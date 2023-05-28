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فنان فرنسي يدهش الجميع بما فعله بجوار محطة الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان (شاهد)

رسم الفنان الفرنسي لوحة ضخمة احتفالا بمحطة الطاقة الشمسية الضخمة "مرآة"، وبلغ حجم الرسمة 11250 مترًا مربعًا وتم رسمها بدهان صديق للبيئة على الرمال

كتب سالم حنفي
مشروع مرآة للطاقة الشمسية watanserb.com
مشروع محطة مرآة للطاقة الشمسية
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لفنان فرنسي قام برسم لوحة ضخمة احتفالا بمحطة الطاقة الشمسية الضخمة “مرآة” التي دشنتها سلطنة عمان قبل عدة سنوات.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد قام الفنان الفرنسي غيوم لاغروس، برسم صورة ضخمة لطفل يضيء لمبة من الطاقة الشمسية، وذلك بالقرب من محطة الطاقة الشمسية الواقعة بمحافظة ظفار.

وتم رسم الصورة الإبداعية الضخمة بطريقة ثلاثية الأبعاد، أظهرت الطفل وكأنه حقيقي.

ردود أفعال المغردين

الفيديو المنشور، أثار إعجاب ودهشة الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بفن “لاغروس” ودقته في الرسم.

وفي هذا السياق، قال المغرد “نهيان” مبديا إعجابه الكبير بالرسمة: “فنان وقليله كلمة مبدع فيه والله”.

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وأشاد المغرد “حسن” بما فعله الفنان الفرنسي بالقول:” ابدع ابداع لم يبدعه المبدعون في زمن المبدعين”.

وقال المغرد “علي” معبرا عن إعجابه:” ماشاء الله جميل جدا”.

سلطنة عمان تفتتح مشروع “مرآة” للطاقة الشمسية

وكانت سلطنة عُمان قد افتتحت في فبراير/شباط 2018 مشروع “مرآة” لتوليد البخار بالطاقة الشمسية في منطقة مرمول بمحافظة ظفار جنوبي البلاد، ليكون أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وذكرت وزارة النفط والغاز العُمانية حينها أن المشروع تم إنجازه بالتعاون بين شركة نفط عمان (حكومية)، وشركة غلاس بوينت سولار الأمريكية.

كما أوضحت أن المشروع “سيوفر حلاً مستداماً لتوليد البخار المستخدم في أساليب الاستخلاص المعزز للنفط والذي يولّد حالياً بحرق الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى توفير ٥,٦ تريليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي سنوياً”.

تكلفة مشروع “مرآة” للطاقة الشمسية

كما كشفت الوزارة حينها أن المشروع كلف نحو 231 مليون ريال عماني (600 مليون دولار).

ووفق الوزارة، أنشئ مشروع “مرآة” في حقل “أمل” جنوب منطقة امتياز نفط عُمان، وهي الجهة المالكة والمشغّلة للحقل النفطي، إذ يعد أحد أكبر محطات الطاقة الحرارية الشمسية في العالم.

آلية عمل محطة “مرآة” للطاقة الشمسية

وتسخر المحطة أشعة الشمس لتوليد البخار الذي سيستخدم بدوره في الأساليب الحرارية للاستخلاص المعزز للنفط.

وقالت الوزارة إن هذا المشروع يؤكد على وجود سوق ضخمة لاستخدام الطاقة الشمسية في صناعة النفط والغاز، إذ ستبلغ طاقته غيغا واطا حراريا واحدا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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