قميص شفاف يظهر حمالة صدر إليسا يشعل المواقع! (فيديو)

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وطن – أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت مرتدية قميص “موسلين” شفاف أظهر حمالة صدرها، خلال إحيائها حفل مؤسسة “مجدي يعقوب” للقلب السنوي الثاني، الذي أقيم تحت شعار “ليلة من القلب” في العاصمة المصرية القاهرة.

قميص شفاف يظهر حمالة صدر إليسا !

ونشرت إليسا مقطع فيديو على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من الحفل، حيث ظهرت بقميص أسود من “الموسلين” أظهر حمالة صدرها وهي تصافح طبيب القلب المصري المخضرم الدكتور مجدي يعقوب.

وقد تصدرت النجمة إليسا الترند المصري بالمركز الاول بعد احيائها الحفل الخيري لمؤسسة د. مجدي يعقوب في مصر.

وخلال الحفل الخيري ظهرت إليسا وهي تتوجه صوب المكان الذي يجلس فيه “يعقوب”، وحرصت على تحيته، فنهض من مكانه بتقبيل يدها، قبل أنه ترد عليه إلـيسا بقبلة على وجهه.

إليسا تحيي حفل مؤسسة مجدي يعقوب

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، قد أحيت حفل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب السنوي الثاني، الذي أقيم تحت شعار “ليلة من القلب” مساء أمس السبت.

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ونظمت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب الحفل بهدف جمع التبرعات لدعم مجال الرعاية الصحية لمرضى القلب، عبر استخدام عائدات الحفل لتوفير الرعاية الطبية للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، وتوفير الدعم للأبحاث المتعلقة بهذا المجال الحيوي.

إليسا: أحترم جداً المبادرات التي يسير بها الدكتور مجدي يعقوب

وخلال الحفل، عبرت إليسا، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الخيري النبيل، وعن تقديرها لكل الأعمال الإنسانية للدكتور يعقوب لمساعدة المرضى وتخفيف الألم عنهم.

في حين أضافت الفنانة اللبنانية: “أحترم جداً المبادرات التي يسير بها الدكتور يعقوب والمراكز التي يقدم فيها خدمة الاستشفاء مجاناً للأطفال والناس. وأنا من كل قلبي جئت إلى مصر لإحياء هذه الحفلة الخيرية”.

وسبق أن عبرت الفنانة اللبنانية عن حبها وتقديرها للسير مجدي يعقوب، وعلقت على إطلاق اسم جراح القلب المشهور على ميدان في أسوان خلال عام 2019. وقالت:”حاجة تشرف أي مواطن عربي”.

كما أضافت الفنانة إليسا أنها “لبنانية الجنسية مصرية الهوى” حسب وصفها.