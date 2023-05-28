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قميص شفاف يظهر حمالة صدر إليسا يشعل المواقع! (فيديو)

"تصدرت النجمة إليسا الترند المصري بالمركز الاول بعد احيائها الحفل الخيري لمؤسسة د. مجدي يعقوب في مصر"

كتب أنس السالم
watanserb.com
إليسا
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وطن – أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت مرتدية قميص “موسلين” شفاف أظهر حمالة صدرها، خلال إحيائها حفل مؤسسة “مجدي يعقوب” للقلب السنوي الثاني، الذي أقيم تحت شعار “ليلة من القلب” في العاصمة المصرية القاهرة.

قميص شفاف يظهر حمالة صدر إليسا !

ونشرت إليسا مقطع فيديو على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من الحفل، حيث ظهرت بقميص أسود من “الموسلين” أظهر حمالة صدرها وهي تصافح طبيب القلب المصري المخضرم الدكتور مجدي يعقوب.

 

وقد تصدرت النجمة إليسا الترند المصري بالمركز الاول بعد احيائها الحفل الخيري لمؤسسة د. مجدي يعقوب في مصر.

الدكتور مجدي يعقوب
الدكتور مجدي يعقوب

وخلال الحفل الخيري ظهرت إليسا وهي تتوجه صوب المكان الذي يجلس فيه “يعقوب”، وحرصت على تحيته، فنهض من مكانه بتقبيل يدها، قبل أنه ترد عليه إلـيسا بقبلة على وجهه.

إليسا تحيي حفل مؤسسة مجدي يعقوب

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، قد أحيت حفل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب السنوي الثاني، الذي أقيم تحت شعار “ليلة من القلب” مساء أمس السبت.

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اليسا ومجدي يعقوب watanserb.com
الطبيب المصري مجدي يعقوب يقبّل يد إليسا

ونظمت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب الحفل بهدف جمع التبرعات لدعم مجال الرعاية الصحية لمرضى القلب، عبر استخدام عائدات الحفل لتوفير الرعاية الطبية للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، وتوفير الدعم للأبحاث المتعلقة بهذا المجال الحيوي.

إليسا: أحترم جداً المبادرات التي يسير بها الدكتور مجدي يعقوب

وخلال الحفل، عبرت إليسا، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الخيري النبيل، وعن تقديرها لكل الأعمال الإنسانية للدكتور يعقوب لمساعدة المرضى وتخفيف الألم عنهم.

في حين أضافت الفنانة اللبنانية: “أحترم جداً المبادرات التي يسير بها الدكتور يعقوب والمراكز التي يقدم فيها خدمة الاستشفاء مجاناً للأطفال والناس. وأنا من كل قلبي جئت إلى مصر لإحياء هذه الحفلة الخيرية”.

إليسا
إليسا

وسبق أن عبرت الفنانة اللبنانية عن حبها وتقديرها للسير مجدي يعقوب، وعلقت على إطلاق اسم جراح القلب المشهور على ميدان في أسوان خلال عام 2019. وقالت:”حاجة تشرف أي مواطن عربي”.

كما أضافت الفنانة إليسا أنها “لبنانية الجنسية مصرية الهوى” حسب وصفها.

المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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