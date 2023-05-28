دينا الشربيني تُعلّق على أنباء ارتباطها بتامر حسني :”أحبه حتى قبل فيلم تاج” (شاهد)

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وطن- في أول تصريح لها بعد انتشار شائعات عن علاقة عاطفية تجمعها بالفنان تامر حسني، نفت الممثلة دينا الشربيني أي صلة بينهما وأكدت أنهما مجرد أصدقاء.

وجاءت توضيحات الممثلة المصرية بعد إدلائها بتصريحات شخصية أكدت خلالها دخولها في علاقة عاطفية جديدة تزامنا مع نشرها صورًا مثيرة للجدل من كواليس تصوير فيلم “تاج” من بطولة تامر حسني.

دينا الشربيني تردّ على إشاعات ارتباطها بتامر حسني

وقالت دينا الشربيني (38 عاماً) في حديثها مع برنامج “The Insider بالعربي” إنها تعاونت مع تامر حسني (45 عاماً) في فيلم “تاج” بعد أن عرفته كشخص “نضيف ومجتهد في عمله”.

وتطرقت الممثلة المصرية إلى الحديث عن كواليس تعاونها مع تامر حسني في فيلم “تاج”، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الذي يتناول قصة خيالية تدور في إطار العوالم الخارقة.

وأوضحت أنها أدركت فور التعامل مع تامر حسني أنه “إنسان جدع” يعمل بجد وحرص على إنجاز عمله بأفضل شكل ممكن.

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ونوهت الشربيني أنها كانت تحب تامر حسني قبل أن تشترك معه في الفيلم، وأن هذا التعاون جعلها تتعرف عليه بشكل أفضل.

وشددت على أنها لم تتأثر بالشائعات التي طالتها وأنها تعاملت معها بروح الدعابة والمزاح. وقالت إنها لا تهتم بما يقال عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وأنها تركز على عملها الفني فقط.

و”تاج” هو فيلم مصري من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، إلى جانب هالة فاخر والمطربة ساندي. ويتناول الفيلم قصة خيالية تدور حول العوالم الخارقة، ويأمل تامر حسني أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

الإعلان التشويقي لفيلم “تاج”

شارك الممثل المصري تامر حسني الإعلان التشويقي لفيلمه المنتظر “تاج” على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار إعجاب الجمهور والنقاد بالمؤثرات البصرية والحركات البهلوانية التي قام بها بنفسه.

وفيلم “تاج” هو أحدث أعمال النجم تامر حسني، وهو أول فيلم سوبر هيرو في السينما العربية، يتناول قصة شاب يمتلك قوى خارقة تمكنه من مواجهة الشر والظلم. الفيلم من تأليف وإنتاج وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فيه عدد من النجوم الشباب والمواهب الجديدة.

يعد فيلم “تاج” من أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

طرح فيلم تاج TAG للفنان تامر حسني على شاشات #السينما_السعودية بتاريخ ٢٨ يونيو 🎬 تدور القصة في إطار كوميدي حول مدرس موسيقى يجمعه قصة عاطفية مع فريدة ويظهر فيها البطل بقدرات خارقة، ويجسد تامر حسني شخصيتين في الفيلم هما تاج وهارون اللذان يمران بأزمات متتابعة pic.twitter.com/jXjzHQbdpN — Saudi Eventos | افينتوس (@oureventksa) May 24, 2023

تدور القصة في إطار كوميدي حول مدرس موسيقى يجمعه قصة عاطفية مع فريدة ويظهر فيها البطل بقدرات خارقة، ويجسد تامر حسني شخصيتين في الفيلم هما تاج وهارون اللذان يمران بأزمات متتابعة