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دنيا بطمة ترتدي فستان ديسكو يكشف الكثير في نادي ليلي! (فيديو)

ملابس دنيا بطمة وإحياءها حفلاً في نادي ليلي وصفوه متابعوها بـ "البار" عرضها للانتقادات والهجوم

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة ترتدي فستان ديسكو يكشف الكثير في نادي ليلي! (فيديو) watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن- تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لهجوم وانتقادات حادة من متابعيها، بسبب جرأتها في حفلتها الأخيرة في أحد النوادي الليلية.

إطلالة جديدة

وأعلنت دنيا بطمة عبر خاصية الستوري على انستجرام، أن جميع التذاكر تم بيعها لهذه الحفلة.

وارتدت الفنانة المغربية فستاناً أخضراً لامع، يشبه أزياء الديسكو، وارتدت عدسات لاصقة بنفس اللون.

واعتمدت دنيا غرة قصيرة تاركةً باقي شعرها منسدلاً، مجعداً من الأعلى وأملساً من الأسفل.

وظهرت دنيا بطمة بالفيديوهات تؤدي باقة من أغانيها في أجواء صاخبة بفستانها الجريء.

لكن ملابس دنيا بطمة وإحياءها حفلاً في نادي ليلي وصفوه متابعوها بـ “البار”، عرضها للانتقادات والهجوم.

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جريمة قتل

في سياق آخر، ادعت صفحة “شاربليتا” الشهيرة على انستغرام والمتخصص في نشر فضائح الفنانين، أنّ الفنانة المغربية والدائرة المقربة منها متورطون في جريمة قتل!

وادّعت الصفحة أن قضية قتل تهدّد الفنانة المغربية دنيا بطمة والمقربين منها عقب أن بدأت تتكشف قضية مقتل رجل “مجهول” ومحاولة قتل زوجته.

وزعمت الصفحة أن القضية متعلقة بوجود فيديوهات كانت مع الرجل المزعوم بإمكانها إدانة دنيا بطمة بعدد من الجرائم “المجهولة”، في إشارةٍ على ما يبدو إلى قضية “حمزة مون بيبي“.

براءة!

وجاء هذا الاتهام المزعوم، بعد أن كشفت ملكة الفضائح قبل أيام أن قضية “حمزة مون بيبي” التي عانت منها دنيا بطمة لسنوات، ستتمّ تبرئتها منها.

وأشارت “ملكة الفضائح” إلى أنه سيتم حفظ الملف القضائي الصادر ضد دنيا بطمة منذ سنوات.

وأكدت “شربليتا” أنه سيتم نشر هذه الأخبار حول تبرئة دنيا بطمة، على الصحيفة الرسمية قريباً.

ابتزاز وفضائح

وكانت محكمة مغربية قد قضت في يوليو/تموز 2020 بالسَّجن النافذ ثمانية أشهر، بحقّ المطربة المغربية دنيا بطمة، بعد تورّطها في قضية ابتزاز وفضح شخصيات شهيرة عبر حساب “حمزة بيبي مون” الشهير.

كما قضت المحكمة بحبس شقيقتها ابتسام سنة حبساً نافذاً، وحبس مصممة الأزياء عائشة عياش 18 شهراً حبساً نافذاً، و10 أشهر حبساً نافذاً في حق متهمة أخرى لم يُذكر اسمها.

وذكرت وسائل إعلام مغربية حينها، أنّ قاضي التحقيق قرّر متابعة دنيا بطمة في حالة سراح بجنح.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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