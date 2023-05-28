شقيقة أشرف حكيمي تشعل الجدل بإطلالة عارية وصدر مكشوف مع حلق في السرة (شاهد)

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وطن – على خطى زوجة شقيقها السابقة هبة عبوك، فاجأت وداد حكيمي، شقيقة لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي متابعيها بصورة جرئية لها.

وعبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على انستغرام، نشرت وداد حكيمي صورة لها برفقة إحدى صديقتها وهم على متن يخت في عرض البحر.

وظهرت شقيقة أشرف حكيمي بإطلالة بحرية وجرئية جدا، حيث ارتدت نظارة سوداء مع “باندانة” على الرأس لتمسك شعرها، مع حمالة صدر زرقاء (سوفت برا).

كما كان لافتا ظهور وداد حكيمي مرتدية “حلق” في سرتها، والذي بدا واضحا في الصورة.

شقيقة أشرف حكيمي في إعلان ترويجي لمحل مجوهرات

وفي مشهد آخر، ظهرت شقيقة أشرف حكيمي وهي تستعرض ما ترتديه من مجوهرات، حيث ظهرت وهي تتفاخر بمحبس من الألماس، فيما يبدو إعلانا مدفوعا مستغلة شهرة شقيقها العالمية لتصبح وجهة للماركات الراغبة في الترويج لنفسها.

وداد حكيمي تستعرض إسورة من الألماس

كما ظهرت في فيديو آخر، وهي تستعرض برفقة إحدى صديقتها ما يرتدينه من الألماس أيضا، حيث ظهرت وهي ترتدي “إسورة” من الألماس من “دياموند دي”.

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وداد حكيمي ترتدي الحجاب

وكانت وداد حكيمي، شقيقة اشرف حكيمي قد فاجأت متابعيها في شهر رمضان بإطلالة غير معهودة لها، حيث نشرت صورا لها وهي ترتدي عباءة سوداء وحجاب يغطي رأسها بشكل كامل.

وعلقت وداد على الصورة بعبارة: “رمضان في الدار البيضاء”.

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وداد حكيمي تحتفل بعيد الام مع شقيقيها ووالدتها

وكان آخر ظهور لوداد حكيمي قبل نشر هذه الإطلالة الجريئة، يوم 7 مايو/آيار الجاري خلال احتفالها برفقة أشقائها أشرف ونبيل بعيد الأم في إسبانيا، والذي يصادف يوم الاحد الاول من شهر مايو/آيار من كل عام.

View this post on Instagram A post shared by Ouidad Hakimi|| وداد حكيمي (@ouidadhakimii)

شقيقة أشرف حكيمي تتحدث عن معاناة عائلتها

وسبق ان نشرت وسائل إعلامية عديدة تصريحات لوداد حكيمي شقيقة اللاعب الدولي أشرف حكيمي، تحدث فيها عن المعاناة التي عاشتها وأشقاؤها في طفولتهم، مشيرة إلى أنهم مروا بظروف صعبة خلال حياتهم في إسبانيا.

وأكدت أنها وأسرتها الصغيرة عاشوا الفقر، مضيفة أن والديها ضحيا كثيرا من أجل ضمان عيش كريم لأبنائهم، موضحة بأن والدتهم “سعيدة موح” ضحت من أجلهم.