقد تصدر هاشتاغ (#هيفاء_في_ممشي_اهل_مصر) الترند في موقع تويتر بالسعودية ومصر، فيما تناقل مغردون مقاطع من الحفل لهيفاء وهي ترقص بإثارة.

- Advertisement -

ووصف بعض المغردين حفل هيفاء وهبي في حفل ممشى أهل مصر بانها ليلة لن تنسى.

ووصف البعض هيفاء وهبي بأنها من أكثر الفنانات حباً لدى الجمهور وتمتاز بالتقدير والتواضع. بينما آخذ البعض بالتغزّل والتغني بجمالها في الحفل الغنائي الكبير .

كما تداول البعض من المغردين مقطعا مصوراً يظهر تفاعل الاعلامية السعودية لجين عمران مع هيفاء وهي تغني على المسرح في ممشى اهل مصر.

هيفاء وهبي في “رمسيس باريس”

من ناحية أخرى تواصل هيفاء وهبي حصد نجاحات فيلمها الجديد “رمسيس باريس“، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

تبدأ قصة حب بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم، وتهرب ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا، وهناك تلجأ لساحر مغربي كي يجلب لها سليم بأي وسيلة، فيعطيها الساحر شكمجية بها مخدرات ويطلب منها إرسالها لسليم حتى يستعملها ويحضر لفرنسا، ولكن يتم القبض على سليم وتظل الشكمجية حتى يمر عليها الزمن ويعثر عليها شخص في العصر الحديث.

هيفاء وهبي في "رمسيس باريس"
هيفاء وهبي في “رمسيس باريس”

الفيلم من بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، وتأليف كريم حسن بشير ومن إخراج أحمد خالد موسى، وهو من أفلام عيد الفطر2023.

المصدررصد وطن - انستغرام - تويتر - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تصدم جمهورها بشكلها الجديد.. نسخة طبق الأصل عن والدتها (فيديو)

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تحاول إخفاء ملابسها الداخلية بيديها بعدما فضحها الفستان! (شاهد)

حياتنا

هيفاء وهبي تلعب البلياردو والشطرنج بأقصر فستان في دولابها (شاهد)

حياتنا

رقص هيفاء وهبي بشكل مثير يستفز الجمهور.. “ما بقى ينفعها الوجه ركزت عالخلفية” (فيديو)!

حياتنا

هيفاء وهبي وفضيحة والدها.. أول رد رسمي من العائلة على الفيديو المسرب!

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تتعرى في رمضان بينما والدتها تفعل العكس! (شاهد)

حياتنا

عيد الفصح.. الإطلالة الأكثر احتشاما لهيفاء وهبي ومشاهير عرب يحتفلون (شاهد)

حياتنا

“رمضان برعاية التعري”.. هيفاء وهبي تثير الجدل بعباءتها الرمضانية المكشوفة! (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تضع ابنتها أمام راقصات عاريات وترتدي فستاناً بخط القرآن! (فيديو)

حياتنا

هيفاء وهبي في قطر.. إطلالة مثيرة ووصلة رقص! (فيديو)

حياتنا

إليسا وهيفاء وهبي معاً في قطر.. تنافس على إبراز المفاتن وكشف الصدر! (شاهد)

حياتنا

أحضان ناصر القصبي لـ هيفاء وهبي ونجوى كرم تثير الغضب ومغردون: ما خفي أعظم! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

خاطبه بـِ”أخي العزيز”.. أمير قطر أول زعيم هنأ أردوغان بفوزه بالإنتخابات وهذا ما يتمنّاه

“مشروع عائلي” يعيد الفنانة المصرية “شمس البارودي” إلى الأضواء وابنها يكشف التفاصيل

دينا الشربيني تُعلّق على أنباء ارتباطها بتامر حسني :”أحبه حتى قبل فيلم تاج” (شاهد)

انتخابات تركيا.. ضرب نائب يتبع كليجدار أوغلو والدم يلطخ قميصه (فيديو)

النتائج الأولية لـ انتخابات تركيا.. أردوغان يكتسح بعد فرز هذه النسبة

غرائب انتخابات تركيا.. “قطة وخروف” والزي القوقازي حاضر (شاهد)

هيثم بن طارق “رجل الإطفاء” لحرائق المنطقة.. ما وراء زيارته لـ إيران (فيديو)

قميص شفاف يظهر حمالة صدر إليسا يشعل المواقع! (فيديو)

نتائج انتخابات تركيا (بث مباشر).. غلق صناديق الاقتراع وأردوغان يتجه للحسم

ما هي متلازمة الشّخص المتيبّس التي أصابت سيلين ديون

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC