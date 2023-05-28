الأحد, مايو 28, 2023
الرئيسيةتقاريرنتائج انتخابات تركيا (بث مباشر).. غلق صناديق الاقتراع وأردوغان يتجه للحسم
تقارير

نتائج انتخابات تركيا (بث مباشر).. غلق صناديق الاقتراع وأردوغان يتجه للحسم

انطلقت في عموم تركيا، صباح الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو

كتب باسل النجار
نتائج انتخابات تركيا watanserb.com
- Advertisement -

وطن- أغلقت منذ قليل صناديق الاقتراع في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الأحد، والتي يقترب فيها الرئيس رجب طيب أردوغان من الحسم، بحسب مؤشرات النتائج الأولية بما يمهد لعقد ثالث له في السلطة.

غلق صناديق الاقتراع في تركيا

وواصل الأتراك منذ صباح، الأحد، التوافد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسية التركية، والتي شهدت إقبالا تاريخيا كما الجولة الأولى.

ولفت تلفزيون “TRT” التركي الذي يقدم تغطية مباشرة حية لـ انتخابات تركيا ونتائجها، إلى أنه تم إغلاق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، منذ قليل وسيتم بدء عملية فرز الأصوات.

وبحسب المؤشرات الأولية ـ غير رسمية ـ لنتائج الانتخابات التركية، فإن أردوغان يتجه لحسم جولة الإعادة لصالحه بفارق كبير ضد منافسه كليجدار أوغلو.

وأدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصوته داعياً جميع المواطنين “للإدلاء بأصواتهم بلا تراخٍ أو تهاون” حسب وصفه.

- Advertisement -

وشارك أردوغان في الانتخابات بمدرسة “صافت تشيبي” بمنطقة أوسكُدار على الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول، إذ كان في استقباله عدد من المواطنين قبيل الانتقال للإدلاء بصوته.

ووضع أردوغان وعقيلته أمينة ورقة صوتيهما في الصندوق الانتخابي رقم 3279، إذ وقفا في الطابور وأتمّا جميع الإجراءات المطلوبة قبل أن يوقّعا ويخرجا من القاعة.

وفي تصريحات عقب إدلائه بصوته أعرب الرئيس أردوغان عن أمله في أن تكون الانتخابات “وسيلة خير للوطن والشعب التركي”، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيه البلاد جولتَين للانتخابات.

وتابع أردوغان: “لا دولة في العالم تبلغ فيها نسبة المشاركة في الانتخابات 90٪، تركيا استطاعت تقديم كفاح ديمقراطي بأجمل صورة بمشاركة وصلت إلى 90٪، واليوم أومن أن تكون المشاركة نفس الشيء”.

وأضاف أردوغان أنه يعتقد أن عملية التصويت ستنتهي بسرعة اليوم لأن الجولة الحالية بين مرشحين اثنين فقط، ولا توجد بها أحزاب، وهو ما حدث بالفعل حيث تم الإعلان منذ قليل عن غلق صناديق الاقتراع.

وعقب عملية التصويت تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التحية مع المواطنين في حديقة المدرسة بعد خروجه من القاعة التي أدلى صوته بها، وتبادل معهم الأحاديث.

كمال كليجدار أوغلو ورجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو ورجب طيب أردوغان

انتخابات تركيا وجولة الحسم

وانطلقت في عموم تركيا، صباح الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وبدأ المواطنون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 وصوتوا في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس للبلاد لمدة 5 سنوات.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من الرئيس أردوغان، وكليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان، والمرشح المنسحب محرم إنجه.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.​​​​​​​

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

انتخابات تركيا ترفع مؤشر الكراهية ضد الأجانب.. والسوريون الضحية الأكبر (أرقام)

الهدهد

الطفلة السورية روجينا قرنفل توجه رسالة جديدة لكليجدار أوغلو (فيديو مؤثر)

الهدهد

انتخابات تركيا.. اتفاق كليجدار أوغلو مع الأكراد قد ينقلب ضده

تقارير

جولة في عقل الناخب التركي.. صراع محموم بين أردوغان وكليجدار أوغلو من يحسمه؟

الهدهد

الانتخابات الرئاسية التركية.. هل يدفع كيليجدار أوغلو ثمن جنون العظمة؟

الهدهد

طالب بمليون ليرة.. كليجدار أوغلو تقدم بدعوى ضد أردوغان بسبب فيديو

الهدهد

“إذا لم تؤيد أردوغان فلا عمل لك هنا”.. فيديو لـ الدبيبة من ليبيا يفجر الجدل

الهدهد

أردوغان يرفض تناول كوب ماء من حارسه الشخصي.. هل يخشى الرئيس التركي الاغتيال؟

الهدهد

تزامناً مع عملية التصويت.. هجوم من مجهول على “البيت التركي” في نيويورك (صور+فيديو)

الهدهد

رسمياً.. سنان أوغان يدعم أردوغان في جولة الإعادة و “المهاجرين السّوريين” كلمة السرّ

تقارير

أردوغان واثق من الفوز.. جولة ثانية تاريخية للانتخابات الرئاسية وترقب حذر

الهدهد

طوابير طويلة أمام السفارة التركية في قطر تلفت الأنظار (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هيثم بن طارق “رجل الإطفاء” لحرائق المنطقة.. ما وراء زيارته لـ إيران (فيديو)

قميص شفاف يظهر حمالة صدر إليسا يشعل المواقع! (فيديو)

ما هي متلازمة الشّخص المتيبّس التي أصابت سيلين ديون

تشكيلة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليو باترا والموعد في الدوري المصري

أمامك 8 ثوانٍ فقط..هل يمكنك تحديد مكان القطة في هذه الصورة؟

الساركوبينيا أو شيخوخة العضلات: الاستهلاك المفرط للكحول يزيد من المخاطر

ميسي يتجاوز رونالدو برقم قياسي جديد بعد التتويج مع باريس بالدوري (فيديو)

لخسارة الوزن سريعََا.. عليك بتناول هذه الفاكهة يوميََا

دنيا بطمة ترتدي فستان ديسكو يكشف الكثير في نادي ليلي! (فيديو)

انتخابات تركيا ترفع مؤشر الكراهية ضد الأجانب.. والسوريون الضحية الأكبر (أرقام)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC