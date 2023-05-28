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لخسارة الوزن سريعََا.. عليك بتناول هذه الفاكهة يوميََا

يساعد توت العليق على فقدان الوزن لأنه منخفض جدًا في السعرات الحرارية وغني بالألياف

كتب ايمان الباجي
لخسارة الوزن سريعََا.. عليك بتناول هذه الفاكهة يوميََا watanserb.com
لا يحدث فقدان الوزن بين عشية وضحاها ويتطلب تغييرات في الالتزام ونمط حياة صحي
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وطن- تعتبر الفواكه إحدى الخيارات المتاحة في فقدان الوزن، فهي وجبة خفيفة مليئة بالعناصر الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية.

ووفقًا لدراسة أُجريت عام 2020 ونشرت في مجلة “Nutrients“، يمكن أن يساعد تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات في كبح الشهية لفترة طويلة.

توت العليق..أفضل فاكهة لإنقاص الوزن بسرعة

إذا كان هدفك الرئيسي هو فقدان الوزن، فتأكد يوميََا من تناول توت العليق، الغني بالألياف ومضادات الأكسدة، وفقا لما أورده موقع “eatingwell“.

توت العليق

كوب واحد من هذه الفاكهة، يوفر ما يقرب من 10 جرامات من الألياف، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. هذا ما يقرب من ثلث كمية الألياف الموصى بها يوميًا للرجال والنساء.

بالإضافة إلى تعزيز فقدان الوزن، تعطي الألياف الإحساس بالشبع وتبطئ عملية الهضم وتمنع الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم.

علاوة على ذلك، تتغذى البكتيريا الموجودة في أمعائك على الألياف. لذلك، يعد تناول الألياف أمرًا أساسيًا لميكروبيوم الأمعاء المتنوع والمتوازن، والذي يلعب دورًا في جوانب أخرى من صحتك، مثل وظيفة الجهاز المناعي.

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غني بمضادات الأكسدة وحلو بشكل طبيعي

تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في الخضار والفواكه دورًا كبيرًا في حماية خلايا الجسم عن طريق تحييد الجذور الحرة الضارة لتقليل الالتهابات المسببة للأمراض.

فتوت العليق مليء بمضادات أكسدة معينة تسمى الأنثوسيانين، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Berry Research في عام 2019.

كما تعتبر هذه الفاكهة أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، أحد مضادات الأكسدة الأخرى.

يحتوي توت العليق كذلك على سكر طبيعي مما يجعله صحياً لمرضى السكر. وينصح الخبراء بتناوله بكميات صغيرة أو يمكنك ببساطة إضافته إلى السلطات والحلويات.

أشياء أخرى يجب مراعاتها عند محاولة إنقاص الوزن

قبل أن تبدأ رحلة إنقاص الوزن، ضع في اعتبارك ما تريد تحقيقه.

لا يحدث فقدان الوزن بين عشية وضحاها ويتطلب تغييرات في الالتزام ونمط حياة صحي للحفاظ على الوزن المفقود على المدى الطويل، حسب ما أكدته دراسة أُجريت عام 2019 في أمريكا الشمالية.

ويعتبر توت العليق أحد أنواع الفواكه التي تساعد على فقدان الوزن، حيث يحتوي علي نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وخالي من الدهون تقريباََ.

المصدرموقع "eatingwell"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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