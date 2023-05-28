الأحد, مايو 28, 2023
الرئيسيةحياتناحسن شاكوش يكشف سبب طلاقه من ريم طارق ويثير السخرية! (فيديو)
حياتنا

حسن شاكوش يكشف سبب طلاقه من ريم طارق ويثير السخرية! (فيديو)

هناك مطرب مقرب من “شاكوش” تدخل من أجل حل الأزمة وعودة ريم طارق لزوجها خلال الأيام القادمة

كتب رفيف عبدالله
حسن شاكوش يكشف سبب طلاقه من ريم طارق ويثير السخرية! (فيديو) watanserb.com
حسن شاكوش وريم طارق
- Advertisement -

وطن– كشف المطرب الشعبي المصري، حسن شاكوش، سبب طلاقه من ريم طارق لأول مرة.

الحسد

ورفض حسن شاكوش خلال لقاء مع منصة رؤيا مصر، التابعة لقناة “رؤيا” الأردنية، التحدث في البداية عن مشاكله مع ريم طارق.

وقال حسن شاكوش: “دي حاجة شخصية ما بيني وبين بيتي ومش هتكلم في عرضي تاني”.

حسن شاكوش
حسن شاكوش وريم طارق

ثم أرجع مطرب المهرجانات سبب طلاقه إلى الحسد، قائلا: “أكيد في الفرح بتاعي اتحسدنا، لأن الفرح بتاعي أكيد لازم يتحسد.. ده انت نفسك ممكن تحسد نفسك، وأكيد فرحي اتحسد وكلنا اتحسدنا والحمد لله على كل شيء”.

وحول تسريب محادثات بينه وبين زوجته ريم طارق، وتداولها عبر مواقع التواصل، رد شاكوش: “مقصدش استفزها”.

لا للظُلم!

وفي إشارة إلى تريند ” عبستك إزاي وانتي مش بستاني”، علق حسن شاكوش: “أنا متضايقتش واتبسطت.. ولما الناس خدت الموضوع بشكل كوميدي هزرت معاهم مش أكتر”.

- Advertisement -

ووجه شاكوش رسالة إلى الجمهور قائلا: “محدش من الناس عارف أي حاجة.. فياريت اللي يتكلم كلمة ميظلمناش لأنك لو ظلما حد هيتردلك وهييجي في أعز ما ليك.. وهتتظلم قدام عينيك”.

كما تحدث المطرب الشعبي عن أغنيته القادمة مع طارق الشيخ، والتي تحمل عنوان “في قلبي جراح”.

وكشف شاكوش أيضاً عن مجموعة أغاني قادمة مع مواطنه عمر كمال.

صلح قريب

وكانت صحيفة “فيتو” المحلية، قد كشفت أن هناك مطرب مقرب من “شاكوش”، تدخل من أجل حل الأزمة، وعودة ريم لزوجها.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصدر مقرب من الفنان، إلى أنه بالفعل تم الحديث مع شاكوش وأسرة ريم، خلال الأيام الماضية. خاصة بعدما وصل الأمر للجمهور عبر منصات مواقع التواصل.

وأوضح المصدر أنه من الممكن التصالح، خلال الأيام المقبلة، بعد أن طلب من الثنائي عدم الحديث على “السوشيال ميديا”.

حسن شاكوش
من الممكن التصالح بين الثنائي خلال الأيام المقبلة

وحول حقيقة طلب شاكوش من طليق ريم طارق، الحديث للإعلام، قال المصدر إن حسن لم يعرفه من الأساس ولم يتحدث معه من قبل.

“طلع مبيعرفش”

وكان محامي شاكوش قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسرة زوجته، اتهمهم فيه بالتعدي عليه وسبه بعبارات خادشة للحياء.

وجاء في البلاغ، أن أسرة ريم طارق، وبالتعاون مع آخرين، قاموا بالتعدي عليه وسبه وقذفه بعبارات لاذعة وخادشة مثل “حسن شاكوش طلع مبيعرفش”.
وتضمن البلاغ فيديوهات بالسب والقذف.

وأوضح محامي شاكوش أن تلك الشتائم سببت لموكله أضرارا نفسية ومعنوية ومادية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

حسن شاكوش يفضح زوجته ويروي ما حدث في “ليلة الدخلة”!

حياتنا

مفاجأة مدوية عن زوجة حسن شاكوش قبل زواجهما ووالدها أخفى السرّ!

حياتنا

 طليق زوجة حسن شاكوش يفضحها: “لا تصلح للزواج وحاولت علاجها”! (فيديو)

حياتنا

مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته.. بعد 40 يوم تبين أنها متزوجة من غيره (صور)

حياتنا

حسن شاكوش يرد على اتهام ريم طارق له بـ”الزنا” والسرقة ويكشف مفاجأة! (شاهد)

حياتنا

صدمة .. زوجة حسن شاكوش بعدما طردها: “حسبي الله في الزاني”! (شاهد)

حياتنا

زوجة حسن شاكوش .. سجدت لزواجها منه فكانت النتيجة طردها من المنزل!

حياتنا

زوجة حسن شاكوش تنهار على الهواء بعدما فضحه “شيخ العرافين” أمامها! (فيديو)

حياتنا

تكلفة حفل زفاف حسن شاكوش تثير الجدل.. رقم صادم! (شاهد)

حياتنا

زوجة حسن شاكوش ترقص بأمر منه أمام الرجال (فيديو)

حياتنا

رضوى الشربيني خائفة بعد سجود عروسة حسن شاكوش! (فيديو)

حياتنا

زفاف حسن شاكوش.. زوجته تثير الجدل بتصرف غريب بفستانها العاري! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف احتفلت مناطق المعارضة السورية بفوز أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية؟

فنان فرنسي يدهش الجميع بما فعله بجوار محطة الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان (شاهد)

مريم حسين في أحضان أكبر قاتل العالم.. حرفياً! (شاهد)

جورجينا تستعرض أنوثتها الصارخة في كان وسعر عقدها الماسي سيعقد لسانك! (شاهد)

فوضى أمام مقر “الشعب الجمهوري” والهتافات تعلو ضد كليجدار أوغلو (فيديو)

“من السيسي إلى المحمّدين”.. أعداء الأمس يباركون لـ أردوغان فوزه ويدعمونه

ماذا عن “الثعبان الأقرع”؟.. علي جمعة يثير جدلا بحديثه عن عذاب القبر

فيديو مهيب من “آيا صوفيا” بعد فوز أردوغان.. التكبيرات هزت الأرض

بعد الفوز.. أردوغان يؤكد: “لا ندعم المثلية الجنسية وسنكسر يد هؤلاء”

إحداهن أُجبرت على الزواج من مقاتل مغربي وهي طفلة.. “نساء داعش” وشهادات صادمة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC