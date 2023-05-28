فنان فرنسي يدهش الجميع بما فعله بجوار محطة الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لفنان فرنسي قام برسم لوحة ضخمة احتفالا بمحطة الطاقة الشمسية الضخمة “مرآة” التي دشنتها سلطنة عمان قبل عدة سنوات.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد قام الفنان الفرنسي غيوم لاغروس، برسم صورة ضخمة لطفل يضيء لمبة من الطاقة الشمسية، وذلك بالقرب من محطة الطاقة الشمسية الواقعة بمحافظة ظفار.

وتم رسم الصورة الإبداعية الضخمة بطريقة ثلاثية الأبعاد، أظهرت الطفل وكأنه حقيقي.

محطة الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان: الفنان الفرنسي غيوم لاغروس يرسم "طفل يشعل لمبة بالطاقة الشمسية" 😍❤️ pic.twitter.com/eGFEc4o4ET — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 28, 2023

ردود أفعال المغردين

الفيديو المنشور، أثار إعجاب ودهشة الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بفن “لاغروس” ودقته في الرسم.

وفي هذا السياق، قال المغرد “نهيان” مبديا إعجابه الكبير بالرسمة: “فنان وقليله كلمة مبدع فيه والله”.

فنان وقليله كلمت مبدع فيه والله — نهـيان (@7rgss) May 28, 2023

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وأشاد المغرد “حسن” بما فعله الفنان الفرنسي بالقول:” ابدع ابداع لم يبدعه المبدعون في زمن المبدعين”.

ابدع ابداع لم يبدعه المبدعون في زمن المبدعين — حسن (@cisvua) May 28, 2023

وقال المغرد “علي” معبرا عن إعجابه:” ماشاء الله جميل جدا”.

ماشاء الله جميل جدا — Ali .. (@i29999) May 29, 2023

سلطنة عمان تفتتح مشروع “مرآة” للطاقة الشمسية

وكانت سلطنة عُمان قد افتتحت في فبراير/شباط 2018 مشروع “مرآة” لتوليد البخار بالطاقة الشمسية في منطقة مرمول بمحافظة ظفار جنوبي البلاد، ليكون أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وذكرت وزارة النفط والغاز العُمانية حينها أن المشروع تم إنجازه بالتعاون بين شركة نفط عمان (حكومية)، وشركة غلاس بوينت سولار الأمريكية.

كما أوضحت أن المشروع “سيوفر حلاً مستداماً لتوليد البخار المستخدم في أساليب الاستخلاص المعزز للنفط والذي يولّد حالياً بحرق الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى توفير ٥,٦ تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي سنوياً”.

مشروع (مرآة) سيوفر حلاً مستداماً لتوليد البخار المستخدم في أساليب الاستخلاص المعزز للنفط والذي يولّد حالياً بحرق الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى توفير ٥,٦ تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي سنوياً.. يتبع — وزارة الطاقة والمعادن (@memgovom) February 12, 2018

تكلفة مشروع “مرآة” للطاقة الشمسية

كما كشفت الوزارة حينها أن المشروع كلف نحو 231 مليون ريال عماني (600 مليون دولار).

ووفق الوزارة، أنشئ مشروع “مرآة” في حقل “أمل” جنوب منطقة امتياز نفط عُمان، وهي الجهة المالكة والمشغّلة للحقل النفطي، إذ يعد أحد أكبر محطات الطاقة الحرارية الشمسية في العالم.

آلية عمل محطة “مرآة” للطاقة الشمسية

وتسخر المحطة أشعة الشمس لتوليد البخار الذي سيستخدم بدوره في الأساليب الحرارية للاستخلاص المعزز للنفط.

وقالت الوزارة إن هذا المشروع يؤكد على وجود سوق ضخمة لاستخدام الطاقة الشمسية في صناعة النفط والغاز، إذ ستبلغ طاقته غيغا واطا حراريا واحدا.