الإثنين, مايو 29, 2023
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شقيقة أشرف حكيمي تشعل الجدل بإطلالة عارية وصدر مكشوف مع حلق في السرة (شاهد)

وداد حكيمي سبق وأن فاجأت متابعيها وهي ترتدي الحجاب في الدار البيضاء خلال شهر رمضان

كتب سالم حنفي
وداد حكيمي watanserb.com
وداد شقيقة أشرف حكيمي
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وطن – على خطى زوجة شقيقها السابقة هبة عبوك، فاجأت وداد حكيمي، شقيقة لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي متابعيها بصورة جرئية لها.

وعبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على انستغرام، نشرت وداد حكيمي صورة لها برفقة إحدى صديقتها وهم على متن يخت في عرض البحر.

وظهرت شقيقة أشرف حكيمي بإطلالة بحرية وجرئية جدا، حيث ارتدت نظارة سوداء مع “باندانة” على الرأس لتمسك شعرها، مع حمالة صدر زرقاء (سوفت برا).

كما كان لافتا ظهور وداد حكيمي مرتدية “حلق” في سرتها، والذي بدا واضحا في الصورة.

شقيقة أشرف حكيمي في إعلان ترويجي لمحل مجوهرات

وفي مشهد آخر، ظهرت شقيقة أشرف حكيمي وهي تستعرض ما ترتديه من مجوهرات، حيث ظهرت وهي تتفاخر بمحبس من الألماس، فيما يبدو إعلانا مدفوعا مستغلة شهرة شقيقها العالمية لتصبح وجهة للماركات الراغبة في الترويج لنفسها.

وداد حكيمي تستعرض إسورة من الألماس

كما ظهرت في فيديو آخر، وهي تستعرض برفقة إحدى صديقتها ما يرتدينه من الألماس أيضا، حيث ظهرت وهي ترتدي “إسورة” من الألماس من “دياموند دي”.

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وداد حكيمي ترتدي الحجاب

وكانت وداد حكيمي، شقيقة اشرف حكيمي قد فاجأت متابعيها في شهر رمضان بإطلالة غير معهودة لها، حيث نشرت صورا لها وهي ترتدي عباءة سوداء وحجاب يغطي رأسها بشكل كامل.

وعلقت وداد على الصورة بعبارة: “رمضان في الدار البيضاء”.

وداد حكيمي
وداد حكيمي ترتدي الحجاب

وداد حكيمي تحتفل بعيد الام مع شقيقيها ووالدتها

وكان آخر ظهور لوداد حكيمي قبل نشر هذه الإطلالة الجريئة، يوم 7 مايو/آيار الجاري خلال احتفالها برفقة أشقائها أشرف ونبيل بعيد الأم في إسبانيا، والذي يصادف يوم الاحد الاول من شهر مايو/آيار من كل عام.

عائلة اشرف حكيمي
عائلة حكيمي تحتفل بيوم الأم الاسباني

شقيقة أشرف حكيمي تتحدث عن معاناة عائلتها

وسبق ان نشرت وسائل إعلامية عديدة تصريحات لوداد حكيمي شقيقة اللاعب الدولي أشرف حكيمي، تحدث فيها عن المعاناة التي عاشتها وأشقاؤها في طفولتهم، مشيرة إلى أنهم مروا بظروف صعبة خلال حياتهم في إسبانيا.

وأكدت أنها وأسرتها الصغيرة عاشوا الفقر، مضيفة أن والديها ضحيا كثيرا من أجل ضمان عيش كريم لأبنائهم، موضحة بأن والدتهم “سعيدة موح” ضحت من أجلهم.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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