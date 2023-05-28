الأحد, مايو 28, 2023
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حياتنا

مريم حسين في أحضان أكبر قاتل العالم.. حرفياً! (شاهد)

الملفت في الأمر أن مريم حسين قامت بإغلاق خاصية التعليقات عبر "انستجرام" على هذا المنشور فقط

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين في أحضان أكبر قاتل العالم.. حرفياً!(شاهد) watanserb.com
مريم حسين
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وطن– فاجأت الفنانة المغربية مريم حسين، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجلسة تصوير غير معتادة، لم تكن فيها البطلة لوحدها.

“كم أنا قوية”

وظهرت مريم حسين في الصور وهي تمسك ثعباناً أصفر عملاق من نوع الأناكوندا الصفراء، وهو ثاني أكبر الثعابين في العالم.

مريم حسين والأفعى
الأناكوندا الصفراء تعتبر ثاني أكبر الثعابين في العالم

ويبلغ طول الثعبان الأصفر الكبير من 10 إلى 15 قدمًا ويزن 60 كجم، وهو ليس ساماً لكنه خطير ويسمى بالقاتل الصامت.

فهو ينصب الكمين لفريسته، وينتظر حتى تمر الفريسة أمامها، ثم يهاجم فجأة.

وبعد اصطياد الفريسة، يتشابك الفريسة حتى تموت.

ويشمل النظام الغذائي لـ أناكوندا الصفراء الغزلان والبيكار الكايمان والأسماك والسلاحف.

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ووصفت الفنانة المغربية الثعبان بأنه الأكبر في العالم، مع تعليق آخر: “كم أنا قوية”.

التعليقات ممنوعة

الملفت في الأمر، أن مريم حسين قامت بإغلاق خاصية التعليقات عبر “انستجرام” على هذا المنشور فقط.

مريم حسين والأفعى
ظهرت مريم بإطلالة جريئة

وكانت الفنانة المغربية ترتدي تيشرت أبيض بأكمام نصف بطن، مع بنطلون بنقشة ملابس العسكري باللون الأزرق.

مريم حسين والأفعى
أغلقت الفنانة التعليقات على صورها في هذه الجلسة
مريم حسين والأفعى
مريم حسين

لم تكن مغامرة الإمساك بالأفعى الضخم هي الوحيدة التي خاضتها مريم حسين مؤخراً.

مغامرة الصحراء

فقد قررت مريم تجربة مغامرة القيادة في صحراء دبي، برفقة أحد المشاهير في دبي.

لكن سيارة مريم حسين خذلتها، وعلقت في رمال الصحراء، لتنزل الفنانة المغربية وتحاول أن تدفعها بيدها.

وسارع المشهور الذي يدعى ابراهيم أسعد، إلى محاولة إنقاذ مريم حسين، باستخدام سيارة ضخمة مخصصة للصحراء.

وقام ابراهيم أسعد بربط سيارته بسيارة مريم حسين، وخلّصها من الأزمة، وسط سعادة الأخيرة واحتفائها.

ونشر ابراهيم لحظة إنقاذه لمريم حسين، مرفقاً المقطع بتعليق ساخر قال فيه: “حين تذهب النساء إلى الصحراء”.

وتعرضت مريم حسين لتعليقات ساخرة أيضاً من الجمهور الذي انتقد حذاءها الضخم، وملابسها الجريئة.

عطلة في الفندق

ولم تفوّت الفنانة المغربية عطلة نهاية الأسبوع التي تعتمدها الإمارات يومي السبت والأحد، وقامت بتوثيق أجوائها الجريئة مع متابعيها.

ونشرت مريم حسين فيديوهات من الفندق الذي قررت قضاء عطلتها فيه، وظهرت بأحد المقاطع وهي توثق الأجواء الهادئة في غرفتها.

وظهرت الفنانة المغربية أمام المرآة بروب الاستحمام فقط، والذي غطى القليل من صدرها، وكانت محاطة بالشموع في أجواء رومانسية.

ثم شاركت مريم حسين في سهرة ليلة بذات الفندق ووثقت الأجواء، قبل أن تظهر وهي ترقص بين الشموع بنفسها.

وعلقت مريم على جميع المقاطع: “أجواء يوم الأحد”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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