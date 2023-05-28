نتائج انتخابات تركيا (بث مباشر).. غلق صناديق الاقتراع وأردوغان يتجه للحسم

- Advertisement -

وطن- أغلقت منذ قليل صناديق الاقتراع في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الأحد، والتي يقترب فيها الرئيس رجب طيب أردوغان من الحسم، بحسب مؤشرات النتائج الأولية بما يمهد لعقد ثالث له في السلطة.

غلق صناديق الاقتراع في تركيا

وواصل الأتراك منذ صباح، الأحد، التوافد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسية التركية، والتي شهدت إقبالا تاريخيا كما الجولة الأولى.

ولفت تلفزيون “TRT” التركي الذي يقدم تغطية مباشرة حية لـ انتخابات تركيا ونتائجها، إلى أنه تم إغلاق صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، منذ قليل وسيتم بدء عملية فرز الأصوات.

مباشر | تغطية خاصة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في #تركيا #انتخابات_تركيا_2023 https://t.co/WfkpC31USn — TRT عربي (@TRTArabi) May 28, 2023

وبحسب المؤشرات الأولية ـ غير رسمية ـ لنتائج الانتخابات التركية، فإن أردوغان يتجه لحسم جولة الإعادة لصالحه بفارق كبير ضد منافسه كليجدار أوغلو.

وأدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصوته داعياً جميع المواطنين “للإدلاء بأصواتهم بلا تراخٍ أو تهاون” حسب وصفه.

- Advertisement -

وشارك أردوغان في الانتخابات بمدرسة “صافت تشيبي” بمنطقة أوسكُدار على الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول، إذ كان في استقباله عدد من المواطنين قبيل الانتقال للإدلاء بصوته.

ووضع أردوغان وعقيلته أمينة ورقة صوتيهما في الصندوق الانتخابي رقم 3279، إذ وقفا في الطابور وأتمّا جميع الإجراءات المطلوبة قبل أن يوقّعا ويخرجا من القاعة.

شاهد | الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يدلي بصوته في الجولة الثانية من #الانتخابات الرئاسية في أحد مراكز الاقتراع في #إسطنبول pic.twitter.com/MRGjtPWNAu — TRT عربي (@TRTArabi) May 28, 2023

وفي تصريحات عقب إدلائه بصوته أعرب الرئيس أردوغان عن أمله في أن تكون الانتخابات “وسيلة خير للوطن والشعب التركي”، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيه البلاد جولتَين للانتخابات.

وتابع أردوغان: “لا دولة في العالم تبلغ فيها نسبة المشاركة في الانتخابات 90٪، تركيا استطاعت تقديم كفاح ديمقراطي بأجمل صورة بمشاركة وصلت إلى 90٪، واليوم أومن أن تكون المشاركة نفس الشيء”.

وأضاف أردوغان أنه يعتقد أن عملية التصويت ستنتهي بسرعة اليوم لأن الجولة الحالية بين مرشحين اثنين فقط، ولا توجد بها أحزاب، وهو ما حدث بالفعل حيث تم الإعلان منذ قليل عن غلق صناديق الاقتراع.

وعقب عملية التصويت تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التحية مع المواطنين في حديقة المدرسة بعد خروجه من القاعة التي أدلى صوته بها، وتبادل معهم الأحاديث.

انتخابات تركيا وجولة الحسم

وانطلقت في عموم تركيا، صباح الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وبدأ المواطنون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 وصوتوا في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس للبلاد لمدة 5 سنوات.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من الرئيس أردوغان، وكليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان، والمرشح المنسحب محرم إنجه.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.​​​​​​​

رسالة الرئيس #أردوغان بعد إغلاق صناديق الاقتراع: أود أن أشكر كل من إخواني الذين عملوا بإخلاص في صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح.

أدعو جميع إخواني لحماية صناديق الاقتراع حتى تكون النتائج نهائية.

حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا حتى اللحظة الأخيرة! pic.twitter.com/c9ItFX7WhR — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) May 28, 2023

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.