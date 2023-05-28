الأحد, مايو 28, 2023
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حياتنا

خبراء يكشفون..5 أماكن لا يجب عليك استخدام الهاتف فيها

منها المطاعم

كتب ايمان الباجي
خبراء يكشفون..5 أماكن لا يجب عليك استخدام الهاتف فيها watanserb.com
مساحات العمل المشتركة هي من الأماكن التي يحذر الخبراء من إستعمال الهاتف فيها
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وطن- نميل إلى اصطحاب هواتفنا معنا في كل مكان نذهب إليه، مما يتيح لنا القيام بأشياء بسهولة مثل الاتصال لتحديد موعد أو الخروج مع صديق في أي لحظة.

لكن كشفت مجموعة من خبراء “الإتيكيت” لمجلة “bestlifeonline” أن هناك 5 أماكن يفضل فيها ترك الهاتف في المنزل.

القطارات أو الحافلات العامة

قد تميل إلى استخدام وقت جلوسك في الحافلة أو في القطار لإجراء مكالمات معينة ولكن يجب عليك الالتزام بالرسائل النصية أثناء استخدام وسائل النقل العام.

تقول تامي كلايتور، خبيرة الإتيكيت ومالكة شركة الاستشارات Always App appropriate: Image & Etiquette Consulting التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها:”إن الكثير من الناس يرون ركوب القطار أو الحافلة بمثابة راحة من يومهم المزدحم وغالبًا ما يرغبون في استخدام هذا الوقت للقراءة أو خذ قيلولة سريعة.”

يحب الكثير من الأشخاص استعمال الهاتفك في القطارات في الحافلات العامة

وتشرح قائلة: “لكن في مكان مغلق، مثل الحافلة، يرغب العديد من الأشخاص إجراء محادثة هاتفية.”

وأضافت:”الاستماع إلى محادثة هاتفية طويلة لشخص آخر أمر مزعج، وبالتالي يجعل الأشخاص الذي يرغبون في أخذ راحة والنوم يشعرون بالقلق.”

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صف ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ في المغازة

يرى الخبراء أنه من الضروري على الأشخاص تجنب إجراء مكالمات هاتفية أثناء وجودهم في صف الإنتظار في المغازات.

وفقا لخبيرة آداب السلوك ليزا ميرزا جروتس، عندما تكون في الصف عليك أن تعطي انتباهك الكامل للشخص الذي يعمل في المغازة. وبعد ذلك، يمكنك التحدث بحرية وأنت في طريقك إلى سيارتك.

دورات المياه العامة

إجراء مكالمة هاتفية أثناء وجودك في المرحاض، قد يجعل الآخرين الموجودين بالقرب منك غير مرتاحين.

كما حذر ريان هيتريك، عالم النفس والمعالج والمؤسس المشارك لـEpiphany Wellness بالقول:”إنه ليس فقط انتهاكًا للخصوصية، ولكن هناك إمكانية لالتقاط الجراثيم والبكتيريا من مناطق أخرى من الحمام.”

المطاعم

يقول الخبراء إن التحدث على الهاتف أثناء تناول الطعام مع العائلة أو الأصدقاء يعتبر تصرفًا وقحًا للغاية.

وإذا كنت تتوقع مكالمة وكنت بالفعل في مطعم مع أصدقائك، يمكنك إعلامهم مسبقًا. ويمكنك أن تقول على سبيل المثال” أتوقع مكالمة مهمة وربما سأضطر إلى قبولها.”

إن التحدث على الهاتف وأنت مع عائلتك أو أصدقائك يعتبر يعتبر تصرفًا وقحًا

مساحات العمل المشتركة

إن مساحات العمل المشتركة هي نمط جديد من مساحة العمل حيث يتقاسم أشخاص من شركات مختلفة مساحة مشتركة مفتوحة بدلاً من العمل في مكتب خاص.

ونتيجة لهذا التحول (في مساحات العمل) الذي تعتمده العديد من الشركات في الوقت الحالي، تقول لكارولين ريدي، الخبيرة في آداب العمل، إن العمال بحاجة إلى أن يكونوا أكثر حذراً بشأن متى وأين يتحدثون على الهاتف بالضبط.

وأضفت ريدي:”كثيرًا ما يتلقى الناس مكالمات في هذه الأماكن ويعطّلون الآخرين عن عملهم. على الأقل يجب محاولة الحد من حجم المحادثات إلى مستوى محترم. ولكن من الناحية المثالية، يجب أن تحاول إجراء المكالمات في الأماكن الخاصة.”
المصدرباست لايف، رجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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