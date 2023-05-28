ميسي يتجاوز رونالدو برقم قياسي جديد بعد التتويج مع باريس بالدوري (فيديو)

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وطن- تخطى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رقم صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، برقم قياسي جديد على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى في القارة الأوروبية العجوز.

وكسر البرغوث ميسي رقم كريستيانو رونالدو، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا برصيد 496 هدفاً. بفارق هدف عن الدون.

ميسي يتجاوز رقم رونالدو

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد توج بالعديد من الألقاب هذا الموسم على مستوى مشاركاته الدولية. مع منتخب بلاده وناديه باريس سان جيرمان، إلى جانب الألقاب الفردية والأرقام القياسية.

ولعل أبرز البطولات والألقاب التي حققها ميسي هذا الموسم، الفوز بنسخة كأس العالم 2022 قطر مع منتخب الأرجنتين، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

كما ونال البرغوث الأرجنتيني العديد من الألقاب الفردية، منها أفضل لاعب في المباراة النهائية في كأس العالم، وأفضل لاعب في البطولة العالمية، وأفضل لاعب لعام 2022. وجائزة لوريوس الرياضية العالمية لعام 2023.

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ميسي يعادل عدد ألقاب ألفيش

ويعد ميسي أكثر لاعب سجل أهدافاً خلال مشواره الكروي في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا. برصيد 496 هدفاً، متفوقاً بذلك على الدون رونالدو صاحب 495 هدفاً.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 تاريخي .. الأسطورة ليونيل ميسي يُصبح هداف الدوريات الخمس الكبرى تاريخيًا بـ496 هدف متخطيًا رقم الأسطورة كرستيانو رونالدو بـ495 هدف. pic.twitter.com/L8Mrzs0ZIf — عمرو (@bt3) May 27, 2023

كما وتساوى لاعب باريس سان جيرمان مع عدد ألقاب البرازيلي داني ألفيش. برصيد 43 بطولة على المستوى الأندية والمنتخبات.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، السبت، بعد تعادله الإيجابي. أمام ستراسبورغ في الجولة ال37 قبل الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، للمرة ال11 في تاريخه.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان. مع نهاية الموسم الحالي، دون الكشف عن مصير اللاعب الذي لم يحسم أمره بعد بالرحيل أو البقاء مع النادي الباريسي لموسم إضافي آخر.