حسن شاكوش يكشف سبب طلاقه من ريم طارق ويثير السخرية! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– كشف المطرب الشعبي المصري، حسن شاكوش، سبب طلاقه من ريم طارق لأول مرة.

الحسد

ورفض حسن شاكوش خلال لقاء مع منصة رؤيا مصر، التابعة لقناة “رؤيا” الأردنية، التحدث في البداية عن مشاكله مع ريم طارق.

وقال حسن شاكوش: “دي حاجة شخصية ما بيني وبين بيتي ومش هتكلم في عرضي تاني”.

ثم أرجع مطرب المهرجانات سبب طلاقه إلى الحسد، قائلا: “أكيد في الفرح بتاعي اتحسدنا، لأن الفرح بتاعي أكيد لازم يتحسد.. ده انت نفسك ممكن تحسد نفسك، وأكيد فرحي اتحسد وكلنا اتحسدنا والحمد لله على كل شيء”.

وحول تسريب محادثات بينه وبين زوجته ريم طارق، وتداولها عبر مواقع التواصل، رد شاكوش: “مقصدش استفزها”.

لا للظُلم!

وفي إشارة إلى تريند ” عبستك إزاي وانتي مش بستاني”، علق حسن شاكوش: “أنا متضايقتش واتبسطت.. ولما الناس خدت الموضوع بشكل كوميدي هزرت معاهم مش أكتر”.

- Advertisement -

ووجه شاكوش رسالة إلى الجمهور قائلا: “محدش من الناس عارف أي حاجة.. فياريت اللي يتكلم كلمة ميظلمناش لأنك لو ظلما حد هيتردلك وهييجي في أعز ما ليك.. وهتتظلم قدام عينيك”.

View this post on Instagram A post shared by Roya Egypt – رؤيا مصر (@royaegy)

كما تحدث المطرب الشعبي عن أغنيته القادمة مع طارق الشيخ، والتي تحمل عنوان “في قلبي جراح”.

وكشف شاكوش أيضاً عن مجموعة أغاني قادمة مع مواطنه عمر كمال.

صلح قريب

وكانت صحيفة “فيتو” المحلية، قد كشفت أن هناك مطرب مقرب من “شاكوش”، تدخل من أجل حل الأزمة، وعودة ريم لزوجها.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصدر مقرب من الفنان، إلى أنه بالفعل تم الحديث مع شاكوش وأسرة ريم، خلال الأيام الماضية. خاصة بعدما وصل الأمر للجمهور عبر منصات مواقع التواصل.

وأوضح المصدر أنه من الممكن التصالح، خلال الأيام المقبلة، بعد أن طلب من الثنائي عدم الحديث على “السوشيال ميديا”.

وحول حقيقة طلب شاكوش من طليق ريم طارق، الحديث للإعلام، قال المصدر إن حسن لم يعرفه من الأساس ولم يتحدث معه من قبل.

“طلع مبيعرفش”

وكان محامي شاكوش قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسرة زوجته، اتهمهم فيه بالتعدي عليه وسبه بعبارات خادشة للحياء.

وجاء في البلاغ، أن أسرة ريم طارق، وبالتعاون مع آخرين، قاموا بالتعدي عليه وسبه وقذفه بعبارات لاذعة وخادشة مثل “حسن شاكوش طلع مبيعرفش”.

وتضمن البلاغ فيديوهات بالسب والقذف.

وأوضح محامي شاكوش أن تلك الشتائم سببت لموكله أضرارا نفسية ومعنوية ومادية.